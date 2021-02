«Ριχάρδος Β’» με τον Άρη Σερβετάλη για 3 μόνο Streaming προβολές 19, 20 & 21 Φεβρουαρίου

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Rēs Ratio Network παρουσιάζει την τέταρτη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα, Ριχάρδος Β’, βασισμένη στο έργο του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Β’, για τρεις online παραστάσεις στις 19, 20, 21 Φεβρουαρίου 2021. Μαζί της μια εξαιρετική ομάδα ερμηνευτών με επικεφαλής τον Άρη Σερβετάλη στον ομώνυμο ρόλο και τους Νίκο Καμόντο, Ερμή Μαλκότση, Ιωάννα Τουμπακάρη, Αχιλλέα Χαρίσκο.

Ο βασιλιάς ως ιερό πρόσωπο, ως Ήλιος. Ο βασιλιάς Ριχάρδος ως κεντρικό σώμα που φωτίζει τους δορυφόρους του –τους υπηκόους, τους κόλακες, τους σφετεριστές του θρόνου– τα γρανάζια του Μεγάλου Μηχανισμού της Ιστορίας, διαγράφοντας την πορεία του προς το Πάθος.

Ο βασιλιάς Ριχάρδος κρημνίζεται από τις παραδοχές που συγκροτούν την εικόνα του, την ταύτιση με το ιερό και την αναμφισβήτητη αίγλη του προσώπου. Η βασιλεία ως κατασκευή, ως πηλός που πλάθεται με τα χέρια και σχηματοποιείται ως σφαίρα, μια ευπαθής Globus Crusinger, ο Kόσμος στα χέρια του βασιλιά. Ο βασιλιάς πέφτει. Ο τίτλος, η ιδιότητα, η εξουσία, αποσπώνται βίαια από το πρόσωπο του Ριχάρδου εξωθώντας τον να επιστρέψει στον εαυτό. Η τραγωδία της επίγνωσης, ενός κόσμου που απελευθερώνεται από την αυταπάτη.

Αφορμώμενη από τις ανθρώπινες καταστάσεις, τα πάθη, την κατάρρευση της ηθικής τάξης και τον Μέγα Μηχανισμό της Ιστορίας που αποδεικνύεται ισχυρότερος από τα πρόσωπα και την εξουσία, η παράσταση επικεντρώνεται στην τραγικότητα της εκθρόνισης του βασιλιά και της απογύμνωσής του από κάθε ματαιότητα, στον συνειδησιακό σεισμό που έπεται.

Pride, 2015

Πορσελάνη, φύλλα χρυσού 24Κ, επίχρυση αλυσίδα

(Το έργο που εικονίζεται στην φωτογραφία δημιουργήθηκε από την Έφη Μπίρμπα με την πολύτιμη αρωγή του κεραμίστα Χρήστου Τσούτη, με αφορμή την καλλιτεχνική εργασία της Carolina Vallejo “Jewellery for the Seven Sins-Pride”)

Η Ταυτότητα της Παράστασης

Σύλληψη, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, κοστούμια: Έφη Μπίρμπα

Φωτισμοί: Θύμιος Μπακατάκης

Ηχητικός σχεδιασμός: Coti K.

Καλλιτεχνικός συνεργάτης-Βοηθός σκηνοθέτη Α: Σοφία Γεωργοβασίλη

Επιμέλεια κειμένων: Μιχαήλα Πλιαπλιά

Επιμέλεια σκηνικών και κοστουμιών: Αλέγια Παπαγεωργίου

Καλλιτεχνικός συνεργάτης-Ειδικές κατασκευές σκηνογραφίας: Σωκράτης Παπαδόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη Β-διαχείριση ηλεκτρονικού υλικού: Μαριάννα Έλληνα

Κατασκευή κοστουμιών: Tsouknida

Ερμηνευτές: Άρης Σερβετάλης, Ερμής Μαλκότσης, Ιωάννα Τουμπακάρη, Νίκος Καμόντος, Αχιλλέας Χαρίσκος

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καπλανίδης

Video και teaser παράστασης: Γρηγόρης Πανόπουλος, Μakeyourownfilms

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ONLINE ΠΡΟΒΟΛΗ – VIDEO ON DEMAND

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 10€

(με δυνατότητα παρακολούθησης της παράστασης online οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο τριήμερο 19, 20, 21 Φεβρουαρίου 2021 και για διάστημα 4 ωρών από την έναρξη της προβολής).

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Online: https://www.ticketservices.gr/event/rixardos-b-online-streaming

