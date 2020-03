Φεστιβάλ Κινηματογράφου SXSW: Ανακοινώθηκαν οι νικητές παρά την ακύρωσή του

Newsroom eleftherostypos.gr

Το πολυθεματικό, διαδραστικό Φεστιβάλ South by Southwest (SXSW) δεν διεξήχθη φέτος στο Ώστιν του Τέξας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όμως οι διοργανωτές του προχώρησαν στην ανακοίνωση των φετινών νικητών των κινηματογραφικών βραβείων.

Η κωμωδία του Κούπερ Ράιφ «Shithouse» είναι η μεγάλου μήκους ταινία που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το «An Elephant in the Room» της Κατρίν Φιλπ απέσπασε το Κορυφαίο Βραβείο στην κατηγορία των μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ.

Το Φεστιβάλ SXSW ανακοίνωσε τους αποδέκτες των 12 βραβείων της κριτικής επιτροπής, την Τρίτη, δύο ημέρες μετά την ημέρα που είχε προγραμματιστεί η λήξη της 27ης ετήσιας διοργάνωσης.

Το φετινό Φεστιβάλ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 13 Μαρτίου έως τις 22 Μαρτίου και στο πρόγραμμα του είχαν συμπεριληφθεί 135 ταινίες μεγάλου μήκους, 99 παγκόσμιες πρεμιέρες και 75 κινηματογραφικά έργα πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών.

Επίσης το πρόγραμμα περιελάμβανε 119 μικρού μήκους ταινίες και 27 πρότζεκτ εικονικού κινηματογράφου.

Βραβεία απέσπασαν επίσης ο Τόμερ Σούσαν για τη μικρού μήκους ταινία «White Eye» και η Κάρολ Νγκουιέν για το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «No Crying at the Dinner Table». Η Νάντια Άντρασεβ κέρδισε το βραβείο ταινίας animation μικρού μήκους με το «Symbiosis».

Τα μέλη των κριτικών επιτροπών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ταινίες μέσω διαδικτύου και να επιλέξουν τους νικητές, ενώ φέτος δεν κατέστη δυνατή η απονομή βραβείων κοινού.

«Είναι τιμή μας που είμαστε σε θέση τουλάχιστον να παρουσιάσουμε τα βραβεία της κριτικής επιτροπής και τις ειδικές μνείες», δήλωσε η διευθύντρια του κινηματογραφικού φεστιβάλ Τζάνετ Πίρσον, σύμφωνα με το Variety.

«Γνωρίζουμε ότι δεν υποκαθιστά τη ζωντάνια του πραγματικού φεστιβάλ, τον ενθουσιασμό και τις πιθανότητες για εκπληκτικά αποτελέσματα αλλά ελπίζουμε ότι θα συμβάλει να κερδίσουν την αναγνώριση που αξίζουν αυτά τα υπέροχα έργα» ανέφερε.

Το SXSW Conference & Festivals διοργανώνεται κάθε χρόνο με μουσική, κινηματογράφο, παρουσιάσεις και σεμινάρια επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και εκπαίδευσης.

Η λίστα των νικητών στις κύριες κατηγορίες:

Μεγάλου Μήκους Αφηγηματική Ταινία

Νικητής: «Shithouse» Κούπερ Ράιφ

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Σκηνοθεσία

«Topside» Σελίν Χελντ και Λόγκαν Τζορτζ

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Ερμηνεία

«Really Love» Σκηνοθεσία: Έιντζελ Κρίστι Γουίλιαμς, Ηθοποιοί: Κόφι Σιριμπόε, Γιούθα Ουόνγκ-Λουά Σινγκ

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Νικητής: «An Elephant in the Room» Σκηνοθεσία Κατρίν Φιλπ

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Επίτευγμα στην Τεκμηρίωση

«The Donut King» Άλις Γκου

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Πρωτοποριακή Φωνή

«Finding Yingying» Σκηνοθεσία Jiayan & Shi

Μικρού Μήκους Ταινίες

Νικητής: «White Eye» Τόμερ Σούσαν

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Ερμηνεία

«Dirty» Σκηνοθεσία Μάθιου Πουτσίνι, Ηθοποιοί Μόργκαν Σάλιβαν, Μάνι Νταν

«Darling» Σαϊμ Σαντίκ, «Single» Άσλεϊ Ίκιν

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Νικητής: «No Crying at the Dinner Table» Σκηνοθεσία Κάρολ Νγκούιεν

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής «Mizuko» Σκηνοθεσία Κέιτλιν Ρεμπέλο, Κίρα Ντέιν και «Día de la Madre» Σκηνοθεσία Άσλεϊ Μπράντον, Ντένις Χόνε

Μεσονύχτιες Μικρού Μήκους

Νικητής: «Regret» Σκηνοθέτης, Σαντιάγκο Μενγκίνι

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής «Laura Hasn’t Slept» Σκηνοθεσία Πάρκερ Φιν

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Δημιουργικό Ντιζάιν « Stucco» Σκηνοθεσία Γιανίνα Γκαβάνκαρ, Ρούσο Σέλινγκ

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Νικητής: «Symbiosis» Σκηνοθεσία Νάντια Άντρασεβ

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής «No, I Don’t Want to Dance!» Σκηνοθεσία Αντρέα Βιντσιγκουέρα, « The Shawl» Σκηνοθεσία Σάρα Κίνερ

Μουσικά Βίντεο

Νικητής: 070 Shake – «Nice to Have» Σκηνοθεσία Νόα Λι

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Animation: Mitski – «A Pearl» Σκηνοθεσία Σάαντ Μοσάτζι, Art Camp

Ειδική Μνεία Κριτικής Επιτροπής για Σκηνοθεσία The Lumineers – «Gloria» Σκηνοθεσία Κέβιν Φίλιπς