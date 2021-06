Πέθανε ο ηθοποιός του «Deliverance» και του «Superman», Νεντ Μπίτι

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Νεντ Μπίτι, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες Όταν Ξέσπασε η Βία (Deliverance), Superman και Το Δίκτυο (Network) απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Ο ηθοποιός απεβίωσε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, δήλωσε η κόρη του Μπλόσομ Μπίτι στο The Hollywood Reporter. Το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε, το Shelter Entertainment Group, επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

RIP #NedBeatty

Such a prolifically talented human!

He brought light & laughter to so many of my FAV movies & shows! #BackToSchool #Superman #Roseanne #MASH #TheToy & many many more!! https://t.co/fyXOcVbXD8 pic.twitter.com/8dkwyGyJ8J

— Brad Everett Young (@BradEYoung) June 13, 2021