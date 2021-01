«Lighthouse Sessions»: live streaming τζαζ αναζητήσεις στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ – Πως θα τις παρακολουθήσετε

Δέσποινα Σαββοπούλου

Μια νέα σειρά μουσικών συναντήσεων, που έχουν ως αφετηρία την τζαζ και έχουν τίτλο «Lighthouse Sessions», παρουσιάζει ο ντράμερ και συνθέτης Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Συγκεκριμένα υποδέχεται κάθε μήνα έναν διακεκριμένο καλεσμένο, με τον οποίο συνομιλεί για την πορεία του και τις μουσικές του αναζητήσεις.

Στη συνέχεια τον προσκαλεί σε έναν μουσικό διάλογο, με τη συνοδεία ενός τζαζ τρίο και ενός κουαρτέτου εγχόρδων.

Η πρώτη συνάντηση γίνεται αύριο Κυριακή 24 Ιανουαρίου στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, στις 20.30, με προσκεκλημένο τον τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο και με τελικό προορισμό μια απελευθερωμένη από κανόνες συνομιλία.

Η συνάντηση θα μεταδοθεί μέσω live streaming στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), στη σελίδα του στο facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Μετά τον πρώτο καλεσμένο αύριο, τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο λαουτιέρης, δημιουργός των Couleur Locale, Γιώργης Μανωλάκης, το μουσικό σχήμα Τακίμ και ο Δημήτρης Μυστακίδης, που συστήνει εκ νέου το ρεμπέτικο και την παράδοση με το δεξιοτεχνικό του παίξιμο στην κιθάρα.

Πορτρέτα καλλιτεχνών

Στόχος των «Lighthouse Sessions» είναι να αναδείξουν τη δύναμη της μουσικής γλώσσας μέσα από πέντε πρωτότυπα πορτρέτα καλλιτεχνών, συνδέοντας την ελληνική παράδοση και τα ρεμπέτικα με την τζαζ και την κλασική μουσική, σε ένα απρόσμενο και, γι’ αυτό, μοναδικό αποτέλεσμα, ανοικτό στον αυτοσχεδιασμό και την πειραματική διάθεση, σημειώνει ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.

Στόχος του είναι κάθε φορά να συνομιλεί με τον καλεσμένο του για τη ζωή και τις μουσικές του αναζητήσεις, ενώ, παράλληλα, να τον καλεί σε έναν μουσικό διάλογο, με τη συνοδεία ενός τζαζ τρίο και ενός κουαρτέτου εγχόρδων.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου είναι η αέναη αναζήτηση του καινούργιου, χωρίς το φόβο του ρίσκου, είτε αυτό πρόκειται για τα ηχοχρώματα της τρομπέτας είτε για τα projects που δημιουργεί.

Αυτό αποδεικνύεται και από την προσωπική του δισκογραφία, με το «Heart of the Sun», άλμπουμ-αφιέρωμα στους Pink Floyd, να ακολουθείται από το εμπνευσμένο από έναν δεκαήμερο σιωπηλό διαλογισμό, «Anicca» και τον ambient δίσκο «One Inch of Love».

Ο ευρωπαϊκός ήχος της τζαζ, πάντως, είναι ο χώρος που ο Πολυζωγόπουλος νιώθει περισσότερο προσφιλή και οικείο, θεωρώντας εξίσου σημαντικά στη μουσική το ρυθμό αλλά και τη… σιωπή.

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική παίζοντας κιθάρα, μέχρι που, στα 18, ανακάλυψε την τρομπέτα. Σπούδασε τζαζ τρομπέτα στο κονσερβατόριο του Αμστερνταμ (Bachelor of Arts) και στη Βασιλική Ακαδημία των Βρυξελλών (Master of Arts), όπου και κέρδισε το διαγωνισμό «Toots Thielemans».

Από τα πρώτα του βήματα ξεκίνησε να συνθέτει. Το 2008 ηχογράφησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Perfumed Dreams» με το σχήμα Poly Quartet και κέρδισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό «Motives For Jazz» του Βελγίου.

Το 2010 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Τζαζ Νέων και ακολούθησε περιοδεία στην Ευρώπη. Εχει δώσει συναυλίες σε διάφορα σημαντικά φεστιβάλ και clubs. Εχει ηχογραφήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ και συμμετείχε σε περισσότερες από εβδομήντα ηχογραφήσεις μέχρι σήμερα.

Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και ντράμερ Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, με ακαδημαϊκή πορεία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπαίδευση, ασχολείται ενεργά με τη διδασκαλία, εμπνέοντας με τη δημιουργικότητά του τη νέα γενιά που θα αποτελέσει το νέο αίμα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Πέντε χρόνια μετά το δισκογραφικό του ξεκίνημα με το άλμπουμ «Tora» και την υπογραφή του Alex Drakos Trio, που δημιούργησε μαζί με τον κοντραμπασίστα Ντίνο Μάνο και τον πιανίστα Γιάννη Παπαδόπουλο, και εν αναμονή της νέας δισκογραφικής του δουλειάς, o Aλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης εξερευνά εκ νέου ήχους και μουσικές του κόσμου έχοντας πάντα ως αφετηρία την τζαζ, οδηγό τον αυτοσχεδιασμό και επιρροές από τη ροκ, την παραδοσιακή και την κλασική μουσική.

Ο Κτιστάκης αποτελεί, λοιπόν, τον ιδανικό οικοδεσπότη για τη νέα σειρά πρωτότυπων συναυλιακών πορτρέτων που εγκαινιάζει το ΚΠΙΣΝ, η οποία θα σκιαγραφήσει σημαντικά πρόσωπα της πολυσύνθετης ελληνικής μουσικής πραγματικότητας συνενώνοντας τη διαχρονική αξία της παράδοσης με τη δημιουργική ανησυχία του σήμερα.

Παρακολουθήστε τα «Lighthouse Sessions» ζωντανά στο snfcc.org/LighthouseSessionsPolyzogopoulos, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube αύριο Κυριακή 24/01 στις 20.30.

