Brit awards με πρωτιές – Γυναικεία υπεροχή μετά την κατακραυγή 

Μετά την περσινή κατακραυγή για την προκλητική προτίμηση των λευκών ανδρών υποψηφίων, τα Brit awards, συντονίστηκαν με τις επιταγές της εποχής μας και έδωσαν περισσότερο χώρο στις γυναίκες και τους μη λευκούς καλλιτέχνες.

Ετσι η Dua Lipa, η Arlo Parks και η Celeste έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες (3 η κάθε μία), ενώ τέσσερις στις πέντε υποψηφιότητες για το άλμπουμ της χρονιάς προέρχονται από γυναίκες, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι η συγκεκριμένη κατηγορία είχε μόνο άνδρες υποψηφίους. «Εφτασε η ώρα να αρχίσουμε να εκτιμάμε και να σεβόμαστε τον ζωτικό ρόλο που παίζουν οι γυναίκες και η μουσική τους στη βρετανική μουσική βιομηχανία», τόνισε η Jessie Ware, που είναι και αυτή υποψήφια για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με το «Whats your pleasure».

Οι θαυμαστές του Μπρους Σπρίνγκστιν πανηγυρίζουν για την υποψηφιότητα του «αφεντικού» στα 71 του χρόνια και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία καλύτερου διεθνούς σόλο καλλιτέχνη, ενώ στην αντίστοιχη για τις γυναίκες όλες οι υποψήφιες προέρχονται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με την κατηγορία των ανδρών, όπου υπάρχουν υποψήφιοι από τον Καναδά (The Weeknd), τη Νιγηρία (Burna Boy) και την Αυστραλία (Tame Impala).

Αν κάποιοι νιώθουν αδικημένοι επειδή αγνοήθηκαν, αυτοί είναι ο Sam Smith, η Laura Marling, η Εllie Goulding, η Megan Thee Stallion αλλά και οι Σκωτσέζοι Mogwai που με το τελευταίο τους άλμπουμ βρέθηκαν πρόσφατα στην κορυφή των βρετανικών charts.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 11 Μαΐου αντί για τον Φεβρουάριο όπως κάθε χρόνο, με την ελπίδα ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί με φυσικές παρουσίες. Ηδη η Dua Lipa έχει επιβεβαιώσει ότι θα εμφανισθεί live επί σκηνής.

Οι υποψηφιότητες

Αλμπουμ

Arlo Parks – «Collapsed In Sunbeams»

Celeste – «Not Your Muse»

Dua Lipa – «Future Nostalgia»

J Hus – «Big Conspiracy»

Jessie Ware – «What’s Your Pleasure»

Ανδρας Καλλιτέχνης

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Γυναίκα καλλιτέχνιδα

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Συγκρότημα

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Single της Χρονιάς

220 Kid & Gracey – «Don’t Need Love»

Aitch & AJ Tracey ft.Tae Keith – «Rain»

Dua Lipa – «Physical»

Harry Styles – «Watermelon Sugar»

Headie One ft.AJ Tracey & Stormzy – «Ain’t It Different»

Joel Corry ft.MNEK – «Head & Heart»

Nathan Dawe ft.KSI – «Lighter»

Regard & Raye – «Secrets»

Simba ft.DTG – «Rover»

Young T & Bugsey ft.Headie One – «Don’t Rush»

Νέος Καλλιτέχνης

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Διεθνής Ανδρας Καλλιτέχνης

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weekend

Διεθνές Συγκρότημα

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

