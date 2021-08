Τοίχοι – θύλακες πολιτισμού, βήμα διαλόγου – Τι λέει στον Ε.Τ. ο Κυριάκος Ιωσηφίδης

Βάλια Νικολάου

Οπου υπάρχει γκρι έχουν βαλθεί να βάλουν χρώμα, να δώσουν «ψυχή» στα άψυχα κτίρια, περνώντας, ταυτόχρονα, το δικό τους μήνυμα, πως η κουλτούρα της τέχνης του δρόμου μπορεί και θέλει να κάνει τις πόλεις ακόμη πιο όμορφες.

Πρόσφατα, ο Ελληνας street artist Kez πραγματοποίησε στην πρωτεύουσα μια εντυπωσιακή τοιχογραφία στο 104ο Δημοτικό Σχολείο στους Αμπελοκήπους, μια διασκευή από το γνωστό έργο του ζωγράφου Θεόφιλου, Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Με το εν λόγω έργο έγινε και η πρεμιέρα του προγράμματος δημόσιων τοιχογραφιών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της τριετούς προγραμματικής για τον Πολιτισμό του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Urban Act και τη συμμετοχή καλλιτεχνών από το χώρο της street art.

Για το 2021 η θεματική των τοιχογραφιών που θα δημιουργηθούν σε (πρώτη φάση) σε σχολεία της Αθήνας είναι εμπνευσμένη από το επετειακό 1821-2021, εξ ου και ο υπότιτλος του προγράμματος «From the Roots to the Sky».

«Το πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός χάρτη-περιπάτου ενός ανοικτού υπαίθριου μουσείου σύγχρονης τέχνης, κατ’ αναλογία του Πρώτου Υπαίθριου Μουσείου τοιχογραφιών της Ελλάδας που έχουμε υλοποιήσει στην πόλη του Βόλου με πάνω από 60 μεγάλες τοιχογραφίες», αναφέρει σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Ιωσηφίδης, συντονιστής προγραμμάτων της UrbanAct.

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών σε κτίρια στην Αθήνα. Τι το ξεχωριστό έχει;

Μετά από τις πρώτες τοιχογραφίες που είχαμε υλοποιήσει στην Αθήνα το 1998 και τις προσπάθειές μας για ένα οργανωμένο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών στην πόλη, ναι αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται πράξη ένα οργανωμένο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών, και μάλιστα με τη μορφή της συμπαραγωγής με τον Δήμο Αθηναίων.

Το πρόγραμμα ονομάζεται ATHENS MURAL ART. Είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της τριετούς Προγραμματικής για τον Πολιτισμό του δήμου, στηρίζεται οικονομικά από τον Δήμο Αθηναίων και από χορηγούς, οπότε έχει και βάθος χρόνου και μια βάση οικονομική. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα είναι μια ιδανική ευκαιρία για την πόλη μας να αποκτήσει μια σειρά από τοπόσημα-θύλακες πολιτισμού, ανοιχτά στο κοινό και στους επισκέπτες της πόλης και έχει από μόνο του πολλά ατού:

– Κατ’ αρχάς παρέχει ένα βήμα διαλόγου στους καλλιτέχνες της street art να παρέμβουν σε μεγάλες επιφάνειες, να επιλέξουν την επιφάνεια που τους αρέσει, να εκφραστούν μέσα από τις γενικές θεματικές που θα ορίζονται ανά έτος.

– Διαθέτει από τη μια μεριά τη μοναδική εμπειρία της UrbanAct σε προγράμματα δημόσιων τοιχογραφιών ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό και από την άλλη μια δυναμική ομάδα του Δήμου Αθηναίων με την Κατερίνα Κοσκινά και την εικαστική επιτροπή, μέχρι και το γραφείο Τύπου και τις τεχνικές υπηρεσίες.

– Υπάρχει η εκφρασμένη εδώ και δεκαετίες πρόθεση των κατοίκων μέσα από τα αιτήματα που λαμβάνουμε κάθε χρόνο να φιλοξενήσουν τοιχογραφίες στους χώρους τους και να συμβάλουν και αυτοί στο μέτρο του δυνατού σε μια πιο όμορφη πόλη.

Το πρόγραμμα θα δώσει και την αφορμή για να χαρτογραφηθούν και όλες οι μεγάλες δημόσιες τοιχογραφίες στην πόλη μας, οι οποίες θα φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δώστε μας μια περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε τρεις φάσεις και χρονικά, από φέτος μέχρι και το 2023. Στην πρώτη φάση για το 2021 υλοποιούνται τέσσερις τοιχογραφίες αποκλειστικά σε δημόσια κτίρια και συγκεκριμένα σε σχολεία όλων των βαθμίδων.

Στη δεύτερη φάση, η οποία υλοποιείται το 2022, θα δημιουργηθούν επτά τοιχογραφίες σε δημόσια κτίρια αλλά και σε κτίρια κατοίκων της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει στους πολίτες οι οποίοι θα μπορούν από φέτος, το 2021, να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους-κτίρια-επιφάνειες προς τοιχογράφηση. Στην τρίτη φάση για το 2023, θα ανέβουμε ένα σκαλί ακόμη, πέρα από τις τοιχογραφίες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα υλοποιηθούν και εικαστικές εκθέσεις με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες της street art, σεμινάρια σε νέους δημιουργούς κ.ά.

Κάθε χρονιά θα «τρέχουν» και παράλληλες δράσεις οι οποίες θα ανακοινώνονται καθ’ οδόν.

Το πρώτο έργο δημιουργήθηκε στο 104o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Πώς έγινε η επιλογή του σχολείου και του θέματος;

Η επιλογή των σχολείων και των κτιρίων γίνεται σε συνεργασία της UrbanAct και της εικαστικής επιτροπής του Δήμου Αθηναίων. Μερικά από τα κριτήρια είναι η πρότερη αίτηση συμμετοχής του σχολείου για τοιχογραφία, η κατάσταση του κτιρίου-επιφάνειας, η θέση του, η επιλογή του καλλιτέχνη για τη συγκεκριμένη επιφάνεια κ.ά.

Οσον αφορά στη θεματική, για φέτος είναι εστιασμένη στην επέτειο για τα 200 χρόνια 1821-2021, με μια όμως ιδιαίτερη προσέγγιση: Οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να δημιουργήσουν έργα εμπνεόμενοι από επώνυμους Ελληνες από το χώρο του πολιτισμού, των τεχνών, των επιστημών, είτε εμπνεόμενοι από ένα κείμενο ή ποίημα είτε διασκευάζοντας ένα εικαστικό έργο.

Στην πρώτη τοιχογραφία του προγράμματος συμμετείχε ο street artist Kez, ο οποίος επέλεξε τον λαϊκό μας ζωγράφο Θεόφιλο (Χατζημιχαήλ) και τη διασκευή τού διάσημου έργου του Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Οπως αναφέρει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Ο Θεόφιλος, σαν αυτοδίδακτος λαϊκός ζωγράφος, έχει μια στενή σχέση με τη street art, οι καλλιτέχνες της οποίας παραδοσιακά είναι αυτοδίδακτοι και συγχρόνως αποτελεί και η ίδια μια σύγχρονη λαϊκή τέχνη».

Γιατί επικεντρωθήκατε στους δημόσιους χώρους;

Οι καλλιτέχνες της street art έχουν σαν πεδίο δράσης τον δημόσιο χώρο. Από εκεί ξεκίνησε το γκράφιτι και εκεί συνεχίζει την πορεία του με όλες τις μορφές και εκφάνσεις του. Φυσικά υλοποιούμε έργα και σε κλειστούς χώρους.

Πόσες τοιχογραφίες έχετε υλοποιήσει σε σχολεία και σε κτίρια πολιτών;

Η UrbanAct υλοποιεί διάφορα προγράμματα δημόσιων τοιχογραφιών. Για τα σχολεία υλοποιούμε από το 2005 ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα τοιχογραφιών, το «Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια», όπου υλοποιούμε μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφίες, με θεματικές που συναποφασίζονται με τη σχολική κοινότητα, με σεμινάρια και συμμετοχή των μαθητών κ.ά. Εχουμε υλοποιήσει σε σχολεία πάνω από εκατόν πενήντα (150) τοιχογραφίες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και σε διάφορα άλλα κτίρια πάνω από τριακόσιες (300) τοιχογραφίες.

Ποια είναι τα προγράμματα που υλοποιείτε και ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια;

Μερικά από τα προγράμματα που υλοποιούμε είναι το προαναφερόμενο Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια, το Χρώμα στα Νησιά, το Χρώμα στα Νοσοκομεία κ.ά. Υλοποιούμε συνέργειες με πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα (Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με ιδρύματα (Νιάρχος, Ωνάσειο κ.ά.), με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με αναθέσεις έργων από ιδιώτες και εταιρίες, συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.

Η street art έχει μέλλον στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει δυναμικό παρών στην παγκόσμια σκηνή της street art και με ξεχωριστούς καλλιτέχνες που δείχνουν την ιδιαίτερη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας τους. Προσκαλούνται σε πολλά φεστιβάλ αλλά και με αναθέσεις έργων και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ελπίδα για το μέλλον.

Τελικά η Αθήνα είναι μια γκρίζα πόλη;

Είναι μια πολύχρωμη πόλη, με τα θετικά και τα αρνητικά της, με τις ομορφιές και τις ασχήμιες της. Οπότε, ναι, το γκρι νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το χαρακτηρισμό, μιας μίξης του λευκού και του μαύρου.

Πώς μπορεί κάποιος να προτείνει το κτίριό του-επιφάνεια για τοιχογραφία στην UrbanAct και πώς μπορεί να υποστηρίξει το έργο σας;

Μπορεί να στείλει το αίτημα-πρότασή του στο μέιλ μας [email protected], είτε μέσω fb/urbanact.gr είτε και τηλεφωνικά στο 6973 70 1961, για να δούμε από κοντά την επιφάνεια και να δρομολογήσουμε την υλοποίησή του.

Για την υποστήριξη στις δράσεις μας επίσης μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία στα άνω σημεία είτε για οικονομική υποστήριξη είτε σε υλικά-υποδομές είτε για προσωπική εθελοντική εργασία κ.ά.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter