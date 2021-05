Τα 25 «διαμάντια» στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ

Πλούσιο και ποικίλο είναι το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου το οποίο φιλοδοξεί με ασφάλεια και αισιοδοξία να μας χαρίσει όμορφες πολιτιστικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό.

O «Ε.Τ.» της Κυριακής επιλέγει τις σημαντικότερες παραγωγές, ελληνικές και ξένες, που θα μας κρατήσουν συντροφιά το φετινό καλοκαίρι. Ανάμεσα στις 80 παραγωγές που επιφυλάσσει στο κοινό το Ελληνικό Φεστιβάλ ξεχωρίσαμε 25 παραστάσεις και εκδηλώσεις, ελληνικές και ξένες μετακλήσεις, στην Πειραιώς 260 και την Επίδαυρο. Ανάμεσα στους ξένους, ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Τόμας Οστερμάγιερ που έρχεται στην Ελλάδα με δύο παραγωγές: μία στην Πειραιώς 260 με τίτλο «Ιστορία της βίας» βασισμένη στο μυθιστόρημα του Εντουάρ Λουί και μία στην Επίδαυρο, σε παγκόσμια πρεμιέρα, όπου θα δούμε μια εκδοχή του «Οιδίποδα», σε κείμενο της Majia Zade. Αλλά και ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι έρχεται ξανά στην Πειραιώς 260 και καταπιάνεται επίσης με την «Οδύσσεια, μια ιστορία για το Χόλιγουντ».

Οπως σημείωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ελληνικού Φεστιβάλ Κατερίνα Ευαγγελάτου στην παρουσίαση του φετινού προγράμματος για τους ξένους καλλιτέχνες θα περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο, ελπίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά από πλευράς πανδημίας.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

«Somewhere beyond the cherry trees», Σκηνοθεσία: Πρόδρομος Τσινικόρης – Διάρκεια: 1-3/6

Η αυλαία της Πειραιώς 260 ανοίγει με το «Somewhere beyond the cherry trees», μια παράσταση εμπνευσμένη από τον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ. Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο θέατρο-ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης εμπνέεται από το κλασικό έργο και επιχειρεί να φανταστεί σε περιβάλλον σημερινό τη συνέχεια της ιστορίας. Παίζουν: Γιώργος Βαλαής, Γιώργος Βουρδαμής και Μαρία Πανουργιά.

«Κλυταιμνήστρα», Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Χατζής – Διάρκεια: 16, 17/6

Ολα ξεκίνησαν το 2014, όταν o Κωνσταντίνος Χατζής ανακάλυψε τον πολυβραβευμένο ακτιβιστή φωτογράφο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο και τον γνώρισε στη βραβευμένη ηθοποιό Σοφία Χιλ. Με όχημα τα χορικά του Αγαμέμνονα και τους μονολόγους της Κλυταιμνήστρας, η παράσταση αφηγείται την ανθρώπινη ιστορία ως αέναη ιστορία πολέμου, σε διάλογο με το νέο μουσικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη.

«Αίας» του Σοφοκλή, Σκηνοθεσία: Σίμος Κακάλας – Διάρκεια: 21-25/6

Στον Κήπο της Πειραιώς 260 ένας ηττημένος αντιήρωας παίζει τάβλι. Ο Αίαντας του Σοφοκλή, εμβληματική μορφή διαψευσμένου αρσενικού, μεταφέρεται σε ένα υπαίθριο αναψυκτήριο, παρακμιακή αντανάκλαση μιας χώρας που έχει μείνει κολλημένη στο παρελθόν, ενώ γύρω όλα έχουν καταρρεύσει. Παίζουν: Ανθή Ευστρατιάδου, Κίμωνας Κουρής, Κωσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Παπαγεωργίου κ.ά.

«Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια» – Διάρκεια: 16-18/7, Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννοπούλου

Η εμβληματική ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ μεταφέρεται επί σκηνής από την Κατερίνα Γιαννοπούλου. Πρόκειται για μια παράσταση για το δικαίωμα στην αγάπη και την ύπαρξη, σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου.

«Σχολείο γυναικών» του Μολιέρου, Σκηνοθεσία: Εκτορας Λυγίζος – Διάρκεια: 17-20/7

Με όχημα την ευρηματική μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο, ο Εκτορας Λυγίζος συνεχίζει τον πειραματισμό του στο απαιτητικό είδος της φάρσας. Ταυτόχρονα, εξερευνά την ερεθιστική αμφισημία της «εκπαίδευσης» με στόχο την «ορθή» επιτέλεση των έμφυλων ρόλων.

«Δημοκρατία του Μπακλαβά», Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς – Διάρκεια: 25-27/7

Το νέο έργο που ετοιμάζει ο Ανέστης Αζάς, στο πλαίσιο του Κύκλου 1821, διαδραματίζεται στη σημερινή Ελλάδα, με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι, έναν Ελληνα και μία Τουρκάλα, οι οποίοι αποφασίζουν να ιδρύσουν το δικό τους έθνος-κράτος, με βάση το σπίτι τους και την ιδιωτική τους επιχείρηση. Η παράσταση αναδιατυπώνει θεατρικά συγκρούσεις που παραμένουν ενεργές από την εποχή της Επανάστασης έως σήμερα.

«Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλιγουντ», Σκηνοθεσία: Κριστόφ Βαρλικόφσκι – Διάρκεια: 17-19/9

Με κεντρικούς θεματικούς άξονα τον νόστο και την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι δημιουργεί μια νέα θεατρική παράσταση για την «Οδύσσεια» μιας γυναίκας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμπνευσμένη τόσο από το ομηρικό έπος όσο και από δύο έργα της Hanna Krall, τα «Chasing the King of Hearts» και «Story for Hollywood».

«Pasionaria», Χορογράφος: Μάρκος Μοράου – Διάρκεια: 20, 21/9

Τα αντιθετικά σχήματα της ζωής, χαρά και πόνος, διά χειρός του πολυβραβευμένου Ισπανού χορογράφου Μάρκος Μοράου. Μια παράσταση χορευτικά θεατρική και εικαστικά εντυπωσιακή, με σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς που ολοκληρώνουν την επιτελεστική φόρμα ως και την τελευταία λεπτομέρεια.

«Ιστορία της βίας», Σκηνοθεσία: Τόμας Οστερμάιερ – Διάρκεια: 3-4/10

Η αυτοβιογραφική νουβέλα του νεαρού Εντουάρ Λουί που ταξίδεψε σ’ όλη την Ευρώπη και έγινε παράσταση από τη Σάουμπινε έρχεται και στη χώρα μας. Με το ζήτημα της έμφυλης βίας να κυριαρχεί στην ατζέντα της επικαιρότητας, ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Οστερμάιερ επανέρχεται στο Φεστιβάλ με μια παράσταση που συζητήθηκε διεθνώς και αναμένεται να συζητηθεί πολύ και στα καθ’ ημάς.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

«Ιππής» του Αριστοφάνη, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος – Διάρκεια: 25-27/6

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει «Ιππής» διά χειρός Κωνσταντίνου

Ρήγου και με μια διανομή σημαντικών πρωταγωνιστών: Κώστας Κόκλας, Λαέρτης Μαλκότσης, Πάνος Μουζουράκης Στεφανία Γουλιώτη.

Στο πρόσωπο του Κλέωνα, ο Αριστοφάνης σατιρίζει τη διαφθορά κάθε λαοπλάνου πολιτικού. Μέσα από μια σπαρταριστή πλοκή οδηγεί σ’ ένα πικρό συμπέρασμα: Αν η πονηριά, η καπατσοσύνη, το αγοραίο ήθος είναι ίδιον των πολιτικών, στην πολιτική σκηνή επικρατεί πάντα ο ικανότερος…

«Ιφιγένεια η εν Ταύροις» του Ευριπίδη, Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης – Διάρκεια: 2-4/7

Μέσα στα συντρίμμια του Πελοποννησιακού Πολέμου, σε μια περίοδο κρίσης, ο Ευριπίδης γράφει την Ιφιγένεια εν Ταύροις, εξυμνώντας το μεγαλείο της αδερφικής αγάπης. Για την πρώτη σκηνοθεσία του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ο Γιώργος Νανούρης με έναν θίασο εξαιρετικών ηθοποιών -μαζί τους και η Χάρις Αλεξίου στον ρόλο της Αθηνάς- αναδεικνύουν τα νοήματα και τη γοητεία της ξεχωριστής αυτής τραγωδίας. Την Ιφιγένεια υποδύεται η Λένα Παπαληγούρα και τον Ορέστη ο Μιχάλης Σαράντης.

«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη – Διάρκεια: 9-11/7

Το έργο σε σκηνοθεσία της Αργυρώς Χιώτη, που κάνει το ντεμπούτο της φέτος στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου αφηγείται τον ρόλο της ποίησης στην κοινωνική συνοχή να φαντάζει πιο κομβικός από ποτέ.

«Ορέστης» του Ευριπίδη, Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας – Διάρκεια: 16-18/7

Ο Γιάννης Κακλέας επιστρέφει στην Επίδαυρο καταθέτοντας την πρώτη του σκηνοθεσία αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με τον Ορέστη του Ευριπίδη, στη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά. Λαμπερός θίασος ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο Αρης Σερβετάλης και ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

«Ιχνευταί» του Σοφοκλή, Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός – Διάρκεια: 23-25/7

Το αποσπασματικά σωζόμενο και σπάνια παρουσιαζόμενο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή μάς χαρίζει τη μοναδική αφήγηση που διαθέτουμε σε δραματικό έργο για το πώς έφτασε η Μουσική στα αφτιά των ανθρώπων. Παίζουν: Χάρης Φραγκούλης, Σταμάτης Κραουνάκης, Αμαλία Μουτούση κ.ά.

«Φοίνισσες» του Ευριπίδη, Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος – Διάρκεια: 30-1/8

Οι Φοίνισσες επανέρχονται στην Επίδαυρο σε μια σύγχρονη παράσταση, με ένα ξεχωριστό επιτελείο ερμηνευτών και συντελεστών και την υπογραφή του Γιάννη Μόσχου στη σκηνοθεσία. Παίζουν: Αργύρης Ξάφης, Γιώργος Γλάστρας, Σεσίλ Μικρούτσικου, Λουκία Μιχαλοπούλου.

«Ελένη» του Ευριπίδη, Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου – Διάρκεια: 6-8/8

Γραμμένο λίγο μετά τη συντριπτική ήττα των Αθηναίων στη Σικελική Εκστρατεία, το έργο του Ευριπίδη διακρίνεται τόσο για τον αντιπολεμικό χαρακτήρα του όσο και για την ανάδειξη αρετών όπως η δύναμη του όρκου και η ευφυΐα. Η Ελένη «κατεβαίνει» στην Επίδαυρο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την Ελένη υποδύεται η Εμιλυ Κολιανδρή και παίζουν -μεταξύ άλλων- οι Θέμης Πάνου, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρης Κολοβός.

«Βάκχες» του Ευριπίδη, Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κουντούρη – Διάρκεια: 13-15

Οι Βάκχες, η μοναδική σωζόμενη τραγωδία όπου ο θεός Διόνυσος συμμετέχει ως δραματικό πρόσωπο και τιμωρεί ανελέητα όσους αντιστέκονται στη δύναμη της φύσης. Παίζουν: Ακης Σακελλαρίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Ιωάννα Παππά.

«Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, Σκηνοθεσία: Αρης Μπινιάρης – Διάρκεια: 20-22/8

Οι ηθοποιοί αντλούν πληροφορίες από τη ρυθμικότητα του κειμένου και μεταβολίζουν σε θεατρική δράση τον ήχο και τον ρυθμό του ποιητικού λόγου με το σώμα και τη φωνή. Στον ρόλο του Προμηθέα, ο Γιάννης Στάνκογλου.

«ödipus / oιδίποδας» της Maja Zade, Σκηνοθεσία: Τόμας Οστερμάιερ – Διάρκεια: 3-5/9

Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Οστερμάιερ, επιστρέφει στην Ελλάδα με τον θίασο της Σάουμπινε και ασχολείται για πρώτη φορά με το αρχαίο δράμα.

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

«Το σπίτι με τα φίδια» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη – Διάρκεια: 9, 10/7

Εμπνευσμένο από τις Τραχίνιες του Σοφοκλή, ένα από τα λιγότερο γνωστά αρχαία ελληνικά δράματα, το έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη δίνει μια αναπάντεχη, εξαιρετικά σύγχρονη οπτική του μύθου. Παίζουν: Αλεξία Καλτσίκη, Ράνια Οικονομίδη και Αριέττα Μουτούση.

«γάλα, αίμα» της Αλεξάνδρας Κ*, Σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας – Διάρκεια: 16, 17/7

Το καλοκαίρι του ’58, σ’ ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας, μια γυναίκα σκοτώνει τα δυο της παιδιά.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, Αλεξάνδρα Κ*, το έργο μεταφέρει τη Μήδεια σε μια εποχή που η γυναίκα μόλις αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η ζωή δεν επιφυλάσσει την ίδια τύχη στα δύο φύλα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννος Περλέγκας, ο οποίος παίζει με τους Ελενα Τοπαλίδου, Μάγδα Καυκούλα, Γιώργης Βασιλόπουλος.

«Κρεουργία» του Γιάννη Μαυριτσάκη, Σκηνοθεσία Γιώργος Σκεύας – Διάρκεια: 23, 24/7

Εμπνευσμένος από τις Βάκχες του Ευριπίδη ο Γιάννης Μαυριτσάκης παραδίδει ένα νέο αίνιγμα που αποτυπώνει το εύθραυστο όριο μεταξύ εικονικού και πραγματικού, ονείρου και βιώματος, πολιτισμού και φύσης, καθώς και αρσενικού και θηλυκού, όπως και ανθρώπινου και θείου. Πρωταγωνιστούν: Μάξιμος Μουμούρης, Κόρα Καρβούνη, Γιώργος Φριντζήλας.

«Η Φαίδρα καίγεται» της Αμάντας Μιχαλοπούλου, Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαμβριανός – Διάρκεια: 30, 31/7

Η παράσταση διά χειρός Γιάννη Καλαβριανού προτάσσει μια σύγχρονη ανάγνωση μιας Φαίδρας που δεν πεθαίνει, αλλά αντιμετωπίζει τον ερωτισμό ως κάλεσμα ζωής. Αποφεύγοντας το στερεότυπο του αταίριαστου έρωτα, που ακολουθεί τον μύθο της Φαίδρας από την αρχαιότητα έως σήμερα ο Καλαβριανός μάς συστήνει την απόλυτη ανατροπή. Παίζουν: Αννα Μάσχα, Νίκος Λεκάκης, Μαρία Κοσκινά.

ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τέσσερις μοναδικές βραδιές μάς περιμένουν στο μικρό θεατράκι της Επιδαύρου. Ο Πέτρος Κλαμπάνης συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά, σε μια αισθαντική συνάντηση, όπου η τζαζ συνομιλεί με την παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική (24, 25/6), ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο Ιρανός πολυοργανίστας Κεϊβάν Σεμιρανί και το συγκρότημά του συναντούν τη λύρα του δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλου (2, 3 /7).

