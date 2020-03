Ο κορωνοϊός αναβάλει το Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ – Σε καραντίνα οι Λονδρέζοι

Newsroom eleftherostypos.gr

Αναβλήθηκε ο προγραμματισμένος για απόψε αγώνας της Premier League, ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, επειδή, όπως αναφέρει το Reuters, «οι παίκτες της ομάδας του Λονδίνου έχουν έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό».

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Reuters, «αρκετοί παίκτες της Άρσεναλ συναντήθηκαν με τον Ευάγγελο Μαρινάκη μετά τον αγώνα της φάσης των «32» του Europa Legaue στο Λονδίνο στις 27 Φεβρουαρίου. Ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, δήλωσε την Τρίτη ότι προσβλήθηκε από κορωνοϊό».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό (COVID-19) και πλέον των 4.000 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με το Reuters, ενώ πολλές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ακυρώθηκαν.

«Ο αγώνας της Premier League της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ αναβλήθηκε», ανακοίνωσε η Σίτι. «Η απόφαση για την αναβολή του αγώνα έχει ληφθεί ως προληπτικό μέτρο, αφού έγινε γνωστό, ότι το προσωπικό της Άρσεναλ έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος έχει ανακοίνωσε πως πάσχει από COVID-19».

Η Άρσεναλ δήλωσε ότι ο κίνδυνος για τους παίκτες της ήταν «εξαιρετικά χαμηλός», αλλά θα ακολουθούσαν τις ιατρικές οδηγίες.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020