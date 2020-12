Θέατρο: Ποιες παραστάσεις μεταδίδονται online ή από τα FM

Ξένια Στούκα

Το θέατρο, παραμένοντας ενεργό για όσο διάστημα συνεχίζεται το lockdown, επιλέγει να κρατήσει συντροφιά στο κοινό του ψηφιακά.

Πληθώρα online και live streaming μεταδόσεων εμπλουτίζουν τις δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο σπίτι αυτό το διάστημα των περιοριστικών μέτρων. Διανύοντας τις πρώτες ημέρες του τελευταίου μήνα ενός απόλυτα δύσκολου έτους και ελπίζοντας σε καλύτερες ημέρες, ο «Ε.Τ.» συγκεντρώνει θεατρικές παραστάσεις που μεταδίδονται ψηφιακά είτε μέσω της οθόνης είτε μέσω ραδιοφώνου.

«EΘΝΙΚΟ»: Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:30, ζωντανά από το Θέατρο Rex, τη μουσική παράσταση «Φεγγάρι από χαρτί» των Μιχάλη Ρέππα- Θανάση Παπαθανασίου. Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφουν ο Νίκος Κυπουργός και η Αφροδίτη Μάνου αντίστοιχα.

Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (8€, ώρα έναρξης: 19:30). Πρόκειται για ένα έργο του συγγραφικού διδύμου Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου που εξελίσσεται στην καρδιά της δεκαετίας του ’60, από την άνοιξη του 1963 μέχρι την άνοιξη του 1964.

Μια εποχή που όλα έδειχναν προς ένα καλύτερο αύριο και οι άνθρωποι πίστευαν πως έκλεισαν επιτέλους οι οδυνηροί λογαριασμοί της δεκαετίας του ’40, αλλά την ίδια στιγμή στα έγκατα της ελληνικής κοινωνίας δούλευαν οι δυνάμεις του διχασμού… Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Τζόυς Ευείδη, Σταύρος Καραγιάννης, Σπύρος Κυριάκος και Μάξιμος Μουμούρης.

«ΠΟΡΕΙΑ»: Το ιστορικό Θέατρο Πορεία συνεχίζει τις μεταδόσεις του. Συγκεκριμένα, η επιτυχημένη παράσταση «Τhis is not Romeo and Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένη στο σαιξπηρικό αριστούργημα, θα παρουσιαστεί και πάλι ζωντανά το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 21.00, ενώ την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η εμβληματική «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου (20:00). Πληροφορίες: www.poreiatheatre.com/plays/.

Ραδιοφωνικές παραστάσεις

«ΚΟΥΝ»: Οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας επαναφέρουν το ραδιοφωνικό θέατρο. Η πρώτη ακουστική παράσταση της φετινής σεζόν επανήλθε μόλις χθες αποκλειστικά από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Πρόκειται για το audio έργο «Αυτούς που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου, που έγραψε την άνοιξη του 2020 για το ψηφιακό ρεπερτόριο του θεάτρου. Στα μικρόφωνα θα συναντήσουμε τους Θανάση Δόβρη, Μιχάλη Πανάδη, Σωτήρη Τσακομίδη και Νίκο Στεργιώτη.

Η παράσταση διατίθεται δωρεάν. Οι ακροατές και φίλοι του Θεάτρου Τέχνης καλούνται, εάν το επιθυμούν, να υποστηρίξουν με όποιο ποσό επιθυμούν τα πνευματικά δικαιώματα των συντελεστών και να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση νέων ψηφιακών παραστάσεων από το Θέατρο Τέχνης. Πληροφορίες: www.theatro-technis.gr.

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ»: Από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου ξεκινάει το πρόγραμμα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με τη ραδιοφωνική παράσταση «Οι κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής» του Φίλιππου Φιλίππου σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καταλειφού.

Οι Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Δημήτρης Ημελλος, Μαρία Καλλιμάνη, Στέλλα Κρούσκα, Γιάννης Νταλιάνης και Γιάννης Τσορτέκης μας μεταφέρουν με τις φωνές τους στην πλατεία Αμερικής και το σκοτεινό αθηναϊκό κέντρο, όπου εκτυλίσσεται η ιστορία. Την πρωτότυπη jazz μουσική σύνθεση υπογράφει ο Δημήτρης Τσάκας.

Το διήγημα «Οι κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής» συμπεριλαμβάνεται στον τρίτο τόμο της σειράς «Ελληνικά Εγκλήματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ο δημοσιογράφος Τηλέμαχος Λεοντάρης, κεντρικός ήρωας σε πολλά μυθιστορήματα του Φιλίππου, ξυπνάει ένα πρωί στο διαμέρισμά του από τους θορύβους της γειτονιάς.

Σύντομα μαθαίνει πως η γειτόνισσά του Μάρθα Λύτρα και μία φίλη της έχουν βρεθεί δολοφονημένες άγρια στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην άλλη άκρη του διαδρόμου της πολυκατοικίας. Σπρωγμένος από το ανεκπλήρωτο ερωτικό του ενδιαφέρον για τη Μάρθα και από το δημοσιογραφικό του δαιμόνιο, αποφασίζει να διαλευκάνει το φόνο της γειτόνισσάς του. Πληροφορίες: www.greekfestival.gr.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

