Newsroom eleftherostypos.gr

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Τα σημαντικότερα γινόταν που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο από το Elerftherostypos.gr

Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

1802: Η Ουάσινγκτον αποκτά καταστατικό χάρτη.

1808: Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι Εκτελέσεις της 3ης Μαΐου».

1837: Ιδρύεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1937: Η Μάργκαρετ Μίτσελ τιμάται με βραβείο Πούλιτζερ για το έργο της «Όσα Παίρνει ο Άνεμος».

1944: Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτελούν 50 Έλληνες στο Στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου.

1947: Τίθεται σε ισχύ το νέο σύνταγμα της Ιαπωνίας.

1956: Ξεκινά το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο.

1959: Απονέμονται τα πρώτα βραβεία Γκράμι.

1979: Ξεκινά η πρώτη θητεία της Θάτσερ ως πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας

1990: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται για δεύτερη φορά Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας 153 ψήφους.

2002: Ολοκληρώνεται η συγχώνευση των εταιρειών πληροφορικής Hewlett Packard και Compaq Computer Corp.

2006: Αεροπορική τραγωδία με 113 νεκρούς στην Μαύρη Θάλασσα, όταν συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Airbus 320 των αρμενικών αερογραμμών Armavia, 6 χλμ ανοικτά των νοτίων ακτών της Ρωσίας.

2009: O Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορα στην ιστορια του. Στον τελικό του φάιναλ-φορ που έγινε στο O2 Arena του Βερολινου επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-71.

Γεννήσεις

1469: Νικολό Μακιαβέλι, Ιταλός ιστορικός και συγγραφέας

1887: Μαρίκα Κοτοπούλη, Ελληνίδα ηθοποιός

1892: Τζορτζ Τόμσον, Άγγλος φυσικός

1898: Γκόλντα Μέιρ, Ισραηλινή πολιτικός

1921: Σούγκερ Ρέι Ρόμπινσον, Αμερικανός πυγμάχος

1934: Φράνκι Βάλι: Αμερικανός τραγουδιστής (μέλος του συγκροτήματος The Four Seasons)

Cant Take My Eyes Off You – Frankie Valli and The 4 Seasons + lyrics

1934: Ζωρζ Μουστακί, Γάλλος τραγουδοποιός

​1940: Κόννυ Πλανκ, Γερμανός μουσικός και παραγωγός ((Cluster και Moebius & Plank)

1975: Κριστίνα Χέντρικς, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

1981:Ναργκίς, Ινδή ηθοποιός

1987: Δαλιδά, Γαλλίδα τραγουδίστρια

1996: Δημήτρης Φάμπας, Έλληνας κιθαρίστας και συνθέτης

2008: Λεοπόλδο Κάλβο Σοτέλο, Ισπανός πολιτικός

2011: Θανάσης Βέγγος, Έλληνας ηθοποιός

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις