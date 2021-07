Τα φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα – Ποια μεγάλα ονόματα διεκδικούν τα βραβεία

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Με πολλές υποσχέσεις αλλά λιγότερες γυναίκες στην καρέκλα του σκηνοθέτη και κανέναν μαύρο δημιουργό να διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα επιστρέφει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Από την 1η μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου σινεμά διεκδικούν τα βραβεία της 78ης διοργάνωσης και πολλές από τις ταινίες που θα διαγωνιστούν αναμένεται να συμμετέχουν στην επερχόμενη οσκαρική κούρσα, που συνήθως ξεκινά κάθε χρόνο στη Βενετία.

Ανάμεσα στις ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα συναντάμε και το «The lost daughter», της Μάγκι Τζίλενχαλ, που γυρίστηκε στις Σπέτσες και στο καστ περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα, όπως η Ολίβια Κόλμαν, η Ντακότα Τζόνσον, ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, η Τζέσι Μπάκλεϊ κ.ά. Ομως στη Βενετία ταξιδεύει επίσης ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με την καινούργια του ταινία «Παράλληλες μητέρες», με τις Πενέλοπε Κρουζ και Ρόσι ντε Πάλμα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Πρόκειται για την ταινία που θα σηκώσει την αυλαία στη Βενετία. Παρούσα στο φεστιβάλ θα είναι και η Τζέιν Κάμπιον με τη νέα της ταινία «The power of the dog», με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και την Κίρστεν Ντανστ, όπως και ο Πάολο Σορεντίνο με το «The hand of God», ένα ημιαυτοβιογραφικό φιλμ για το τραγικό ατύχημα που κόστισε τη ζωή των γονιών του.

Το Χρυσό Λιοντάρι διεκδικεί επίσης ο Πάμπλο Λαραΐν με το «Spencer», την πολυαναμενόμενη ταινία του για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την οποία υποδύεται η Κρίστεν Στιούαρτ.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στη Βενετία εκτός διαγωνιστικού τμήματος. Οπως το «The last duel» του Ρίντλεϊ Σκοτ με τους Ματ Ντέιμον, Ανταμ Ντράιβερ και Μπεν Αφλεκ. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ μάς γυρίζει εδώ στη Γαλλία του 14ου αιώνα για να παρακολουθήσουμε την τελευταία επίσημη μονομαχία που έλαβε χώρα. Πρεμιέρα στη Βενετία θα κάνει εκτός διαγωνιστικού τμήματος και το πολυαναμενόμενο «Dune» του Ντενί Βιλνέβ, με τους Τιμοτέ Σαλαμέ, Οσκαρ Αϊζακ, Τζος Μπρολίν, Ζεντάγια κ.ά. Επίσης, εκτός διαγωνιστικού τμήματος θα κάνει πρεμιέρα το βρετανικό «Last night in Soho» του Εντγκαρ Ράιτ, όπου μια νεαρή σχεδιάστρια μόδας βρίσκεται μυστηριωδώς πίσω στο χρόνο, στο Λονδίνο του 1966 και στο σώμα της αγαπημένης της τραγουδίστριας, με οδυνηρές συνέπειες.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο σπουδαίος Μπονγκ Τζουν-χο, που είχε σαρώσει πέρυσι τα Οσκαρ με τα «Παράσιτα», ενώ μέλη της επιτροπής είναι η φετινή νικήτρια των Οσκαρ, Κλόι Ζάο, η Σίνθια Ερίβο, η Βιρζινί Εφιρά κ.ά.

Οπως προαναφέραμε, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει λιγότερες γυναίκες δημιουργούς, κάτι που αποδίδεται στην παρατεταμένη παύση εργασιών πέρυσι λόγω της πανδημίας. Στο διαγωνιστικό τμήμα το Χρυσό Λιοντάρι διεκδικούν πέντε γυναίκες, ενώ πέρυσι ήταν οκτώ. Το ποσοστό των σκηνοθετριών που συμμετέχουν φέτος στο φεστιβάλ έπεσε στο 26%, από 28% που ήταν το 2020. Επιπλέον, κανείς από τους σκηνοθέτες των 77 ταινιών που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το φεστιβάλ δεν είναι μαύρος. Αντίθετα, επτά από αυτούς προέρχονται από τη Νοτιανατολική Ασία και έξι από τις αραβικές χώρες και τη Μέση Ανατολή. Μόλις δύο όμως από αυτούς διεκδικούν το Χρυσό Λιοντάρι.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι δύο από τις 21 ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος είναι παραγωγές του Netflix -τα «The power of the dog» της Τζέιν Κάμπιον και «The hand of God» του Πάολο Σορεντίνο-, ενώ πέντε είναι οι ταινίες ιταλικής παραγωγής που βρήκαν θέση στο διαγωνιστικό τμήμα. Πέρυσι ήταν τέσσερις και το 2019 μόλις τρεις.

