«Μπερδεμένος» ο Μουζουράκης: Πιστεύουμε ότι γράψαμε ιστορία λέει για  Καραμουρατίδη και  Ευαγγελάτο [βίντεο]

Δέσποινα Σαββοπούλου [email protected]

Μπορεί τα μέτρα για τον πολιτισμό, τους ανθρώπους του και τους χώρους εκδηλώσεων να μην έχουν ακόμα αρθεί, ωστόσο οι άνθρωποι του τραγουδιού εξακολουθούν να είναι δημιουργικοί και να δίνουν το «παρών», ρίχνοντας γέφυρες επικοινωνίας με το κοινό.

Ο πολυδιάστατος ερμηνευτής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αλλά και κριτής της τηλεοπτικής εκπομπής αναζήτησης νέων ταλέντων «The Voice of Greece», Πάνος Μουζουράκης, δηλώνει «Μπερδεμένος» και έρχεται στη δημοσιότητα με το νέο του ομώνυμο τραγούδι, που κυκλοφορεί επίσημα σήμερα 25 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία του Πάνου Μουζουράκη με το δημιουργικό δίδυμο των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Δύο αληθινά ταλαντούχους εκπροσώπους της νέας γενιάς του τραγουδιού, που ως σήμερα έχουν συνεργαστεί στενά με τη Νατάσσα Μποφίλιου, δίνοντας τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, όπως τα περίφημα «Εν λευκώ», «Σ΄ έχω βρει και σε χάνω», «Μέχρι το τέλος», «Τρία μυστικά», «Εισιτήρια διπλά», «Βαβέλ» κ.ά. Εχουν συνεργαστεί και με άλλους σημαντικούς ερμηνευτές όπως με τους: Τάνια Τσανακλίδου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Ελεωνόρα Ζουγανέλη κ.ά.

Αν και το δίδυμο της επιτυχίας συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Πάνο Μουζουράκη, ωστόσο ο ερμηνευτής και ο Θέμης Καραμουρατίδης έχουν συνεργαστεί για πρώτη φορά στο άλμπουμ «Στόχος», που είχε κυκλοφορήσει το 2014 και συγκεκριμένα στο τραγούδι με τίτλο «Ενα τραγούδι που δεν μπορεί να γραφτεί», όπου τους στίχους είχε γράψει ο ίδιος ο Πάνος Μουζουράκης.

«Ενα τραγούδι που δεν μπορεί να γραφτεί/ένα γιατί που δεν έχει απαντηθεί/ένας εγώ και περίπου τόσο εσύ/και μια άκρη που δεν μπορεί πια να βγει…», τραγουδούσε τότε ο δημοφιλής τραγουδιστής στην όμορφη αυτή μπαλάντα με ροκ διάθεση.

Πρόσφατα οι δύο τους, συνθέτης και ερμηνευτής, βρέθηκαν στο στούντιο για τις ανάγκες της εγγραφής του νέου τους τραγουδιού, απόντος του στιχουργού Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Οι δύο συνεργάτες φωτογραφήθηκαν περιχαρείς μαζί και όπως έγραψε ο Πάνος Μουζουράκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Οταν όλα συμβαίνουν όπως πρέπει, απλά́ και ωραία. Μας έλειπε βέβαια από́ το στούντιο σήμερα ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, αλλά́ ήταν ο υπέροχος στίχος του που καθοδηγούσε το συναίσθημα της ηχογράφησης», έγραψε ο Πάνος Μουζουράκης και συνέχισε:

«Υπό́ τη διεύθυνση και τις μελωδίες του μοναδικού́ Θέμη Καραμουρατίδη θέλουμε να πιστεύουμε ότι γράψαμε ιστορία ή τουλάχιστον την αρχή́ αυτής», σημείωσε ο κριτής του «The Voice of Greece».

Στο Spotify

Το single «Μπερδεμένος» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες σήμερα 25 Ιανουαρίου, ενώ αν θέλετε να είστε στους πρώτους που θα το ακούσετε δεν έχετε παρά να κάνετε pre-save το κομμάτι στο Spotify κάνοντας κλικ στο παρακάτω link: https://umusic.digital/mperdemenos/

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα γυρίσματα για το επίσημο βιντεοκλίπ του τραγουδιού σε σκηνοθεσία του Κώστα Καρύδα, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο στο επίσημο κανάλι του Πάνου Μουζουράκη στο YouTube.

Οσο για το εξώφυλλο που συνοδεύει το τραγούδι, δείχνει τον Πάνο Μουζουράκη να βγάζει χρωματιστούς καπνούς από το κεφάλι, περιγράφοντας έτσι τον τίτλο του τραγουδιού «Μπερδεμένος». Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Ο Πάνος Μουζουράκης είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης που έχει ασχοληθεί με επιτυχία τόσο με το τραγούδι όσο και με τον κινηματογράφο. Για κάποιο διάστημα μάλιστα έμεινε στην Αμερική, ενώ το 2018 συμμετέχει στην αμερικανική κινηματογραφική ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again», παίζοντας δίπλα σε ένα διεθνές καστ που αποτελούνταν από τους Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Αντι Γκαρσία και Σερ.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα τον «Μπερδεμένο» του Πάνου Μουζουράκη.