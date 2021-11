Η Μέκκα του τζόγου κάνει στροφή στην τέχνη

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

Η αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου «Bellagio» στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ μεταμορφώθηκε σε γκαλερί την προηγούμενη εβδομάδα για τις ανάγκες της μεγάλης δημοπρασίας έργων του Πικάσο. Συνολικά έντεκα έργα του Ισπανού καλλιτέχνη πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Τα έργα τέχνης -εννιά πίνακες και δύο κεραμικά αντικείμενα- είναι μέρος της συλλογής του ομίλου καζίνο και ξενοδοχείων MGM. Τα έργα εκτίθεντο για 20 χρόνια και μέχρι πρότινος στο «Εστιατόριο Πικάσο» του ξενοδοχείου «Bellagio» προτού αποφασίσει η εταιρία να τα δημοπρατήσει. Σε 70 χρόνια, ο Πικάσο εκτιμάται ότι φιλοτέχνησε 13.000 έργα και φέτος στις 25 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν 140 χρόνια από τη γέννησή του.

Η υψηλότερη τιμή κατοχυρώθηκε για το έργο «Femmeau Beret Rouge-Orange» (που απεικονίζει τη μούσα και ερωμένη του Πικάσο Μαρί Τερέζ Βαλτερ). Πουλήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων, δέκα εκατομμύρια περισσότερα από την αρχική εκτίμηση. Ο Πικάσο ζωγράφισε τη μητέρα της κόρης του Μάγιας τον Ιανουάριο του 1938, ενώ είχε ήδη σχέση με τη φωτογράφο Ντόρα Μάαρ, κατά τη διάρκεια «μιας από τις πιο εμπνευσμένες και πιο παραγωγικές χρονιές του Πικάσο», σύμφωνα με τον Sotheby’s. Τα ονόματα των αγοραστών δεν έγιναν γνωστά.

Τα πορτρέτα «Hommeet Enfant» και «Busted’ Homme» πουλήθηκαν έναντι 24,4 εκατομμυρίων και 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Τα μικρότερα έργα σε κεραμικά, όπως το «Le Dejeuner sur l’herbe» που πουλήθηκε για 2,1 εκατομμύρια δολάρια, κοστίζουν τρεις ή τέσσερις φορές πάνω από την εκτίμηση πώλησης. Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν από τον Πικάσο στην έκθεσή του το 1970 στο Palais des Papes στο Αβινιόν (Νότια Γαλλία). Τα είχε φιλοτεχνήσει μεταξύ 5 Ιανουαρίου του 1969 και 2 Φεβρουαρίου του 1970.

Το Βέγκας είναι γνωστό για τα καζίνο, τα στριπ κλαμπ, τους… αυθόρμητους γάμους της τελευταίας στιγμής και για τη συναρπαστική ψυχαγωγία που προσφέρει στους επισκέπτες. Η «στροφή» προς την τέχνη έχει γίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια, καθώς τα θέρετρα προσθέτουν συνεχώς έργα του Banksy, του Μουρακάμι Χιρστ και του Αντι Γουόρχολ στις συλλογές τους ή τα εκθέτουν σε χώρους των εγκαταστάσεών τους.

Οι δημοπρασίες του οίκου Sotheby’ s πραγματοποιούνται κατά βάση στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο και το Χονγκ Κονγκ. Ηταν η πρώτη φορά που μια δημοπρασία του οίκου έγινε στο Λας Βέγκας, μια κίνηση ενδεικτική της καλλιτεχνικής αλλαγής που συντελείται στην πόλη.

Η συλλογή έργων τέχνης του MGM Resorts περιλαμβάνει περίπου 900 έργα από 200 καλλιτέχνες συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων έργων του Μπομπ Ντίλαν και του Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από τον Στιβ Γουίν, πρώην ιδιοκτήτη του Bellagio, και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Wynn Resorts.

Σε ανακοίνωσή της η MGM σημείωσε πως θέλει να «αναμορφώσει» το πορτφόλιο των έργων τέχνης που διαθέτει και να επικεντρωθεί στη διαφορετικότητα (έργα από γυναίκες, καλλιτέχνες από αναπτυσσόμενες χώρες, από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και από ανθρώπους με αναπηρίες). Μελέτη τη Δημόσιας Βιβλιοθήκης Επιστημών το 2019 διαπίστωσε ότι σε 18 κορυφαία μουσεία των ΗΠΑ το 85% των καλλιτεχνών που εκτίθενται είναι λευκοί και το 87% άνδρες.

ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ BANKSY

Ενα ατύχημα τον Οκτώβριο του 2018 κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας του έργου του καλλιτέχνη δρόμου Banksy «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι» προκάλεσε ανατριχίλα στους ιθύνοντες του οίκου Sotheby’s, τους παρευρισκόμενους και τον μεγαλύτερο πλειοδότη. Η τοιχογραφία με στένισιλ που μεταφέρθηκε σε μεταξοτυπία καταστράφηκε μερικώς όταν ο μηχανισμός πίσω από τον πίνακα άρχισε να κόβει τμήμα του έργου. Ο οίκος Sotheby’s έκανε τότε λόγο για το θεαματικότερο καλλιτεχνικό «δρώμενο» του 21ου αιώνα.

Στην αρχή του μήνα, το μισοκατεστραμμένο έργο τέχνης που μετονομάστηκε «Love is in the Bin» (η αγάπη είναι στον κάδο) πουλήθηκε για 25,4 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 20 εκατομμυρίων σε σύγκριση με την τιμή δημοπρασίας του πρωτότυπου, αποτελώντας πλέον το πιο ακριβοπληρωμένο έργο του Banksy που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Η τιμή ξεπέρασε εκείνη που έπιασε τον περασμένο Μάρτιο το «Game Changer», έργο του Banksy προς τιμήν του νοσηλευτικού προσωπικού στον καιρό της πανδημίας που πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christies έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιος είναι (;)

Η άγνωστη ταυτότητα του καλλιτέχνη δρόμου Banksy -λέγεται ότι είναι Βρετανός- έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των φιλότεχνων, ενώ τα ανατρεπτικά γκραφίτι με έντονη κοινωνική χροιά δεν περνούν απαρατήρητα. Κάποιου αποδίδουν τα έργα στον καλλιτέχνη Ρόμπιν Κάνινγχαμ, άλλοι υποθέτουν ότι είναι ο συλλέκτης έργων τέχνης Ντάμιεν Χιρστ ή στην ομάδα γκραφίτι Dry BreadZ.

Τα χρήματα από τις δημοπρασίες πηγαίνουν απευθείας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που συνδέονται με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις 9 Νοεμβρίου θα δημοπρατηθεί το έργο του με τίτλο «Sunflowers From Petrol Station» και φυσικά η τιμή προβλέπεται να σπάσει και πάλι ρεκόρ.

