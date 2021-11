Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 22 Νοεμβρίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο από το Eleftherostypos.gr

Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

1897

Υπογράφεται ελληνοτουρκική συνθήκη ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον άτυχο για την Ελλάδα πόλεμο του 1897. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει 4 εκατομμύρια χρυσές λίρες ως αποζημίωση στην Τουρκία και να εκκενώσει την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη. Με την ίδια συνθήκη, η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της.

1907

Διοργανώνεται ογκώδης φοιτητική διαδήλωση στα Προπύλαια για το μη υποχρεωτικό του μαθήματος της Γυμναστικής («Γυμναστικά»).

1920

Διενεργείται δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη.

1938

Δολοφονείται στις φυλακές της Κέρκυρας ο γ.γ. της ΟΚΝΕ (νυν ΚΝΕ), Χρήστος Μαλτέζος.

1963

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, δολοφονείται στο Ντάλας. Ο αντιπρόεδρος, Λίντον Τζόνσον, ορκίζεται 36ος πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One [κεντρική φωτό]

1989

Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης, κατά την τέταρτη φάση των διερευνητικών συνομιλιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη, αποφασίζουν τη σύσταση οικουμενικής Κυβέρνησης, υπό τον ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα.

Γεννήσεις

1934

Ρίτα Σακελλαρίου, ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 6/8/1999)

1940

Τέρι Γκίλιαμ, αμερικανός σκηνοθέτης, μέλος της κωμικής ομάδας Monty Python.

1984

Σκάρλετ Γιοχάνσον, αμερικανίδα ηθοποιός. («Χαμένοι στη Μετάφραση», «Matchpoint»)

Θάνατοι

1963

Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Γεν. 29/5/1917)

1997

Μάικλ Χάτσενς, αυστραλός ρόκερ, τραγουδιστής του συγκροτήματος INXS. (αυτοκτόνησε) (Γεν. 22/1/1960)

2011

Αργύρης Κουνάδης, έλληνας συνθέτης. Έγραψε κλασσική μουσική, αλλά και λαϊκά τραγούδια, όπως το «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα Πανιά», που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης. (Γεν. 14/2/1924)

