Η Μαριόν Κοτιγιάρ τραγουδάει τον… έρωτα

Κέρδισε το Οσκαρ α’ γυναικείας ερμηνείας στο «Ζωή σαν τριαντάφυλλο» χωρίς να τραγουδήσει η ίδια τα μεγάλα τραγούδια της Εντιθ Πιαφ. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, η Μαριόν Κοτιγιάρ καλείται εκ νέου να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία γεμάτη μουσική. Αυτήν τη φορά τραγουδά η ίδια, και μάλιστα απαιτητικές άριες, καθώς στο «Annette» του Λεός Καράξ, που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την ερχόμενη Πέμπτη, υποδύεται μια δημοφιλή σοπράνο που έχει μια θυελλώδη ερωτική σχέση με έναν stand-up κωμικό, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ανταμ Ντράιβερ.

«Ούτε ο Ανταμ ούτε εγώ είμαστε τραγουδιστές και φτάσαμε στο πλατό γεμάτοι άγχος, καθώς έπρεπε να τραγουδήσουμε ζωντανά όπως γυρίζαμε τις σκηνές. Ομως, υποστηρίξαμε πολύ ο ένας τον άλλο και το κάναμε. Ο Ανταμ είναι καταπληκτικός άνθρωπος και ήταν εύκολο να επικοινωνήσουμε», λέει η Κοτιγιάρ για τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που είχε στην καριέρα της έως σήμερα.

Απαιτητικές σκηνές

Για τις ανάγκες της «Annette» έπρεπε να τραγουδήσει ξαπλωμένη, ενώ η πιο πολυσυζητημένη σκηνή στην πρεμιέρα στις Κάννες ήταν η σεξουαλική σκηνή όπου ο Ντράιβερ και η Κοτιγιάρ αλλάζουν στάσεις ενώ τραγουδάνε ταυτόχρονα το αγαπημένο τους τραγούδι, το «We love each other so much». «Οταν τραγούδησα ξαπλωμένη, ήταν το χειρότερο, αλλά αυτό ήθελε ο Λεός. Ερμηνεύσαμε τα τραγούδια ζωντανά, γιατί ο Καράξ ήθελε να ακούσει και τα μικρά ατυχήματα στη φωνή που σου συμβαίνουν όταν τραγουδάς ξαπλωμένος, καπνίζοντας ή όταν κολυμπάς ύπτιο», λέει η Κοτιγιάρ. «Συνήθως, όταν τελειώνω με μια ταινία, ξεχνάω τα πάντα για αυτήν. Εδώ όμως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν συνέβη αυτό», διαβεβαιώνει η Γαλλίδα σταρ, που υποστηρίζει ότι η «Annette» είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια ταινία. «Είναι κάτι περισσότερο από ένα μιούζικαλ ή μια όπερα. Ο Καράξ υπογράφει εδώ μια ταινία ποιητική, πολύ δημιουργική καλλιτεχνικά. Σε όλες τις ταινίες του υπάρχει έντονο το δικό του, ιδιαίτερο οπτικό σύμπαν, αλλά σε αυτήν την ταινία είναι πολύ ενισχυμένο. Η φωτογραφία είναι απίστευτη», υπογραμμίζει.

Μία ακόμα απαιτητική σκηνή ήταν αυτή που ο ήρωας που υποδύεται ο Ανταμ Ντράιβερ είναι πολύ μεθυσμένος και τσακώνεται με την ηρωίδα που υποδύεται η Κοτιγιάρ, ενώ γύρω τους μαίνεται μια πολύ έντονη καταιγίδα. Αν και η σκηνή γυρίστηκε στο πλατό και όχι στη θάλασσα όπως φαίνεται στην ταινία, το νερό που πέφτει πάνω τους είναι πέρα για πέρα αληθινό. «Επρεπε να κόβουμε συχνά σε αυτό το γύρισμα, γιατί το νερό μού γέμιζε το στόμα. Υπήρξαν στιγμές που δεν μπορούσα να τραγουδήσω πλέον. Επιπλέον, η βάρκα κουνιόταν πάρα πολύ και ο Ανταμ είναι τεράστιος στη σωματοδομή. Ηταν αδύνατο να γυρίσω αυτήν τη σκηνή», λέει η Κοτιγιάρ.

Αντιδράσεις

Η ταινία βγαίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες στη χώρα μας και μάλλον θα έχει την «άβολη» υποδοχή που είχε και αλλού. Κάποιοι εγκατέλειπαν την αίθουσα στα μισά της ταινίας, ενώ άλλοι τραγουδούσαν και γελούσαν, σημάδι ότι η «Annette» θα μείνει στην ιστορία των μιούζικαλ. «Οταν πήγαμε στις Κάννες με την ταινία, δεν είχα κανένα άγχος», λέει η Κοτιγιάρ. «Ξέρω πολύ καλά ότι είναι υπέροχη ταινία. Αν δεν αρέσει στον κόσμο, δεν με αφορά», υποστηρίζει.

Βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάννες

Η «Annette» ήταν η ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και η κριτική επιτροπή αναγνώρισε τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει τιμώντας τον σκηνοθέτη Λεός Καράξ με το βραβείο σκηνοθεσίας. Η δράση ξεδιπλώνεται μέσα από τα τραγούδια και υπάρχουν ελάχιστες στιγμές στην ταινία που οι διάλογοι δεν τραγουδιούνται.

