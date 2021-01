Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν την πίστα όπου η Σαλώμη ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή

Η Βιβλική ιστορία ισχυρίζεται ότι ο Ηρώδης Αντίπας ήταν έτοιμος να παντρευτεί μια γυναίκα, την Ηρώδια, ενώ ήταν και οι δύο διαζευγμένοι, κάτι για το οποίο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έφερε αντίθετη άποψη.

Στην γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη Αντίπα, η κόρη της Ηρώδιας, η Σαλώμη, με τον χορό της ενθουσίασε τον βασιλιά τόσο που της υποσχέθηκε ό, τι ήθελε ως ανταμοιβή. Η Σαλώμη τότε ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Οπως αναφέρει η Βίβλος, ο Ηρώδης Αντίπας ήταν απρόθυμος να αποδεχθεί το αίτημα, αλλά τελικά αποφάσισε να το εκπληρώσει και να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή στη Σαλώμη σε μια πιατέλα.

Βρέθηκε η πίστα χορού;

Μια αυλή που αποκαλύφθηκε στο Μάχαιρο είναι πιθανότατα το μέρος όπου διαδραματίστηκε το συμβάν με τον χορό της Σαλώμης και όπου ο Ηρώδης Αντίπας αποφάσισε να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έγραψε ο Γκιζζ Βορς, διευθυντής του πρότζεκτ με τίτλο «Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea», στο βιβλίο «Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata» (Fondazione Terra Santa, 2020). Η αυλή, είπε ο Βορς, έχει μια θέση σε κυκλικό σχήμα, που είναι πιθανώς τα ερείπια του θρόνου του Ηρώδη Αντίπα.