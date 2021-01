Ισραήλ: «Χριστός, γεννημένος από τη Μαρία» – Στο «φως» αρχαιοελληνική επιγραφή 1.500 ετών

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια επιγραφή 1.500 ετών γράφει στα αρχαία ελληνικά «Χριστός, γεννημένος από τη Μαρία».

Αυτό βρήκε ομάδα αρχαιολόγων σε ανασκαφή στο βόρειο Ισραήλ, ένα κείμενο που βρισκόταν πάνω από την πόρτα εκκλησίας ώστε να διώχνει τα κακά πνεύματα.

Η φράση χρησιμοποιούνταν από τους χριστιανούς για να ξορκίζει το κακό μάτι, μια δεισιδαιμονία Ελλήνων και Ρωμαίων.

Η επιγραφή ανακαλύφθηκε στην ανασκαφή των ερειπίων μιας μεγαλοπρεπούς άλλοτε βυζαντινής εκκλησίας, χτισμένης πιθανότατα κατά την πρώιμη ισλαμική περίοδο. Η εκκλησία ήρθε στο φως κατά τις υποχρεωτικές ανασκαφές για να περάσει ο νέος δρόμος για την κοιλάδα Jezreel.

