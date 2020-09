Το αστυνομικό διήγημα της ημέρας από τον «Ε.Τ.»: Η Διαθήκη

Newsroom eleftherostypos.gr

«Για μένα η διαθήκη δείχνει πέραν πάσης αμφιβολίας τον δολοφόνο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι αυτοκτονία. Απ’ τη στιγμή που μου ανέφερε ο γέρος ότι θα άλλαζε τη διαθήκη του, έχουμε σίγουρα φόνο και ο δολοφόνος είναι ένας. Βρες πώς τον σκότωσε. Σίγουρα έχει κάνει κάποιο λάθος!».

Επιμέλεια: Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης

«Μα, Θρασύβουλε, τα στοιχεία… το σημείωμα… η γνήσια υπογραφή… το όπλο στο χέρι… ο ιατροδικαστής!»

«Ακουσε, Φίλιππε. Η πείρα με έχει διδάξει και τούτη την ώρα το ένστικτο μου λέει πως έχουμε να κάνουμε με εγκληματική ενέργεια. Δε γίνεται να αυτοκτονήσει χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. Πιστεύεις πως ο κληρονόμος ήταν τόσο τυχερός; Βρες το λάθος που έχει κάνει. Υπαστυνόμος είσαι, φέρε μου κάτι. Οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες, κι εγώ σαν εισαγγελέας να είσαι σίγουρος πως θα τον καταδικάσω!»

«Τότε θα πάρω άδεια από την υπηρεσία και θα ασχοληθώ μόνο μ’ αυτό. Θα ελέγξω ξανά τα στοιχεία απ’ την αρχή. Σαν άμεσα εμπλεκόμενος, δε μου επέτρεψαν να πάρω μέρος στην αρχική έρευνα. Αν υπάρχει κάτι, να είσαι σίγουρος πως θα το βρω!»

Ο υπαστυνόμος Φίλιππος Δεληγιάννης ήταν ένας τίμιος και καλός αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής. Εάν υπήρχε κάτι περίεργο στην αυτοκτονία του γέρου, θα το έβρισκε. Κάτω στο υπόγειο, στο αρχείο, ο Κουτσουρής ήταν καλός φίλος. Σίγουρα θα του έδινε για λίγες ώρες τον φάκελο. Η Σοφία στα εργαστήρια του Εγκληματολογικού, δε θα είχε κανένα πρόβλημα να κάνει έναν επιπλέον έλεγχο.

Ο Αχιλλέας Σταυράκος είχε παντρευτεί την κατά τριάντα οκτώ έτη νεότερή του Ελισάβετ Παπαγεωργίου. Δε χρειαζόταν και ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς τον λόγο που η Παπαγεωργίου ντύθηκε νυφούλα για δεύτερη φορά. Ολα τα καλούδια του Αχιλλέα μετά θάνατον, μεταβιβάζονταν σ’ εκείνη!

Οταν το απόγευμα ο Φίλιππος πέρασε την πόρτα και μπήκε στο γραφείο του εισαγγελέα, το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο και η ένταση φαινόταν στα μάτια του καθαρά.

«Εβγαλα λαβράκι, Θρασύβουλε»

«Για πες μου!»

«Λοιπόν, πρώτα θα αναφερθώ στο σημείωμα αυτοκτονίας. Ακου τι πιστεύω πως έγινε. Ολοι γνωρίζαμε ότι η Παπαγεωργίου τού πήγαινε τα έγγραφα, τιμολόγια κ.λπ., για υπογραφή. Ανάμεσα λοιπόν στα προς υπογραφή έγγραφα σίγουρα θα είχε τοποθετήσει και μια λευκή κόλλα. Καθώς σήκωνε ένα-ένα χαρτί, εκείνος υπέγραφε και όπως καταλαβαίνεις υπέγραψε και τη λευκή. Από τη στιγμή εκείνη, σκέψου πόσο εύκολο ήταν να γράψει το κείμενο στον υπολογιστή και να το εκτυπώσει μετά. Στο εργαστήριο είναι απόλυτα βέβαιοι πως η υπογραφή του γέρου είναι αυθεντική. Πρόσεξε όμως την εξέταση από το μικροσκόπιο. Κάθε εκτυπωτής inject λειτουργεί με μελάνια τα οποία αφήνουν κατάλοιπα στον κύλινδρο που περνάει το χαρτί. Υπάρχουν τρία σημάδια επάνω στο λευκό χαρτί που δε φαίνονται με γυμνό μάτι. Υπάρχει ένα στην αριστερή επάνω γωνία, ένα ανάμεσα στο κείμενο… και το σπουδαιότερο ένα επάνω στην υπογραφή. Κοίτα πώς έχει αποχρωματιστεί το μπλε μελάνι του στυλό! Αυτό δείχνει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η υπογραφή μπήκε πριν την εκτύπωση του κειμένου!»

«Να το πρώτο λάθος που σου έλεγα. Αδύνατον να μην είχε κάνει κάποιο»

«Υπάρχει κι άλλο, περίμενε. Σίγουρα όταν πάτησε τη σκανδάλη φορούσε γάντια. Μετά έβαλε το περίστροφο στο χέρι του Αχιλλέα και έτσι υπήρχαν μόνο τα αποτυπώματά του. Οταν όμως πυροβόλησε ήταν πίσω του, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαφορετική τροχιά της σφαίρας!»

«Δηλαδή;»

«Η σφαίρα είχε πορεία από τον δεξιό κρόταφο προς τον αριστερό οφθαλμό, όπως μου εξήγησαν, ενώ, εάν είχε αυτοπυροβοληθεί, η πορεία έπρεπε να είναι από τον δεξιό κρόταφο προς τον αριστερό».

«Είναι πλέον φως φανάρι ότι τον ξεπάστρεψε τον γέρο το παλιοθήλυκο».

«Καταχωρήθηκε ως αυτοκτονία, λόγω του σημειώματος και της γνήσιας υπογραφής, με τη σύμφωνη γνώμη του ιατροδικαστή. Πήγα και τη βρήκα πριν έρθω σε εσένα και, όπως είναι φυσικό, αρνείται τα πάντα. Πώς θα την τυλίξουμε τώρα, μπορείς να μου πεις;»

«Μίλησες με κανέναν στο Τμήμα; Υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξουν την υπόθεση;»

«Με τίποτα. Οι έρευνες οι δικές μου έγιναν παράνομα και ο δικηγόρος της σίγουρα θα κηρύξει κακοδικία. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε».

«Τι θα έλεγες για ένα… παράτυπο δικαστήριο; Εφόσον είμαστε σίγουροι πως τον σκότωσε… να μαζευτεί η οικογένεια… σαν ένορκοι, να εκθέσουμε τα στοιχεία και… Είναι ένοχη, Φίλιππε. Ισως αν τρομάξει…»

«Τι να πω… εάν θέλει η οικογένεια… εγώ πάντως δε συμφωνώ…!»

Ο Θρασύβουλος εξέθεσε τα ενοχοποιητικά στοιχεία στους συγγενείς και στη συνέχεια της απηύθυνε τον λόγο.

«Οπως καταλαβαίνεις, όλα θα επανελεγχθούν και θα συλληφθείς! Εχεις να προσθέσεις κάτι…;»

«Κύριε Θρασύβουλε Σταυράκο. Ποτέ και σε κανέναν δεν είχε αναφέρει ο σύζυγός μου ότι θα άλλαζε τη διαθήκη του. Ο μοναδικός ο οποίος το ανέφερε και το επικαλείται είσαι εσύ! Σαν γιος του Αχιλλέα και εισαγγελέας, σκέφτηκες και εκτέλεσες όπως πιστεύεις το τέλειο έγκλημα! Δεν τα κατάφερες, βέβαια, και θα το εξηγήσω παρακάτω. Το σχέδιό σου ήταν απλό. Παίρνεις την υπογραφή με τον ίδιο τρόπο που λες ότι το έκανα εγώ.

Στη συνέχεια γράφεις το σημείωμα και το περνάς δυο ή και περισσότερες φορές απ’ τον εκτυπωτή για να πετύχεις κηλίδα στην υπογραφή. Στέλνεις τον Φίλιππο, απόλυτα βέβαιος πως θα το ανακαλύψει. Ολες οι υποψίες βέβαια θα βαρύνουν εμένα, τη μοναδική κληρονόμο. Αυτό που δε γνωρίζεις όμως είναι ότι έχω ακλόνητο άλλοθι. Τη βραδιά του φόνου ήμασταν μαζί με τον νεαρό φίλο σου και ιατροδικαστή στο δωμάτιό μου. Δεν το ανέφερα τότε στην αστυνομία για ευνόητους λόγους. Γιατί πιστεύεις πως υπέγραψε άμεσα ότι πρόκειται για αυτοκτονία; Αυτός ο φόνος τελικά, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καρπωθείς τη διαθήκη.

Ολοι σας τούτη την ώρα είστε ένοχοι! Εκτός από τον γαμπρό σας τον Φίλιππο. Του ανέφερα το άλλοθι και κατάλαβε το παιχνίδι που έπαιζες. Ενημέρωσε όπως βλέπετε και τη γυναίκα του, γι’ αυτό δε συμμετέχει σε τούτο το παράνομο σκηνικό. Από την αρχή όλα καταγράφονται και από στιγμή σε στιγμή θα συλληφθείτε!»

Ετσι απλά, με αυτόν τον τρόπο, η σύζυγος και ο νεαρός ιατροδικαστής διέπραξαν το τέλειο έγκλημα. Αυτοκτονία… ή άλλος ένοχος!

Who is who: Ο Νικόλας Βεντουρής γεννήθηκε στη Νάουσα της Πάρου. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα, με τίτλο «Στη σκιά του ψηλού βράχου», το 2018 κυκλοφόρησε το δεύτερο, με τίτλο «Ο παρατηρητής του θανάτου», και το 2019 το τρίτο, «Το ψαροκόκκαλο».

Ζει μόνιμα με την οικογένειά του στην Πάρο.

