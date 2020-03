«Στον αέρα» οι αγώνες του Europa League λόγω κορωνοϊου – Έκτακτη σύσκεψη της UEFA

Newsroom eleftherostypos.gr

Σημαντικές εξελίξεις στις τάξεις της UEFA φέρεται να προκάλεσε η απόφαση της Χετάφε να μην ταξιδέψει στην Ιταλία για τον πρώτο της αγώνα με αντίπαλο την Ίντερ για την φάση των «16» του Europa League.

Το συγκεκριμένο ματς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο, αλλά η ισπανική ομάδα έθεσε το θέμα του κορονοϊού και κατέστησε σαφές πως δεν θα μεταβεί στην γειτονική μας χώρα σε μία της προσπάθεια να προστατέψει την υγεία των ποδοσφαιριστών της.

«Δεν θα πάμε εκεί και το ξεκαθαρίζω. Ακόμα κι αν χάσουμε το ματς στα χαρτιά, θα έχουμε το κεφάλι μας ψηλά. Δεν ρισκάρω με κανενός την υγεία», είπε ο πρόεδρος της Χετάφε, Άνχελ Τόρες Σάντσεθ. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν, σήμανε συναγερμό στην UEFA, η οποία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για να συζητήσει την συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα συζητήσει το ενδεχόμενο αναβολής του συγκεκριμένου παιχνιδιού στο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν αποκλείεται ακόμα και το ενδεχόμενο αναβολής ολόκληρης της φάσης των «16» του ευρωπαϊκού θεσμού, κάτι που θα επηρεάσει φυσικά και τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Γουλβς.

Την ίδια στιγμή, η Ρόμα γνωστοποίησε με την σειρά της πως δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ανδαλουσία για το δικό της παιχνίδι κόντρα στην Σεβίλλη στους «16» του Europa League, καθώς, λόγω κορονοϊού, η αεροπορική εταιρεία με την οποία θα «πετούσαν» δεν πηγαίνει στην ιβηρική χώρα.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές από την UEFA», σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους οι «τζιαλορόσι» στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

