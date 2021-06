Όπερα και… disco στα Χορογραφημένα Σιντριβάνια του ΚΠΙΣΝ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια στο Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτελούν μια εντυπωσιακή υδάτινη εγκατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2019 χάρη στην πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και αγαπήθηκε πολύ από όλους τους επισκέπτες.

Από χθες, Τρίτη 1 Ιουνίου, το πρόγραμμα των Σιντριβανιών εμπλουτίζεται με εντυπωσιακά water shows που θα παρουσιάζουν καθημερινά στις 21.00 και στις 21.30 θεματικές χορογραφίες πάνω σε διαφορετικό είδος μουσικής ανά ημέρα.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κάθε Δευτέρα, όπερα και Έλληνες συνθέτες:

Georges Bizet, «Habanera», από τη Σουίτα Κάρμεν, αρ.2 Wolfgang Amadeus Mozart, «Fin che dal vini» από τον Don Giovanni

Giacomo Puccini, «Un bel di vedremo» από τη Madama Butterfly, Πράξη II

Νίκος Σκαλκώτας, «Ηπειρώτικος χορός» από τους 36 Ελληνικούς χορούς

Μάνος Χατζιδάκις, «Χορός με τη σκιά μου», από το Χαμόγελο της Τζοκόντας

Γιώργος Κουμεντάκης, Serra

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, disco:

The Jacksons, «Blame it on the boogie»

BeeGees, «Saturday Night Fever»

Weather Girls, «It’s Raining Men»

Boney M, «Daddy Cool»

ABBA, «Dancing Queen»

Κάθε Τετάρτη και Σάββατο, soundtracks:

Michael Nyman, θέμα από την ταινία «Το Πιάνο»

John Williams, θέμα από την ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος»

Carlos Gardel, «Por una cabeza», από την ταινία «Άρωμα Γυναίκας»

Vangelis, θέμα από την ταινία «1492: Χριστόφορος Κολόμβος»

Ennio Morricone, «The Ecstasy of Gold», από την ταινία «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος»

Κάθε Πέμπτη και Κυριακή, κλασική μουσική:

Antonín Dvořák, «Furiant», χορός αρ.1 σε ντο μείζονα, από τους Σλαβικούς χορούς, έργο 46

Dmitri Shostakovich, «Βαλς II», από τη Σουίτα Τζαζ αρ. 2

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Ο Καρυοθραύστης

Ludwig Minkus, «Kitri Entrance», από τον Δον Κιχώτη

Antonio Vivaldi, «Φθινόπωρο», από τις Τέσσερις Εποχές

Τα Σιντριβάνια περιλαμβάνουν ένα σύμπλεγμα από 59 κατακόρυφους πίδακες, οι οποίοι συμβαδίζουν με την αρχιτεκτονική του κτιριακού συγκροτήματος που σχεδίασε το Renzo Piano Building Workshop, σε συνδυασμό με 10 περιστρεφόμενους πίδακες.

Τοποθετημένα στο ύψος της Αγοράς του ΚΠΙΣΝ, δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό αξιοθέατο τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, αφού η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη με υποβρύχια LED φώτα τελευταίας τεχνολογίας που αλλάζουν χρώματα.

Το Κανάλι, ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του ΚΠΙΣΝ, δημιουργήθηκε με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της περιοχής με τη θάλασσα, όχι μόνο ως προς τη θέα, αλλά και ως προς τη φυσική της παρουσία στο χώρο. Έχει μήκος 400 μέτρα, πλάτος 30 μέτρα και βάθος από 70 έως 150 εκατοστά. Το Κανάλι τροφοδοτείται με νερό από τη θάλασσα, το οποίο και επιστρέφει σε αυτή σε συνεχόμενη ροή. Δεν έχει αποκλειστικά αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, αλλά και λειτουργικό ως αντιπλημμυρικό έργο.

Σε περίπτωση δυνατού αέρα ή δυσμενών καιρικών συνθηκών τα water shows δεν θα πραγματοποιούνται. Για την αποφυγή συνωστισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Σιντριβανιών τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και τήρησης αποστάσεων που ορίζει ο ΕΟΔΥ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα SNFCC.org και στις σελίδες στα social media @SNFCC.