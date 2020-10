Ο Όλιβερ Στόουν δήλωσε ότι είναι «παρατηρητής της αμερικανικής κωμωδίας»

Newsroom eleftherostypos.gr

O Αμερικανός σκηνοθέτης, Όλιβερ Στόουν ήταν προσκεκλημένος σε εκδήλωση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière, στη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε η ταινία του «Born on the Fourth July» (Γεννημένος την 4η Ιουλίου) με πρόσφατα αποκαταστημένη κόπια από την Universal.

Η ταινία προβλήθηκε στο επιβλητικό αμφιθέατρο της Λυών με τήρηση των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Παρουσιάζοντας τον Όλιβερ Στόουν ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό τον χαρακτήρισε ως «έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους σκηνοθέτες στις ΗΠΑ και στον κόσμο».

Ανεβαίνοντας στη σκηνή ο σκηνοθέτης συμμετείχε σε Q&A διάρκειας μίας ώρας μιλώντας τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά, τη γλώσσα της μητέρας του.

Αναφερόμενος στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Chasing the Light: How I Fried My Way in Hollywood» και απαντώντας στην ερώτηση πώς αποφάσισε να γράψει βιβλίο είπε: «Ήθελα να πάω πίσω και να κοιτάξω τη ζωή μου και να καταλάβω τι έχει συμβεί».

«Το πρόβλημα με τις ταινίες είναι ότι εξελίσσονται γρήγορα. Ήθελα πραγματικά να εκτιμήσω όσα έχω μάθει, τόσο από την αποτυχία όσο και από την επιτυχία» πρόσθεσε ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει λάβει εγκωμιαστικά σχόλια για αυτό που οι κριτικοί αποκαλούν την ειλικρίνεια των απομνημονευμάτων του, τα οποία διαβάζονται ως μυθιστόρημα, σύμφωνα με το Variety.

Στην ερώτηση πώς γεννήθηκε η πολιτική του συνείδηση, ο Στόουν απάντησε χωρίς δισταγμό, «από τα ψέματα» και συνέχισε εξηγώντας πως το ότι ήταν παιδί διαζυγίου, ο πόλεμος του Βιετνάμ και η δολοφονία του JFK – «είπαν ψέματα για το θάνατό του» – ήταν όλα μέρος αυτού που τον διαμόρφωναν, καθώς μεγάλωνε.

«Ο πατέρας μου είπε ότι ένας άντρας πρέπει να συμμετέχει στο πάθος και στον κίνδυνο των καιρών του» πρόσθεσε. «Λέμε ψέματα στους εαυτούς μας (στο Χόλιγουντ), επινοούμε αυτές τις φρικτές φανταστικές ιστορίες, όπου κάνουμε εχθρούς. Αυτό συνεχίζεται από το Βιετνάμ, κάναμε τα ίδια λάθη» είπε αναφερόμενος στις φυλετικές εντάσεις, την πολιτική πόλωση και την αυξανόμενη πολιτική αναταραχή στη χώρα του. «Η μετανάστευση ήταν το μυστικό της επιτυχίας της Αμερικής. Κατά κύματα νέο αίμα ερχόταν στη χώρα -Ιρλανδοί, Πολωνοί, Ιταλοί, Ισπανόφωνοι, Ασιάτες- και έχουν ενσωματωθεί πολύ καλά. Δεν υπάρχει συμπαγής Αμερική, αλλά δυστυχώς ο Τραμπ δεν το βλέπει έτσι, προκαλεί φόβο».

Ο Όλιβερ Στόουν αναφέρθηκε και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησε για εκδηλώσεις «προωθητικού χαρακτήρα». «Όλοι φοβούνται τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και ο Τραμπ, αλλά ξέρει πώς να πιέζει τα κουμπιά. Αν τον εκλέξουν ξανά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μεγάλος διασκεδαστής» είπε. «Έχεις την ίδια ηλικία με τον Τραμπ…» σχολίασε ο Φρεμό. «Πράγματι», απάντησε ο Στόουν. «Και την ίδια ηλικία με τον Μπιλ Κλίντον και τον Τζορτζ Μπους – ήταν στη Σχολή μου στο Γέιλ, έπρεπε να είχε φύγει, αλλά το έκανα εγώ» αστειεύτηκε.

Ο βετεράνος του πολέμου στο Βιετνάμ, πρόσθεσε αναφερόμενος στους πολέμους στο Ιράκ και τη Γιουγκοσλαβία: «Αυτοί είναι τρεις άντρες που δεν πήγαν στο Βιετνάμ, που δεν αντιστάθηκαν ή διαμαρτυρήθηκαν. Αυτοί οι τρεις άντρες ήταν οκνηροί. Ειλικρινά, οι άνθρωποι που πηγαίνουν στον πόλεμο πρέπει να γίνονται πρόεδροι, όχι εκείνοι που τους ξεκινούν».

«Είναι η ίδια κατάσταση τώρα» συνέχισε. «Υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ των μαύρων και λευκών ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, οι μαύροι δεν ήθελαν να πολεμήσουν τους Βιετναμέζους, το έκαναν επειδή ήταν στρατολογημένοι. Αλλά δυσαρεστούσαν το “αφεντικό”, τον λευκό λοχία που σου λέει τι να κάνεις. Μου δίδαξαν να αντιστέκομαι, να καπνίζω μαριχουάνα. Πάλεψαν να είναι ανθρώπινα όντα και έμειναν ανθρώπινα όντα» υπογράμμισε ο Όλιβερ Στόουν.Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ, ο διάσημος σκηνοθέτης είπε: «Βλέπω την Αμερική ως ένα πείραμα σε μετάβαση, μπορεί να προχωρήσει προς το καλό, όπου θα κυριαρχήσει η νοημοσύνη και η κοινή λογική ή μπορεί να πάει προς το κακό».

«Και ειλικρινά η αβεβαιότητα με κάνει να ενδιαφέρομαι… για λόγους δραματοποίησης» πρόσθεσε με χαμόγελο. «Είναι μια καλή ιστορία. Σκέφτομαι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: χρειάστηκε πολύς χρόνος για να καταρρεύσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι ήξεραν ότι γίνονταν ολοένα και πιο διεφθαρμένοι, υπήρχε μεγάλη παρακμή στη Ρώμη, αλλά διήρκεσε. Θα παραμείνει η αμερικανική παρακμή για πάντα;» διερωτήθηκε, προτού δώσει την απάντηση στα γαλλικά: «Είμαι παρατηρητής της αμερικανικής κωμωδίας».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ