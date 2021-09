Ligue 1: «Ντου» οπαδών και επεισόδια στο Λανς – Λιλ [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Με το γκολ του Πρέμισλαβ Φρανκόφσκι στο 74ο λεπτό η Λανς έφθασε στη σημαντική νίκη επί της Λιλ με 1-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Με τη νίκη αυτή η Λανς ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ η πρωταθλήτρια Λιλ συνέχισε τις προβληματικές εμφανίσεις της από την αρχή της σεζόν.

Να σημειωθεί πως το ματς ήταν επεισοδιακό και διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, στην αρχή της επανάληψης, μετά από επεισόδια στις κερκίδες και ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

The half-time confrontation between Lens and Lille fans – the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ

— Get French Football News (@GFFN) September 18, 2021