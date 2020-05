Λιονέλ Μέσι: 15 χρόνια από το πρώτο γκολ στην Primera Division

Newsroom eleftherostypos.gr

Ήταν 1η Μαΐου 2005, όταν ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε το πρώτο του γκολ με την Μπαρστελόνα.

Δέκα πέντε χρόνια πριν αυτήν την Παρασκευή, ο διάσημος Αργεντινός έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, όταν ο Ροναλντίνιο, ένας από τους πρώτους του μέντορες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα As, τον …έβγαλε μόνο του πριν από τον Ραούλ Βαλμπουένα.

Ο επιθετικός από το Ροσάριο, που δεν είχε ακόμη γίνει 18 ετών, σήκωσε τη μπάλα με το αριστερό του πόδι, πάνω από τον τερματοφύλακα της Αλμπαθέτε. Μετά το 1-0 του Ετό’Ό, ο Μέσι έκανε το 2-0 και η Μπαρτσελόνα μετά από έξι χρόνια έφτασε στον τίτλο.

G⚽AL OF THE DAY!

🔙 Today marks 1️⃣5️⃣ years since Leo #Messi scored his FIRST GOAL for Barça!

The rest is history…❤️💙 pic.twitter.com/wiYJ9gmCZW

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 1, 2020