Daft Punk: Ο επίλογος για το ντουέτο που ανανέωσε την ηλεκτρονική και χορευτική μουσική

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ [email protected]

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

«Είναι πολύ στενάχωρη η στιγμή που μαθαίνεις να κάνεις ένα μαγικό κόλπο.

Μας ενδιαφέρει η ψευδαίσθηση, γιατί όταν κατανοείς πώς γίνεται κάτι, αμέσως χάνεις τον ενθουσιασμό και την αθωότητά σου», έλεγε το 2013 ο Τομάς Μπανγκαλτέρ, το ήμισυ των Daft Punk, και να που οκτώ χρόνια αργότερα το ντουέτο που άνοιξε νέους, συναρπαστικούς δρόμους στην ηλεκτρονική και χορευτική μουσική αποφάσισε να μας αποχαιρετήσει.

Με ένα βίντεο οκτώ λεπτών, απόσπασμα από το φιλμ τους «Electroma» (2006), το ντουέτο από το Παρίσι άφησε να εννοηθεί ότι οι Daft Punk ανήκουν πια στο παρελθόν, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών τους, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

28 χρόνια μετά τον σχηματισμό τους και 24 από την κυκλοφορία του πρώτου σπουδαίου άλμπουμ τους, με τίτλο «Homework», οι Daft Punk ανανέωσαν τη σκηνή της χορευτικής μουσικής βάζοντας τη δική τους ευδιάκριτη σφραγίδα στα πάρτι και στα κλαμπ όλου του κόσμου.

Ο Τομάς Μπανγκαλτέρ και ο Γκι-Μανουέλ ντε Χομέμ-Κριστό κατατάσσονται στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής ως ένα ιδιοφυές ντουέτο που ό,τι άγγιζαν γίνονταν χρυσός.

Τα σινγκλ «Around the world» και «Da Funk» από το πρώτο τους άλμπουμ ακόμα ακούγονται και χορεύονται σαν να γράφτηκαν χθες. Ακόμα ξεσηκώνουν με άνεση τους θαυμαστές της χορευτικής μουσικής και δεν έχουν χάσει ίχνος από τη φρεσκάδα τους 24 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο συναρπαστική. Το 2001 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους «Discovery», που περιέχει τις μεγάλες επιτυχίες τους «One more time» και «Harder, better, faster, stronger», κομμάτια που ήταν αδύνατον να μην ακουστούν στα κλαμπ όλου του κόσμου εκείνη την εποχή και τους μετέτρεψαν σε σούπερ σταρ.

Οι δύο δημιουργοί, εν τω μεταξύ, είχαν ήδη υιοθετήσει τη ρομποτική αισθητική. Σε καμία δημόσια εμφάνισή τους δεν εμφανίζονταν χωρίς τα hi-tech κράνη τους, που κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Για να βρεις φωτογραφίες τους χωρίς τα κράνη, έπρεπε να κάνεις αρκετή έρευνα στο Διαδίκτυο.

Το τρίτο άλμπουμ τους, «Human after all» (2005), δεν έγινε δεκτό με ιδιαίτερα καλές κριτικές, αλλά ακολούθησε η περιοδεία «Αlive 2006/2007», που άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό.

Η αυλαία της περιοδείας άνοιξε στο φεστιβάλ «Coachella» στην Καλιφόρνια τον Απρίλιο του 2006 και ο ενθουσιασμός που προκάλεσαν στους θαυμαστές τους δεν περιγράφεται.

Αρκεί, μόνο, να δείτε το ντοκιμαντέρ «Daft Punk Unchained», όπου στενοί συνεργάτες τους και δημοσιογράφοι μιλάνε για εκείνη την εμφάνιση με το ίδιο «σοκ και δέος» που ένιωσαν όταν την έζησαν. Οι ίδιοι έπαιζαν τη μουσική τους μέσα σε μια πυραμίδα με αμέτρητα LED φώτα, με το κοινό να παραληρεί σε κάθε αλλαγή από κομμάτι σε κομμάτι.

Οι περισσότεροι προσπαθούσαν μέσα στον γενικότερο ενθουσιασμό να τραβήξουν φωτογραφίες απ’ όσα συνέβαιναν επί σκηνής με τα κινητά τους και να τις στείλουν σε φίλους και γνωστούς που απουσίαζαν. Ηταν ένα θέαμα ανεπανάληπτο.

Ο τέταρτος και τελευταίος δίσκος τους άργησε οκτώ ολόκληρα χρόνια να κυκλοφορήσει. Η ανυπομονησία είχε φτάσει στο απροχώρητο και, μόλις έγινε γνωστό ότι η νέα δουλειά ήταν έτοιμη, οι μουσικόφιλοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν για τίποτα άλλο.

Το «Random access memories» κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2013 και ήταν η σούπερ επιτυχία που όλοι περίμεναν από τους Daft Punk.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των περισσότερων charts και περιέχει σπουδαία κομμάτια, όπως τα «Get lucky», «Lose yourself to dance», «Doin’ it right» κ.ά. Σε αυτό το άλμπουμ οι Daft Punk στηρίχθηκαν πολύ και στους καλεσμένους τους μουσικούς και τραγουδιστές, όπως ο Νάιλ Ρότζερς, ο Φαρέλ Ουίλιαμς, ο Τζόρτζιο Μοροντέρ, ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας κ.α. Αποτέλεσμα ήταν να σαρώσουν τα Βραβεία Γκράμι και τις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς και να αποθεωθούν ως ένα πραγματικά κορυφαίο ντουέτο στη σύγχρονη μουσική.

Η επιρροή που άσκησαν σε μια σειρά από καλλιτέχνες και στην ίδια τη χορευτική μουσική είναι τεράστια. Οι συνεργασίες τους που ακολούθησαν ήταν κι αυτές με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Κάνιε Γουεστ (Yeezus) και ο The Weeknd (Starboy, I feel it coming).

Οι LCD Soundsystem έγραψαν κομμάτι για αυτούς («Daft Punk is playing at my house») και σαμπλ από κομμάτια τους έκαναν αμέτρητοι μουσικοί, ανάμεσά τους η Τζάνετ Τζάκσον.

Την τελευταία πενταετία τα δύο μέλη των Daft Punk δούλεψαν ξεχωριστά στην παραγωγή άλμπουμ διάφορων καλλιτεχνών, ενώ κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα έγραφαν το σάουντρακ της νέας ταινίας του Ντάριο Αρζέντο, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Το αποτύπωμα των Daft Punk στη σύγχρονη μουσική ήταν αξεπέραστο. Τα κομμάτια τους θα μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο και θα μας χαρίζουν πάντα τις ίδιες συγκινήσεις όπως όταν τα ακούσαμε την πρώτη φορά. A bientot!

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Ειδήσεις

Οδυσσέας Ζώρας: «Ο Ελληνας δεν διαβάζει πολύ. Ομως, σέβεται το βιβλίο…»

Δημήτρης Λιγνάδης – Εθνικό Θέατρο: Δεν είχε εμπλοκή στα προγράμματα με ανήλικους

«Σαγήνευε τους ανθρώπους σαν τη μουσική μιας άρπας»: Η Εύα Νικολαΐδου παρουσιάζει τα «Άγνωστα αποτυπώματά» της Μελίνας [εικόνες]

ΚΠΙΣΝ & Μέγαρο: Μότσαρτ και Χέντελ… online με όργανα εποχής – Πως θα κλείσετε θέση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr