Inter διάλογοι από το Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δέσποινα Σαββοπούλου

Μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντες INTER διαλόγους οργανώνει το Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών του Πανεπστημίου Πελοποννήσου με την Ομότιμη Καθηγήτρια Άλκηστις Κοντογιάννη, που έχουν για θέμα τους την εκπαίδευση στη φυλακή. Στους διαδικτυακούς αυτούς διαλόγους συμμετέχουν εξαιρετικά διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι ειδικοί στο θέμα που έχουν χρησιμοποιήσει νέους τρόπους και μεθοδολογίες.

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση γίνεται στις 22 Νοεμβρίου, στις 18.00΄ και μετά θα ακολουθήσουν άλλες πέντε διαδικτυακές συναντήσεις, ως τις 23 Μαΐου που ολοκληρώνεται ο κύκλος.

«Στις συναντήσεις αυτές θα δώσουν το παρών επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, επιστήμονες, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να ανταλλάξουμε – do ut des- τις εμπειρίες και γνώσεις μας που δώσαμε και πήραμε με δημιουργικότητα εντός των φυλακών», λέει στον «Ε.Τ.» η Άλκηστις Κοντογιάννη η οποία έχει δώσει φτερά στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

«Η έντονη αυτή εμπειρία μας που συνδέεται με θρυμματισμένες προσωπικότητες εγκλείστων που ζουν την πολυδιάστατη προσωπική ωδύνη εντός ενός ιδρύματος που τους κρατάει σε αποκλεισμό από τα σημαίνοντα τους πρόσωπα και τον κοινωνικό περίγυρο, επιφέρει σε εμάς πολλές συναισθηματικές, προσωπικές, κοινωνικές δονήσεις. Είναι επόμενο να εγείρονται ερωτήματα για την εκπαίδευση εντός των φυλακών όπως, αν η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, ποιο είδος εκπαίδευσης εντός των φυλακών συντελεί στην καλύτερη διαβίωση των εγκλείστων ώστε να επιτευχθεί το ευ ζην, να μειωθεί η επιθετικότητα, να αναβαθμιστεί η επικοινωνία μεταξύ τους και με την οικογένειά τους. Επίσης επικεντρωνόμαστε σε άλλα σημαντικά εξίσου ερωτήματα όπως, αν η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ενάντια στην ιδρυματοποίηση, να συντελέσει στην άρση των πόνων του εγκλεισμού, στην διαχείριση ή αποχρωματοποίηση του στίγματος, να βελτιώσει το αυτοσυναίσθημα κάθε έγκλειστου μέσω απόκτησης δεξιοτήτων, τεχνικών και γνώσεων και τέλος να αναδειχθεί σημαντική στη μετάβαση του έγκλειστου, από τη φυλακή στην ομαλή επανένταξή του στην κοινωνία, από την αναίρεση του στίγματος στην επαγγελματική του αποκατάσταση και στη μη υποτροπή. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτές τις νέες θέσεις και το έργο πολλών που με τον δικό τους τρόπο προάγουν το κοινωνικό μας γίγνεσθαι και το ευ ζην ευπαθών ομάδων.»

Καταλήγοντας η κ. Κοντογιάννη μας καλεί όλους ειδικούς και μη να παρακολουθήσουμε τις διαδικτυακές αυτές συναντήσεις μέσω του facebook: «Θα είναι σημαντικό αν το ενδιαφέρον σας σηματοδοτήσει το Συνέδριό μας και εσείς μαζί μας, με εγρήγορση, ενισχύσετε απαραίτητες μορφές εκπαίδευσης που βελτιώνουν τους έγκλειστους, εμάς και την κοινωνία μας. Εκτός από τους καλεσμένους μας για εισήγηση μπορούν όσοι επιθυμούν να είναι κοινωνοί σε κάθε συνάντηση στη σελίδα μας στο facebook και να γράφουν τις ερωτήσεις τους, στις οποίες θα προσπαθήσουν οι εισηγητές να απαντήσουν. Ανατρέξτε τις τελευταίες μέρες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού μας, άλλωστε θα σας ενημερώνουμε και εμείς με το κατάλληλο link. Σας περιμένουμε με πολλή χαρά.»

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα

Για να παρακολουθήσετε live τις παρουσιάσεις του Συμποσίου μας συνδεθείτε με τη σελίδας μας στο Facebook

Συμπόσιο, η εκπαίδευση στις φυλακές. INTER – dialogues

ΕΔΩ https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-INTER-dialogues-101348722334146

Στο πλαίσιο του Συμποσίου αυτού προστίθεται ημέρα «Στρογγυλής Τράπεζας» προκειμένου να εκφραστεί η άποψη θεσμικών προσώπων στο θέμα, «Inter dialogues, Η εκπαίδευση στις φυλακές. Do ut des», Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, στις 18.00΄.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συμπόσιο – Symposium (6 διαδικτυακές συνεδρίες)

INTER dialogues for prison education. Do ut des.

INTER διάλογοι για την εκπαίδευση στη φυλακή. Do ut des.

INTER dialogi. L’ educazione per il carcere. Do ut des.

Διαδικτυακά, Πρώτη συνάντηση: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, στις 18.00΄

