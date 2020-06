Yπουργείο Πολιτισμού: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ ενίσχυση στο Θέατρο – Δείτε το σκεπτικό της απόφασης και τα ποσά

Newsroom eleftherostypos.gr

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.314.800 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση του Ελεύθερου Θεάτρου.

Με το ποσό των 2.099.000 ευρώ επιχορηγούνται 111 επαγγελματικά θεατρικά σχήματα για θεατρικές παραγωγές της καλλιτεχνικής περιόδου 2020-21.

Με το ποσό των 215.800 ευρώ επιχορηγούνται 15 ακόμη φορείς και ομάδες, για θεατρικές δράσεις το 2020.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, στις 5 Μαΐου 2020, ανταποκρινόμενη άμεσα στην πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου να αυξηθεί το ποσό του 1.000.000 ευρώ για τις επιχορηγήσεις στο Ελεύθερο Θέατρο, σύμφωνα με την προκήρυξη της 14ης Ιανουαρίου 2020, διπλασίασε το ποσό σε 2.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δόθηκε το περιθώριο στην Επιτροπή να εισηγηθεί την οικονομική στήριξη περισσότερων επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων, λόγω των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις έκτακτες καταστάσεις της πανδημίας.

Η κ. Λίνα Μενδώνη, ευχαριστώντας τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ καθώς και τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που εργάστηκαν αμισθί και εν μέσω της πανδημίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το έργο τους, δήλωσε τα εξής:

“Ευχαρίστως αποδέχομαι τη διαθεσιμότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου να συμβάλλει στη νέα πολιτιστική πολιτική που χαράσσει το ΥΠΠΟΑ για το ελληνικό θέατρο. Η γνώση και εμπειρία της, θα αξιοποιηθεί άμεσα στην προετοιμασία της νέας θεατρικής πολιτικής η οποία κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, μετά τις παθογένειες που ανέδειξε η πανδημία του covdi-19. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, στην αδήλωτη εργασία, στην αξιολόγηση του σημερινού ελληνικού θεατρικού τοπίου”. Επίσης, η Υπουργός δέχτηκε το αίτημα της Επιτροπής να επεκταθεί η καλλιτεχνική περίοδος 2019-2020 έως τις 31 Μαΐου του 2021 ενώ η καλλιτεχνική περίοδος 2020-2021 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Έτσι, θα δοθεί χρόνος σε όλες τις ομάδες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Συνολικά κατατέθηκαν 156 εμπρόθεσμες προτάσεις. Η Επιτροπή μελέτησε, όλες τις προτάσεις, και προέκρινε τις 111, υπερβαίνοντας και το ποσό 2.000.000. Το τελικό συνολικό ποσό για τις επιχορηγήσεις στο Ελεύθερο Θέατρο ανέρχεται σε 2.099.000 ευρώ.

Από τους 111 φορείς που επιχορηγήθηκαν οι 93 δραστηριοποιούνται στην Αττική και οι 18 στην Περιφέρεια.

Ακολουθεί το σκεπτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου:



ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝnΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2020 – 2021

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελείται από τους Ειρήνη Μουντράκη, Πρόεδρο (Θεατρολόγο, Υπεύθυνη Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου, δημιουργό Greek Play Project), Γρηγόρη Ιωαννίδη Αντιπρόεδρο (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Κριτικό Θεάτρου) και τα μέλη Αντώνη Βολανάκη (Εικαστικό, Διδάσκων στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου), Αντιγόνη Καράλη (Δημοσιογράφο), Γιώργο Μητρόπουλο (Δημοσιογράφο), Σάββα Πατσαλίδη (Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας του ΑΠΘ, Κριτικό Θεάτρου) και Τάκη Τζαμαργιά (ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκηνοθέτη), ως αρμόδια για τις Επιχορηγήσεις των Επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του Ελεύθερου Θεάτρου, καταθέτει σήμερα, την 4η Ιουνίου 2020, την πρότασή της σύμφωνα με την από 14/1/2020 δημοσιευθείσα προκήρυξη του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2020-2021.

Κατατέθηκαν συνολικά 156 εμπρόθεσμες προτάσεις. Το ποσό που η Επιτροπή είχε αρχικά στη διάθεσή της ανερχόταν στο ύψος των 1.000.000 ευρώ, το οποίο μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής προς την Υπουργό Πολιτισμού, δεδομένης της πανδημίας και των αποτελεσμάτων της, τελικά διπλασιάστηκε στα 2.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή μελέτησε με προσοχή και αίσθηση ευθύνης όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις και προέκρινε τελικά 111 από αυτές, προτείνοντας το ποσό των 2.099.000 ευρώ για τη συνολική επιχορήγηση τους. Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι τα προτεινόμενα προς επιχορήγηση ποσά δεν στοχεύουν να καλύψουν το συνολικό κόστος κάθε παραγωγής, αλλά τη μερική στήριξη των παραγωγών, με προτεραιότητα στην όσο το δυνατόν ικανοποιητικότερη διασφάλιση όσων καλλιτεχνών συμμετέχουν σε αυτές.

Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν όσα σχήματα δεν τηρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές σαφώς διατυπώθηκαν στην προκήρυξη. Ωστόσο, η πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία ως γνωστόν καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η κοινωνία, και κατά συνέπεια ο θεατρικός κόσμος, επέβαλε μια διαφορετική και ελαστικότερη αντιμετώπιση σε σχέση με το σκεπτικό των επιχορηγήσεων των προηγούμενων ετών. Οι συνθήκες επιβάλλουν να προταχθεί το αίτημα των σχημάτων για επιβίωση και υποστήριξη της δράσης τους αλλά και της διατήρησης των χώρων και του δυναμικού τους. Ως προς αυτό, η Επιτροπή κατόπιν συζήτησης και ομόφωνης απόφασης των μελών της αποφάσισε:

α) Να αντιμετωπίσει με σχετική ελαστικότητα το χρονικό όριο ενεργούς δραστηριότητας των σχημάτων, ώστε να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο επιχορήγησης όσο το δυνατόν περισσότερα σχήματα και θεατρικοί χώροι.

β) Να σημειώσει ως σημαντικό κριτήριο στην εισήγησή της τον αριθμό των συμμετεχόντων ηθοποιών και συντελεστών κάθε παραγωγής, όπως και την επιλογή πρωτότυπου και ιδιαίτερης ποιότητας δραματολογίου με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση νεοελληνικού έργου.

γ) Επίσης, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά των εταιρειών θεατρικής παραγωγής, να λάβει κατ’ εξαίρεση για τη φετινή περίοδο την απόφαση ενίσχυσής τους, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της θεατρικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά την ποιότητα των αιτήσεων προς επιχορήγηση, η Επιτροπή νιώθει για μια ακόμη φορά την ανάγκη να σημειώσει την ανησυχία της για την απουσία της έμφασης στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων εκφραστικών μέσων από τις περισσότερες προτάσεις. Ανησυχητικό επίσης βρίσκει το συνεχή κατακερματισμό των δυνάμεων, ενώ η κινητικότητα των σχημάτων και οι συνεργασίες μεταξύ των καλλιτεχνών αποδεικνύονται χρόνο με τον χρόνο λιγότερες. Αποθαρρυντικό είναι τέλος πως για μια ακόμη περίοδο οι προτάσεις στην πλειοψηφία τους εμφανίστηκαν πρόχειρες, ισχνές ως προς τη σύνταξη ενός πλήρους και σαφούς καλλιτεχνικού σκεπτικού. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε οι προτάσεις να μην επικεντρώνονται στην περιληπτική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, αλλά να προχωρούσαν στην εναργέστερη αποτύπωση του οράματος της σκηνικής του ανάπτυξης. Το ίδιο ασαφής υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις ο σχεδιασμός της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Η κατάσταση δεν επέτρεψε τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων, καθώς πολλά από τα επιχορηγημένα σχήματα της προηγούμενης περιόδου δεν πρόλαβαν να ανεβάσουν τις παραστάσεις τους ή δεν κατόρθωσαν να τις ολοκληρώσουν μέχρι τη βίαιη διακοπή της περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή θεώρησε τις παραστάσεις οιονεί γενόμενες, προκειμένου να μην εξαιρεθούν από τη διαδικασία. Η Επιτροπή ωστόσο συνεχίζει να θεωρεί ουσιαστική αλλά και ηθική υποχρέωση των σχημάτων την υλοποίηση των προτάσεων για τις οποίες έχουν επιχορηγηθεί. Ο τρόπος της μελλοντικής υλοποίησης τους, σε περίπτωση που τα θέατρα παραμείνουν κλειστά στο μέλλον, πρόκειται να συζητηθεί από την Επιτροπή και θα αποφασιστεί μετά από συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και κατά περίπτωση για κάθε παραγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το όποιο υλικό αποδεκτό είναι το να έχουν πληρωθεί όλοι οι συντελεστές και οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στην παραγωγή.

Επίσης, η Υπουργός ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Επιτροπής, συμφώνησε στην επέκταση της καλλιτεχνικής περιόδου 2019-2020 έως τις 31 Μαΐου του 2021 ενώ η καλλιτεχνική περίοδος 2020-2021 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Δίνεται έτσι χρόνος σε όλες τις ομάδες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η ανάγκη που η Επιτροπή είχε επισημάνει στο προηγούμενο σκεπτικό της για τη χάραξη μιας φιλόδοξης πολιτιστικής πολιτικής στο ελληνικό θέατρο, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο σε παραστάσεις και δημιουργούς αλλά θα ανταποκρίνεται γενικότερα στις ανάγκες της σύγχρονης σκηνής, αναδύθηκε με εμφατικό τρόπο κατά τα πρόσφατα γεγονότα της πανδημίας. Η Επιτροπή ζητάει από το Υπουργείο τη χάραξη και εποπτεία μιας πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και θέσεις όσων συντελεστών συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του σημερινού ελληνικού θεάτρου και δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να συμβάλλει σε αυτό.

Τα μέλη της Επιτροπής απευθύνουν και από αυτή τη θέση τις ευχαριστίες τους προς την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη για την εμπιστοσύνη στη κρίση τους και τον τρόπο με τον οποίο εισάκουσε τα αιτήματά τους. Ευχαριστούν επίσης θερμά τον Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ, κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Γενικό Διευθυντή Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Μάριο Κωστάκη, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών κ. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου και Χορού κ. Άννα Καλαφατάκη, καθώς και την Γραμματέα της Επιτροπής κ. Ευαγγελία Πανταζή για την αμέριστη βοήθεια τους στο έργο της Επιτροπής.

Επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών καλλιτεχνικής περιόδου 2020-2021

Ακολουθούν οι πίνακες με τα 111 επιχορηγούμενα επαγγελματικά θεατρικά σχήματα:

A/Α Α.Μ. Φορέα/Έδρα Επωνυμία Φορέα Τίτλος Παραγωγής Ποσό Επιχορήγησης

1 448/Αττική Ελληνική Εταιρία Θεάτρου “Η δεύτερη έκπληξη του έρωτα” 30.000 €

2 2020/ Αττική ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ODC Eros/Έρως 30.000 €

3 4209/Αττική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ Μ.Κ.Ο. ΜΠΛΕ ΔΩΜΑΤΙΟ 30.000 €

4 453/Αττική ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 30.000 €

5 559/Αττική ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΛΗΜΑΝ 30.000 €

6 610/Αττική Ομάδα Νάμα Η Νεκρή Λίμνη 30.000 €

7 232/Αττική ΔΟΛΙΧΟΣ Νέο ελληνικό έργο από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θέατρου Πορεία 30.000 €

8 318/Αττική Λυκόφως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΣΥΜΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ 30.000 €

9 3624/ Αττική LEAD IN ARTS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PHOTOGRAPH 51 28.000 €

10 6865/Αττική ΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΜΚΕ Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα 28.000 €

11 503/Αττική ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 26.000 €

12 2881/Αττική Ομάδα Χρώμα –Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 26.000 €

13 558/Αττική ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΕRΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Ποπολάρος 26.000 €

14 6879/Αττική TEATRO MA NON TROPPO (Μ.Κ.Ο.) ¨Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΣ ΟΦΙΣ: μια συζήτηση για τα 200 χρόνια από την επανάσταση” 25.000 €

15 905/Αττική ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩ ‘Υποχώρηση Από Τη Μόσχα’ (Retreat From Moscow) 25.000 €

16 1315/Αττική “Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” “ΜΑΥΡΟ ΝΕΡΟ” 25.000 €

17 4279/Αττική εν τω άμα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Macbeth 25.000 €

18 4723/Αττική ΑΤΟΝΑΛ ΑΜΚΕ O Ζητιάνος 25.000 €

19 3835/Αττική ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Όπου κι αν πας να μη χαθείς 25.000 €

20 2602/Aττική KART αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 2ο 25.000 €

21 355/Χανιά Μνήμη” Εταιρεία Θεάτρου EIGENGRAU 25.000 €

22 2007/Αττική Θεατρική ομάδα “Σημείο Μηδέν” ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 25.000 €

23 6766/Αττική Η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων Αντόνιο ή το μήνυμα 25.000 €

24 4023/Αττική ΕΠΤΑΡΧΕΙΑ Γενική Πρόβα Αυτοκτονίας 25.000 €

25 147/Αττική Ι.Μακρή- Ν. Διαμαντής και Σία Εταιρεία θεάτρου Σημείο Δον Ζουάν 25.000 €

26 4167/Aττική Zero Gravity Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 25.000 €

27 1570/Αττική ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡOMΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux 25.000 €

28 4092/Αττική SPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΑ 25.000 €

29 151/Θεσσαλονίκη Anima Animal Αστική Μη Κερδοσκοπικη Εταιρία BLOCK 15 22.000 €

30 4079/Αττική ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ MARBURG 22.000 €

31 4153/Αττική ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ORLANDO (από το μυθιστόρημα της VIRGINIA WOOLF) η “Αυτός που έγινε αυτή και αγάπησε εκείνη & εκείνον” 22.000 €

32 153/Αττική Εταιρεία Θεάτρου Sforaris ΜΙΧΑΕΛ ΚΟΛΧΑΑΣ 22.000 €

33 711/Αττική “Ηθικόν Ακμαιότατον” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 22.000 €

34 3406/Αττική Elephas tiliensis Σεροτονίνη 22.000 €

35 4207/Αττική Θεατρική Ομάδα ΤΑ ΨΟΦΙΜΙΑ (ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ Τ’ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ) 22.000 €

36 1040/Αττική Θεατρικός Οργανισμός Νέος Λόγος Χάρπερ Ρήγκαν 22.000 €

37 2021/Αττική ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΘΩΔΙΑ Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Η΄ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕΜ 22.000 €

38 4132/Θεσσαλονίκη Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καθαρό σπίτι (The Clean House) 22.000 €

39 396/Αττκή ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η γυναίκα της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολωμού 22.000 €

40 2745/Αττική SQUARE Frankenstein or The Modern Prometheus της Mary Shelley 22.000 €

41 4237/Αττική IN BETWEEN ART THEATRE COMPANY “Τα Πουλιά” 20.000 €

42 6160/Αττική Θεατρική Ομάδα Ανδρομέδα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εμπόριο» Αληθινά γεγονότα και μαρτυρίες αντρών, γυναικών και παιδιών- θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων 20.000 €

43 4394/Αττική ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Υψιπύλη: Ανασυνθέτοντας τον Τραγικό Μύθο» 20.000 €

44 4334/Αττική ΣΥΝ-ΘΗΚΗ Αστικη μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μια παράσταση χωρίς σημασία 20.000 €

45 3836/Αττική ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΝKAL ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ 20.000 €

46 1100/Θεσσαλονίκη ΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΒΑΚΧΕΣ 20.000 €

47 1101/Αττική ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για το καλό σου 20.000 €

48 4269/Αττική ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙ ΦΟΡ ΣΕΡΚΟΥΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Γλάρος 20.000 €

49 4140/Αττική ΞΑΝΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 20.000 €

50 441/Αττική ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Angelus Novus ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ 20.000 €

51 505/Αττική Ρέον «Το τέλος της μικρής μας πόλης» 18.000 €

52 3588/Αττική ΤΕΧΝΗΣ ΟΝΕΙΡΑ ΑΜΚΕ «Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας» 18.000 €

53 1243/Αττική Θέατρο της ημέρας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλλιτεχνικής και Παιδευτικής Θεατρικής Έκφρασης Ο ΔΕΙΠΝΟΣ 18.000 €

54 4059/Αττική One Plant Production Ο Δράκος 18.000 €

55 2012/Ημαθία Gaff Ο κατά φαντασίαν ασθενής 18.000 €

56 4074/Αττική ΕΝΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΕΝΑ Ρασομόν 18.000 €

57 4101/Θεσ/αλονίκη Μικρός Βορράς VIRUS THESS 18.000 €

58 1994/Σέρρες HIPPO ΧΙΠΟ Απέθαντος 18.000 €

59 468/Αττική ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 18.000 €

60 4197/Αττική Θέρος – Εταιρία Θεάτρου Η Γραμμή του Ορίζοντος 18.000 €

61 3945/Αττική Ο ΚΥΒΟΣ Η ΚΟΛΕΞΙΟΝ 18.000 €

62 4007/Αττική ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Η ΠΡΟΒΑ) ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ 18.000 €

63 6479/Αττική ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΥΦΟΝΟΙ Τρία θερβαντινά ιντερμέδια 18.000 €

64 2034/Αττική 4 FRONTAL Ώ! Θεοί του Ολύμπου. (μια παράσταση εμπνευσμένη απο την ελληνική μυθολογία) 18.000 €

65 5316/Αττική ΘΕΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ 16.000 €

66 2084/Λάρισα ΑΣΙΠΚΑ ‘Ο Άμλετ συναντά την Ηλέκτρα.. Α-μηχανία.. ‘ ΄Hamlet meets Elektra.. At No- Machine Era..΄ 15.000 €

67 964/Αττική Nova Melancholia “Marcel Duchamp” 15.000 €

68 4322/Αττική ΙΑΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “TALK SHOW” 15.000 €

69 1127/Αττική ΒΗΜΑΤΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεάματος “Έργατα και δουλείας” τρία ποντιακά μονόπρακτα 15.000 €

70 1689/Αττική ομάδα ΕΠΤΑ «Μην είν’ οι κάμποι;» 15.000 €

71 6454/Θεσσαλονίκη ECLIPSES GROUP THEATER «Οι τελευταίες επιστολές του Τζιάκοπο Όρτις» 15.000 €

72 6961/Αττική AD HOC PRODUCTION moderato cantabile 15.000 €

73 4152/Θεσ/αλονίκη Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική The Hunt 15.000 €

74 3966/Αττική plays2place UNE BELLE EQUIPE 15.000 €

75 4225/Αττική ΤΟΠΙ Να σου πω μια ιστορία 15.000 €

76 2039/Αττική θεατρική ομάδα anima Ο Πίθηκος Ξουθ ή Τα ήθη του Αιώνα 15.000 €

77 4043/Θεσ/αλονίκη ΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Ο ΥΜΠΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 15.000 €

78 6536/Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ 15.000 €

79 6441/Αττική ΕΑΝ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΟ ΚΗΤΟΣ 15.000 €

80 4285/Αττική LifeAfterDeath (LaD) TheatreCompany ΑΜΚΕ Το κορίτσι που γίνεται γορίλας και άλλες ιστορίες ανάρρωσης 5 δραματοποιημένοι μονόλογοι από μαρτυρίες ανθρώπων που άκουγαν φωνές. Μια multimedia performance με θέμα την ψυχική υγεία 15.000 €

81 462/Αττική ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΕΝΡΙΞ 15.000 €

82 4138/Αττική ΧΑΣΑΡΤ ΘΙΑΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΙΜΟΝΕΣ 15.000 €

83 4182/Αττική ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 15.000 €

84 1538/Αττική ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 15.000 €

85 6839/Αττική ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η τιμή της ανταρσίας στην μαύρη αγορά 15.000 €

86 926/Αττική Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΘΑΝΟΣ ΒΛΕΚΑΣ 15.000 €

87 4747/Αττική FABRICA ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κεφάλαιο Πρώτο: Konstantin Carathιodory 15.000 €

88 3843/Αττική ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ 15.000 €

89 1074/Αττική ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ (εταιρικός Θίασος Ο.Ε.Θ. – Σ.Ε.Η.) ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΥ 15.000 €

90 6626/Θεσ/αλονίκη Άνθρωπος στη Θάλασσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία The Bonsai Project Σκηνική σύνθεση – συνύπαρξη ντοκουμέντου και αναπαράστασης 15.000 €

91 875/Αττική ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ “PER-THEATER-FORMANCE” MOJO RISIN:Ο Σαμάνος 15.000 €

92 402/Αττική ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΚΤΕΣ ΟΝΕΙΡΟ Η ΕΦΙΑΤΗΣ;ΞΥΠΝΗΣΤΕ! 15.000 €

93 4331/Αττική Τ3ΧΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Τα τρία φιλιά» 15.000 €

94 1838/Αττική ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΥΠΕΡΙΩΝ ΤΡΩΙΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗΙΔΑ 15.000 €

95 6870/Αττική MONSTERA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΟΣ 14.000 €

96 473/Αττική Θεατρικός οργανισμός “Κάτω απ’ τη γέφυρα” «Η ΦΑΡΣΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΠΑΤΛΕΝ» (La farce de maξtre Pierre Pathelin). 12.000 €

97 6828/Ρέθυμνο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΒΟΓΛΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Προσωρινός Τίτλος) “Ο Κύριος Χ” ή “Άνθρωπος Ασθενής” ή “Νόσος” 12.000 €

98 4794/Αττική LABYRINTH ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Nerium Park 12.000 €

99 4124/Θεσ/αλονίκη ΟΜΑΖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Νεράιδα 12.000 €

100 6791/Αττική BLOOM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΦΑΓΗ 12.000 €

101 5357/Κοζάνη Χ-αίρεται Ο Φρουρός 12.000 €

102 6542/Αττική FUGA ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρομεροί Γονείς 12.000 €

103 6773/Αττική MΠΑGΑΖΙΑ Απόλλων και Υάκινθος, βασισμένο στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου. 11.000 €

104 528/Αττική Νοσταλγία – Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Οι δολοφόνοι 10.000 €

105 3976/Αττική Πολιτιστική Εταιρία EPOPSIS ΠΑΛΗΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΟΗΣΙΕΣ 10.000 €

106 6793/Αττική Apparatus – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Οι Δούλες 10.000 €

107 6118/Αττική Θέαση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Το μαύρο κουτί 10.000 €

108 4259/Αχαḯα ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ Ο ΦΕΡΕΤΖΕΣ ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΤΣΑΣ (Ή ΜΑΛΑΚΩΦ ΚΑΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ) 10.000 €

109 1207/Ηράκλειο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ MODUS VIVENDI 9.000 €

110 6810/Αττική ΘΙΑΣΟΣ ΑΝΤΑΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΒΕΡΩΦ 8.000 €

111 674/Αττική Θεατρικός οργανισμός Πρώτες ύλες ΠΩΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ 7.000 €

ΣΥΝΟΛΟ : 2.099.000 €

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη έκανε αμέσως αποδεκτή και εν τω συνόλω της την εισήγηση της Επιτροπής. Tο συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων του ΥΠΠΟΑ για την ενισχυση των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του Ελεύθερου Θεάτρου, ανέρχεται στα 2.099.000 € (δύο εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ)

Επιχορηγήσεις και Παροχή Αιγίδας Δράσεων στον τομέα του Θεάτρου το 2020

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του ΥΠΠΟΑ (με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΣΠ/ ΔΠΤΚ/ 18487/247/112/14-01-2020) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου αφού μελέτησε διεξοδικά τα αιτήματα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγηση με το συνολικό ποσό των 215.800 ευρώ και παροχή αιγίδας στους ακόλουθους φορείς :

ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (2020)

Α/α Α.Μ. ΦΟΡΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. 4139 Ανεμόμυλοι Otto, mein liebe / Ασπασμοί εξ Αθηνών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.000 €

(δέκα χιλιάδων Ευρώ)

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

2. 3772 Blow-Up Αγάπη: Ένα εργαστήριο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €

(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

3. 4050 Έως Πέρασε ένας χρόνος – Αναβιώνοντας το θεατρικό μπουλούκι στα Τζουμέρκα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €

(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)

1. 4. 5334 ArtForm Ρέα Φραντζή [έξοδος] ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 20.000 €

(είκοσι χιλιάδων Eυρώ)

5. 4057 Δέκα Playback Το ατομικό γίνεται συλλογικό ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.000 €

(δεκατεσσάρων χιλιάδων Eυρώ)

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

6. 449 Μεταξουργείο Μια ιστορία από τον τόπο μου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €

(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)

7. 6188 Ρόζα Το Σχολείο του θεατή ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 20.000

(είκοσι χιλιάδων Eυρώ)

8. 6210 Γκραν Γκινιόλ Ομήρου Ιλιάδα ένας ιδιόρρυθμος πόλεμος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 8.000 €

(οχτώ χιλιάδων Ευρώ)

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

9. 7018 Θεάτρου Τέχνη Σβούρα Σαν …Να ήταν το ’21 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.800

(τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων Eυρώ)

10. 2001 Λωτοφάγοι Αιώνιοι έφηβοι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €

(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

11. 677 Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟλογήματα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 15.000 €

(δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ)

12. 4083 Διασπορά Open Light ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 13.000

(δεκατριών χιλιάδων Ευρώ)

13. 3847 Artika Μια θαυμάσια ημέρα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

16.000

(δέκα έξι χιλιάδων Ευρώ)

14. 4112 Πρόσωπο SOLD OUT ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

19.000

(δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ)

15. 4146 The 3rd person theater group Ωδές -Μια ηρωική κραυγή σε μία αντιηρωική εποχή ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

16.000

(δέκα έξι χιλιάδων ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: 215.800 ευρώ

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη έκανε αμέσως αποδεκτή και εν τω συνόλω της την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, τόσο για το συνολικό ποσό των 215.800 ευρώ επιχορήγησης , όσο και για την παροχή αιγίδας στους 15 φορείς.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις 15 επιχορηγούμενες θεατρικές δράσεις, λόγω της υγειονομικής κρίσης, τα αρχικά χρονοδιαγράμματα πολλών εξ αυτών δεν κατέστη ή δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς υλοποίησης που λαμβάνουν την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ, θα κληθούν να υποβάλουν, όπου χρειάζεται, επικαιροποιημένα στοιχεία (χρόνος και χώρος διεξαγωγής δράσης) σε ό,τι αφορά την πρότασή τους.

Τελικά, σε 2.314.800 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων του ΥΠΠΟΑ για το Ελεύθερο Θέατρο και τις θεατρικές δράσεις των 15 φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

