Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Τέσσερις θεατρικές παραγωγές φλερτάρουν με τον κινηματογράφο [εικόνες]

Ξένια Στούκα [email protected]

Αποκωδικοποιώντας το μέλλον ως παρόν, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σχηματίζει ένα θεατρικό σύγχρονο ψηφιδωτό.

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ «Future: New Original Works» της Στέγης εκκινεί την καλλιτεχνική κοινότητα και δίνει ραντεβού με το κοινό στο ΥouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Τέσσερις θεατρικές παραγωγές που δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν με ζωντανό κοινό, όπως ήταν προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2020, παρουσιάζονται ως ένα νέο είδος που φλερτάρει με τον κινηματογράφο.

Βραβευμένοι κινηματογραφιστές της νεότερης γενιάς επιστρατεύτηκαν και σε συνεργασία με τους τέσσερις σκηνοθέτες δημιούργησαν εκδοχές ειδικά σχεδιασμένες για το ψηφιακό περιβάλλον.

Διαδικτυακή συζήτηση

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ κορυφώνεται με μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση και μια εκ βαθέων κουβέντα με τους καλλιτέχνες του φεστιβάλ για το μέλλον του πολιτισμού και την έλλειψή του λόγω της πανδημίας.

«Ολα αυτά ξεκίνησαν με ένα Open Call τον περασμένο Μάρτιο, για νέα πρωτότυπα έργα που να γραπώνουν το εκρηκτικό παρόν. Λάβαμε και αξιολογήσαμε εκατοντάδες προτάσεις.

Σφυγμομετρήσαμε τον παλμό των ανθρώπων και των καιρών και προτείναμε την από κοινού παρουσίαση τεσσάρων έργων, αναδεικνύοντας τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.

Επιπλέον, με υποτροφίες έρευνας και ανάπτυξης, ενθαρρύναμε άλλη μια σειρά προτάσεων, τις οποίες θα δούμε μελλοντικά», σημειώνει η επιμελήτρια του Future N.O.W. Ιλειάνα Δημάδη, επισημαίνοντας ότι «ο κόσμος άλλαξε, το θέατρο το ξέρει ήδη».

Οπως υπογραμμίζεται, τα έργα που προέκυψαν γράφτηκαν και δουλεύτηκαν μέσα στην πανδημία. Τα γυρίσματα δεν περιορίζονται στις σκηνές της Στέγης, αλλά επεκτείνονται και σε εξωτερικούς χώρους, δημιουργώντας ένα μικτό είδος προβολής.

«We are in the army now»

Η εναρκτήρια παράσταση με τίτλο «We are in the army now» του σκηνοθέτη Ηλία Αδάμ (10/4) μας θέτει το ερώτημα μήπως είμαστε όλοι σούπερ ήρωες έτοιμοι να πολεμήσουμε και μας ταξιδεύει σε μια campy ατμόσφαιρα, ενώ την επόμενη ημέρα κάνει πρεμιέρα «η Τέχνη του Πολέμου» διά χειρός της ηθοποιού και σκηνοθέτριας Βίκυς Κυριακουλάκου (11/4).

«Η τέχνη του πολέμου»

Στη δεύτερη παράσταση του θεατρικού ψηφιακού ρεπερτορίου έξι υπάλληλοι γραφείου περνούν την εργασιακή τους καθημερινότητα έχοντας πάνω από το κεφάλι τους ένα παγόβουνο.

Εγχειρίδιο επιβίωσής τους είναι το έργο του Σουν Τσου «Η τέχνη του πολέμου», που μπορεί να γράφτηκε πριν από 25 αιώνες, αλλά αποτελεί το «ευαγγέλιο» του σύγχρονου μάνατζμεντ.

«Babybird Babybird»

Στις 17 Απριλίου την ψηφιακή σκυτάλη παίρνει το θέατρο τεκμηρίωσης με την παράσταση- ντοκιμαντέρ «Babybird Babybird» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπαμπίλη.

Τέσσερις ειδικοί καταλαμβάνουν τη Μικρή Σκηνή της Στέγης μέσω του YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση και εξετάζουν «Γιατί (δεν) κάνουμε παιδιά;».

Ενα ζήτημα που μας απασχολεί όλους, αλλά ελάχιστοι το αγγίζουν σε μια Ευρώπη που όλο και λιγότεροι άνθρωποι γεννούν και όλο και λιγότερα παιδιά γεννιούνται.

«Κin Baby»

Μία ημέρα αργότερα η Κεντρική Σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα κλαμπ για τα νέα είδη που τώρα γεννιούνται…

Η εικαστικός Εύα Γιαννακοπούλου μάς υπενθυμίζει αυτό που παροτρύνει η θεωρητικός Donna Haraway «Μην κάνετε παιδιά, κάντε νέο είδος» ή, ορθότερα, «δημιουργήστε συντροφικότητες, όχι απογόνους».

Το χάπενινγκ «Κin Baby» (18/4) της κ. Γιαννακοπούλου μεταμορφώνει τη Στέγη στο κλαμπ «Κοσμογονία» και θέτει το ερώτημα «είναι η πίστη στο “κάτι καινούργιο” πιο ισχυρή από την πραγματικότητα;».

Κινηματογραφική ματιά

Ο κινηματογραφιστής Aλκης Παπασταθόπουλος σκηνοθετεί για το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση το «We are in the army now» του Αδάμ και το «Κin Βaby» της Γιαννακοπούλου.

Με σημαντικές μικρού μήκους ταινίες στο βιογραφικό του και δουλειές εντός και εκτός Ελλάδας, ο Παναγιώτης Κωστούρος ανέλαβε την κινηματογραφική εκδοχή της «Τέχνης του πολέμου» της Βίκυς Κυριακουλάκου, ενώ ο Χρήστος Σαρρής το «Βabybird Babybird» του Δημήτρη Μπαμπίλη.

Τέλος, το FUTURE N.O.W. παρουσιάζει βιντεοσκοπημένη μια διαδικτυακή διεθνή ανοιχτή συζήτηση με τίτλο DRAMATURGY NOW, καθώς και μία ανατρεπτική συζήτηση με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, δίνοντας φωνή στις σκέψεις και τις αγωνίες των νέων δημιουργών, με τίτλο «Το μέλλον του θεάτρου ως παρόν» (14/4).

Κι όπως υπογραμμίζουν εύστοχα και δυναμικά οι διοργανωτές της Στέγης, «το μέλλον είναι εδώ, τώρα, στον Νέο Κόσμο και σε όλο τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του YouTube, με την ευχή να ξαναβρεθούμε σύντομα στις θεατρικές πλατείες».