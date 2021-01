«Ελλάδα-Κίνα 2021»: O Σωκράτης συναντά τον Κομφούκιο στην Αρχαία Αγορά – Ένα έργο του καταξιωμένου γλύπτη Wu Weishan

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Σωκράτης θα συναντήσει τον Κομφούκιο στην Αρχαία Αγορά Αθηνών. Η αποκάλυψη των αγαλμάτων των φιλοσόφων τον ερχόμενο Μάιο θα σηματοδοτήσει την έναρξη των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ετους «Ελλάδα-Κίνα 2021».

Το γλυπτό με τίτλο «Σωκράτης και Κομφούκιος: Μια συνάντηση» είναι έργο και δωρεά του διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας (NAMOC), Wu Weishan, καταξιωμένου γλύπτη, ακαδημαϊκού δασκάλου και προέδρου της Ενωσης Καλλιτεχνών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Ετους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Κίνας, το οποίο εγκαινιάζεται τον Μάιο 2021 και ολοκληρώνεται τον Μάιο 2022, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, με την πρέσβειρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Τσιγιουέ Τσανγκ.

Οι εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κίνα -όταν αυτό καταστεί εφικτό από επιδημιολογικής απόψεως-αποτελούνται από παλιές ελληνικές παραγωγές που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία – όπως είναι η έκθεση «Οι Ελληνες. Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο», αλλά και «Οι Αμέτρητες όψεις του Ωραίου» που θαυμάσαμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Νέα παραγωγή αποτελεί η έκθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ η «Εκθεση για τη θάλασσα» θα παρουσιαστεί στην Κίνα σε ανανεωμένη εκδοχή.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα παρουσιαστεί η κινεζική έκθεση «Chiming Treasures: Ceremonies and court life in the Qing Dynasty». Εκδηλώσεις προγραμματίζονται από το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας και στην Αθήνα.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις

Γιώργος Κουμεντάκης: Χωρίς στερεότυπα οι εκδηλώσεις της Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από το 1821

Γαλλία: Αναβάλλεται για τον Ιούλιο το Φεστιβάλ των Καννών, λόγω της πανδημίας

ΥΠΠΟΑ: Έκτακτη ενίσχυση για να επαναλειτουργήσει το λεηλατημένο Athenaeum [εικόνες]

«Greece in USA»: Η πολιτιστική πλατφόρμα που φέρνει την ελληνική τέχνη στη Νέα Υόρκη [εικόνες]

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr