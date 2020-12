Ο «Ε.Τ.» προτείνει: Τρεις ταινίες για τις μέρες των εορτών!

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Στο «Happiest season» της Κλέα Ντι Βαν, τα Χριστούγεννα είναι εδώ και η Χάρπερ προτείνει στη σύντροφό της, Αμπι, να τη φιλοξενήσει για τις γιορτές στο πατρικό της με την οικογένειά της. Η Αμπι δέχεται την πρόταση και μάλιστα σχεδιάζει να της κάνει πρόταση γάμου αλλά στην πορεία η Χάρπερ τής λέει ότι οι γονείς της δεν γνωρίζουν ότι είναι ομοφυλόφιλη και επιπλέον σύντομα συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για δύο ευκατάστατους και αρκετά συντηρητικούς ανθρώπους που νοιάζονται μόνο για τη… βιτρίνα, για το «τι θα πει ο κόσμος» καθώς ο πατέρας της διεκδικεί τη δημαρχία της πόλης.

Ως γκέι κομεντί πλασάρεται το «Happiest season», μια πρωτότυπη όντως απόπειρα όσον αφορά στις χριστουγεννιάτικες ταινίες που μας κατακλύζουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ομως το κομμάτι της κομεντί θα πρέπει να θεωρείται «ριγμένο» καθώς οι όποιες χιουμοριστικές καταστάσεις που συμβαίνουν δεν είναι αρκετά δουλεμένες για να «σκάσει το χειλάκι μας» σε μια τόσο σκοτεινή περίοδο που διανύουμε. Δεν είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά για να βγάλουν γέλιο με το ζόρι αλλά δεν έχουν να συνεισφέρουν και τίποτα ιδιαίτερο στο είδος. Η Κρίστεν Στιούαρτ και η Μακένζι Ντέιβις έχουν μια κάποια χημεία και θα έλεγε κανείς ότι μάλλον το διασκέδασαν στα γυρίσματα, αλλά έως εκεί. Βέβαια, είναι αδύνατο να μείνεις ασυγκίνητος με το φινάλε όπου το πρωινό των Χριστουγέννων έχουν ανατραπεί τα πάντα εκκωφαντικά και η οικογένεια κάνει κάτι σαν επανεκκίνηση στη σωστή βάση.

Ενας διαφορετικός θείος

Στο «Uncle Frank» του Αλαν Μπολ παρακολουθούμε την ενηλικίωση μιας κοπέλας από τη Νότια Καρολίνα, της Μπεθ, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, μέσα από τη σχέση της με τον θείο της ο οποίος είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και κρατά την προσωπική του ζωή κρυφή. Οταν ο πατέρας του αφήσει την τελευταία του πνοή, οι δυο τους θα επιστρέψουν οδηγώντας στο πατρικό τους σπίτι από τη Νέα Υόρκη, όπου η Μπεθ σπουδάζει, για την κηδεία και εκεί, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του θείου Φρανκ, η ερωτική του ζωή θα γίνει γνωστή σε όλη την οικογένεια.

Ο Αλαν Μπολ, που έχει βραβευθεί με Οσκαρ σεναρίου για το «American beauty» και έχει υπογράψει τις τηλεοπτικές σειρές «Six feet under» και «True blood», διστάζει να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα γύρω από αυτό που θέλει να πει με αυτή την ταινία. Περιορίζεται στη σκιαγράφηση δυο-τριών πρωταγωνιστικών ηρώων και όχι με αρκετή επάρκεια όπως θα περίμενε κανείς και όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες τούς αφήνει σχεδόν στη σκιά, αδυνατώντας να υποστηρίξει σοβαρά τις αποφάσεις και τις πράξεις τους. Γίνεται παράλληλα και μια προσπάθεια για ένα φλας μπακ που αφορά στην προσωπική ζωή του κεντρικού ήρωα αλλά κι αυτή γίνεται κάπως πρόχειρα. Ομως, όπως στο «Happiest season», έτσι κι εδώ, το φινάλε βάζει συγκινητικά τα πράγματα στη θέση τους και κερδίζει ακόμα και τους πιο δύσπιστους.

Χριστούγεννα χωρίς τη «βασίλισσα» των γιορτών δεν γίνονται. Ετσι, η σπουδαία Μαράια Κάρεϊ έχει ετοιμάσει ένα εορταστικό σόου που ήδη προβάλλεται στο AppleTV+. Το «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» είναι μια μουσική γιορτή με μια σειρά από σπουδαίους και αγαπημένους καλεσμένους όπως η Ariana Grande, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Snoop Dogg, ο Μπίλι Εϊσνερ και πολλοί άλλοι που μέσα σε αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα που βρίσκονται προ των πυλών μάς λένε ότι όλοι αξίζουμε λίγες στιγμές χαλάρωσης και αισιοδοξίας.

Εννοείται ότι η οικοδέσποινα δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Μας θυμίζει ότι «αυτά τα Χριστούγεννα θα μπορούσαμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε λίγο μαγεία!» και κάνει «δυναμικό» ξεκίνημα με το Νο1 χιτ της εορταστικής περιόδου που δεν είναι άλλο από το «All I want for Christmas is you». Στο σόου εμφανίζονται επίσης τα δίδυμα της Μαράια Κάρεϊ, ο Μορόκαν και η Μονρό, ενώ θα κάνει πρεμιέρα και το σινγκλ «Oh Santa!» που αποτελεί συνεργασία ανάμεσα στην Κάρεϊ, την Αριάνα Γκράντε και την Τζένιφερ Χάντσον.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr