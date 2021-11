Ντοκιμαντέρ-φωτιά: «Αγνωστοι» Beatles πριν το τέλος

Κώστας Ζαλίγκας

«Μακάρι να είχα μια μηχανή του χρόνου και να καθόμουν σε μια άκρη να τους βλέπω να παίζουν. Μόνο για μία μέρα. Απλά να τους βλέπω. Θα ήμουν ήσυχος. Δεν θα τους ενοχλούσα. Λοιπόν, μαντέψτε! Αυτή η μηχανή του χρόνου είναι εδώ», λέει με ενθουσιασμό που δεν κρύβεται ο Πίτερ Τζάκσον για το σχεδόν 7ωρο ντοκιμαντέρ που υπογράφει για τους Beatles με τίτλο «The Beatles: Get Back» που θα προβάλει σε τρεις συνέχειες το Disney+ την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Ο σκηνοθέτης του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» και του «Hobbit» πέρασε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στην προσωπική του αίθουσα προβολών και μοντάζ στη Νέα Ζηλανδία, βλέποντας υλικό σχεδόν 60 ωρών που δεν είχε ποτέ δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας. Το υλικό αφορά ασφαλώς στην περίοδο που οι Beatles ηχογραφούσαν το άλμπουμ τους «Let It Be», τον Ιανουάριο του 1969, περίοδος που κατέληξε στην περιβόητη ζωντανή τους εμφάνιση στην ταράτσα της εταιρίας τους Apple Corps στο Λονδίνο, που ήταν όπως όλοι γνωρίζουμε η τελευταία συναυλία τους πριν διαλυθούν οριστικά.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι εκείνη η περίοδος ήταν η πιο μίζερη για τους Beatles. Ακόμη και οι ίδιοι το επιβεβαίωναν δημόσια. Οι διαφορετικές κατευθύνσεις που ο καθένας τους πλέον ήθελε να πάρει είχαν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να καταπιεστούν άλλο. Οι εντάσεις και οι συγκρούσεις ήταν καθημερινή ρουτίνα, ενώ ο Τζορτζ Χάρισον εγκατέλειψε τους υπόλοιπους ένα πρωί λέγοντάς τους απλά: «Τα λέμε στα κλαμπ». Οταν επέστρεψε δεν ήθελε ούτε να ακούσει ότι οι Beatles θα έκαναν οπουδήποτε στον κόσμο μια ακόμα ζωντανή εμφάνιση. Τελικά συμβιβάσθηκε ανεβαίνοντας τις σκάλες του κτιρίου της Apple για να φτάσει στην ταράτσα και να παίξει με τους υπόλοιπους μερικά από τα καινούργια τραγούδια τους που θα περιλαμβάνονταν στο «Let It Be».

«Ολοι νομίζουν ότι πρόκειται για αγιογραφία, επειδή το φιλμ έχει την έγκριση των Beatles. Ομως δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η ταινία δείχνει όλα όσα ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, δεν κατάφερε να δείξει το 1970», λέει ο Πίτερ Τζάκσον στους «New York Times». Πράγματι, στο ντοκιμαντέρ του Τζάκσον, όπου εικόνα και ήχος έχουν «φρεσκαριστεί» εντυπωσιακά, βλέπουμε τα τέσσερα «σκαθάρια» να έχουν μια διαρκή παιγνιώδη διάθεση κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Μιμούνται ξένες προφορές, λένε αστείες ατάκες ο ένας στον άλλο και γενικά συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για πρωταγωνιστές των Monty Python. Πάνω από όλα, βέβαια, θα τους δούμε να δίνουν μορφή σιγά σιγά στα τραγούδια του άλμπουμ και αυτό ίσως είναι το πιο συγκινητικό που έχει να προσφέρει η ταινία στους θαυμαστές του συγκροτήματος. Οπως εκείνο το πρωινό που όλοι είχαν καθίσει στις θέσεις τους στο στούντιο, εκτός από τον Τζον Λένον που είχε αργήσει. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ξεκίνησε να παίζει αφηρημένα μια ιδέα που είχε στο μυαλό του και μέσα σε λίγα λεπτά, με τη συμβολή του Ρίνγκο Σταρ και του Τζορτζ Χάρισον, η ιδέα αυτή έγινε τραγούδι με τίτλο «Get Back». Αργότερα, ο Τζον και ο Πολ δουλεύουν τους στίχους και προσπαθούν να βρουν όνομα στον ήρωα του τραγουδιού. «Jojo Jackson, Jojo Carter, Jojo Daphne;», αναρωτιέται ο Λένον. Οταν ο ΜακΚάρτνεϊ τραγουδά λίγο μετά «Jojo left his home in Tuscon, Arizona», ο Λένον τον διακόπτει και αναρωτιέται: «Περίμενε, η Τuscon είναι στην Αριζόνα;». «Είναι τέσσερις φίλοι, τέσσερις σπουδαίοι μουσικοί που συγκεντρώνονται για να δώσουν μορφή στα τραγούδια τους. Και όλο αυτό το βλέπετε στην οθόνη σας», λέει ο Πίτερ Τζάκσον. Οσοι συνεργάτες τους βρίσκονταν στο στούντιο, τους βλέπουμε να πίνουν κρασί. Η Γιόκο, πάντα παρούσα, επιδίδεται στην ιαπωνική καλλιγραφία την ώρα που ο Πολ και ο Τζον απομυθοποιούν το «Two of us» τραγουδώντας το με σαρκαστικές προφορές.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, τονίζει ότι το φιλμ του είναι παρεξηγημένο. «Πιστεύω ότι το πρόβλημα με εκείνη την ταινία είναι ότι κανείς δεν την είχε δει για αρκετό καιρό. Και όταν τελικά προβλήθηκε, όλοι απόρησαν γιατί η πρεμιέρα της έγινε αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της διάλυσης των Beatles», ισχυρίζεται. Ο ΜακΚάρτνεϊ από την πλευρά του σημειώνει. «Το πρώτο φιλμ είχε αρκετά στενάχωρη ατμόσφαιρα γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται το τέλος των Beatles. Ομως το καινούργιο φιλμ αναδεικνύει τη συντροφικότητα και την αγάπη που τρέφαμε ο ένας για τον άλλο».

Μετράμε μέρες πλέον μέχρι την πρεμιέρα στο Disney+, όντας σίγουροι ότι η ταινία θα γίνει θέμα συζήτησης για καιρό.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr