Ο κορωνοϊός «χτυπά» και την τέχνη – Ποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν

Δέσποινα Σαββοπούλου

«Βροχή» πέφτουν οι ακυρώσεις και οι αναβολές στα θεάματα της πόλης καθώς ο κορωνοϊός εξαπλώνεται και κάθε μέρα επιβεβαιώνονται όλο και περισσότερα κρούσματα. Ο τομέας που έχει πληγεί ιδιαίτερα είναι εκείνος των μεγάλων συναυλιών που προσελκύουν κοινό άνω των 1.000 ατόμων, ενώ αντιθέτως οι θεατρικές παραστάσεις συνεχίζονται σχεδόν κανονικά, πλην εξαιρέσεων.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ: «Η λειτουργία όλων των παραρτημάτων του Μουσείου Μπενάκη συνεχίζεται κανονικά μέχρι νεωτέρας», σύμφωνα με ανακοίνωση του μουσείου. Επισημαίνεται, ωστόσο, πως «για λόγους καθαρά προληπτικούς, στο πλαίσιο των οδηγιών που εξέδωσε στις 8 Μαρτίου το υπουργείο Υγείας και οι οποίες έχουν ισχύ για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, δραστηριότητες «συνεδριακού χαρακτήρα», οι οποίες προϋποθέτουν τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων, όπως διαλέξεις, εγκαίνια εκθέσεων, παρουσιάσεις βιβλίων και συναυλίες, αναβάλλονται». Σύμφωνα με το μουσείο, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων του.

ΚΠΙΣΝ: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) τροποποιεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεών του ως εξής: Ακυρώνεται η συναυλία του Philip Glass Ensemble που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 30/03 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Για λόγους προστασίας των ευπαθών ομάδων, ακυρώνονται από χθες 10 Μαρτίου και για τέσσερις εβδομάδες οι δράσεις που απευθύνονται σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Συγκεκριμένα: Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για άτομα 65+, το πρόγραμμα «Άθληση στην τρίτη ηλικία», το πρόγραμμα «Άσκηση και Μνήμη». Όπως επίσης ανακοινώθηκε, περιορίζεται στο ήμισυ ο αριθμός των συμμετοχών σε όλα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του ΚΠΙΣΝ.

Επιπροσθέτως, περιορίζεται σε δέκα άτομα ο αριθμός των επισκεπτών που μπορούν να συμμετέχουν σε μία ξενάγηση στους εσωτερικούς χώρους τους ΚΠΙΣΝ. Στην ανακοίνωση του Κέντρου Πολιτισμού τονίζεται ότι «στο ΚΠΙΣΝ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διάθεση αντισηπτικής γέλης, την τακτική απολύμανση των επιφανειών εργασίας και των αντικειμένων κοινής χρήσης καθώς και την αραίωση των τραπεζιών στους κλειστούς χώρους εστίασης ώστε να τηρείται η απόσταση του ενός μέτρου».

Αναβάλλεται, στο πλαίσιο των μέτρων του υπουργείου Υγείας, η παρουσίαση της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνο Βαλαβάνη, αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου, στο Βιβλιοπωλείο της Ραχήλ (Πλουτάρχου 22, ώρα:19.00). Η εκδήλωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με αφορμή την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας την ίδια μέρα στην Αρχαία Ολυμπία. Προσεχώς θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

ΣΙΝΕΜΑ: Στα κινηματογραφικά, εντύπωση έκανε η αναβολή της παγκόσμιας πρεμιέρας της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No time to die», που πλέον το περιμένουμε στις 12 Νοεμβρίου και όχι τον Απρίλιο όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί. Επίσης, το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης εξετάζει τη διοργάνωσή του στα τέλη Μαΐου αντί για τον Μάρτιο όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το 21ο Γαλλόφωνο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που αναβλήθηκε, ίσως, για τον Ιούνιο. Αναβολή πήρε και το 1ο Milano Design Film Festival που θα γινόταν 20-22 Μαρτίου. Ραντεβού στις 5 Νοεμβρίου, τονίζει το Φεστιβάλ. Κάποιες ταινίες που ήταν να κάνουν πρεμιέρα αύριο Πέμπτη αναβάλλονται, όπως το «WaspNetwork», «Οι μεταφραστές» και το «Η καλοσύνη των ξένων» και είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις μία ταινία κάνει πρεμιέρα αύριο στις αίθουσες, το «Μάντεψε ποιος ήρθε για τα γενέθλιά σου», με την Κατρίν Ντενέβ.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ: Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμματισμένων συναυλιών αναζητούν οι διοργανωτές. Οι δύο συναυλίες του Maluma που ήταν να γίνουν σήμερα Τετάρτη στο ΟΑΚΑ και μεθαύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη αναβλήθηκαν και αναμένεται ανακοίνωση με νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Το ίδιο συνέβη και με την εμφάνιση του Jack Savoretti που θα γινόταν στις 21 Μαρτίου στο Gazi Music Hall, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι προσεχώς θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Οι εκδόσεις Καστανιώτη ανακοίνωσαν ότι αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για τον Μάρτιο, όπως οι παρουσιάσεις των βιβλίων των Αλέξη Σταμάτη, Φώτου Λαμπρινού, Φοίβου Ιωαννίδη κ.ά.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Επίσης, η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών αποφάσισε τη διακοπή των δημόσιων και ιδιαίτερων συνεδριών της, των ξεναγήσεων στο Μέγαρό της καθώς και όλων των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για την Ανατολική Αίθουσά της έως και την 24η Απριλίου 2020, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

ΠΙΟΠ: Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς που απευθύνονται σε σχολικές και προσχολικές ομάδες έως και την Τετάρτη 25/03/2020.

Τα Μουσεία του Δικτύου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς παραμένουν ανοιχτά.

ΘΕΑΤΡΑ: Ανοιχτή αυλαία μέχρι νεωτέρας

«Βλέποντας και κάνοντας». Μέσα από αυτή τη φράση η θεατρική κοινότητα φαίνεται πως παρακολουθεί με έντονο σκεπτικισμό τις συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού τόσο στην προσέλευση όσο και στα ταμεία! Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες του «Ε.Τ.» τα περισσότερα θέατρα παραμένουν ανοιχτά μέχρι νεωτέρας, μέχρι να υπάρξει επίσημη οδηγία-ανακοίνωση από την Πολιτεία. Ωστόσο, υπάρχουν σποραδικές ακυρώσεις παραστάσεων λόγω της εξάπλωσης του Covid-19.

Το Εθνικό Θέατρο δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις εξελίξεις μέχρι στιγμής: «Υπάρχουν λίγες ακυρώσεις στα προπωλημένα εισιτήρια, όχι όμως μαζικά. Στη μεγάλη παραγωγή “Μακμπέθ” στην Κεντρική Σκηνή υπήρξε sold out μέχρι και τις 8 Μαρτίου, ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου της στο Εθνικό Θέατρο. Από τις 12 Μαρτίου -όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί- μεταφέρεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά». Στην παράσταση «Φεγγάρι στο χαρτί» στη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» υπάρχουν ακυρώσεις στα ήδη προπληρωμένα εισιτήρια λόγω του φόβου του κοινού και πλέον παρατηρείται μία μικρή μείωση στην προπώληση. Ακυρώσεις υπάρχουν στις παιδικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου από σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» ονόματα «μαρκίζας» στον πυρήνα του θεατρικού ιστού της Αθήνας σημειώνουν ιστορικά χαμηλά εισιτήρια της τάξεως των 50 εισιτηρίων, σε ημέρες μαζικής προσέλευσης που έκοβαν 350-400 εισιτήρια. Ο Κάρολος Παυλάκης, ο έμπειρος επιχειρηματίας που διαχειρίζεται τέσσερα κεντρικά θέατρα, τα Αθηνών, Βρετάνια, Μουσούρη και Γκλόρια, υποστηρίζει στον «Ε.Τ.»: «Επιλέγουμε τα θέατρα να παραμείνουν ανοιχτά. Μέρα με την ημέρα βλέπουμε τις εξελίξεις. Η πτώση αγγίζει το 80%. Περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση από την Πολιτεία. Παράλληλα φροντίζουμε την υγιεινή και ασφάλεια των θεατών και των εργαζομένων».

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που αποφασίζουν να ρίξουν αυλαία νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία. «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα στο Μικρό Ανεσις λόγω των εξελίξεων ολοκληρώνεται στις 17 Μαρτίου, ενώ θα έπαιζε έως τις 7 Απριλίου. Ομοίως και η «σινε-παρμένη (Η αφηγήτρια ταινιών)» σε σκηνοθεσία Θανάση Χαλκιά στο Θέατρο Αργώ, που ολοκληρώνεται νωρίτερα, στις 15 Μαρτίου.

Συνομιλώντας με ανθρώπους του χώρου, όλοι είναι σε επιφυλακή λόγω της εξάπλωσης του Covid-19 κι όπως επισημαίνουν η τρέχουσα εβδομάδα είναι καθοριστική για την εξέλιξη της θεατρική σεζόν, για το πώς τελικά το θέατρο θα αντιδράσει ως βασικός ψυχαγωγός της πόλης. Σημειώνουμε ότι οι ακυρώσεις των σχολείων στις παιδικές παραστάσεις είναι μαζικές. Καλό θα ήταν το κοινό να επικοινωνεί για επιβεβαίωση με τα ταμεία των θεάτρων λόγω της μεταβαλλόμενης κατάστασης.

Finito la musica για χώρους 1.000 θέσεων

Πολλές αναβολές και στους μουσικούς χώρους. Τα μεγάλα κέντρα διασκέδασης έπεσαν επίσης θύματα του κορονοϊού, καθώς πολλά από αυτά δεν άνοιξαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αυτό θα συμβεί και το επόμενο, αφού το κοινό ακυρώνει τις κρατήσεις του. Αρκετοί καλλιτέχνες είναι σκεπτικοί και δεν θέλουν να βάλουν τους ακροατές, αλλά ούτε και τους ίδιους σε κίνδυνο.

Κλειστή παρέμεινε η Ιερά Οδός, παρόλο που η χωρητικότητά της είναι κάτω των 1.000 ατόμων, όπου εμφανίζεται ο Βασίλης Καρράς, με τον Γιάννη Πλούταρχο, την Έλλη Κοκκίνου και την Κατερίνα Στικούδη. Κλείνει αυτήν την εβδομάδα και το Φως όπου εμφανίζεται η Πέγκυ Ζήνα.

Σκεπτικοί είναι οι παραγωγοί και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στο Πειραιώς 131, του Διονύση Σαββόπουλου στο Άλσος, του Τόλη Βοσκόπουλου στο Baraonda, των Χρήστου Νικολόπουλου, Πίτσας Παπαδοπούλου στο Περιβόλι του Ουρανού, του Νίκου Βέρτη στο Υτον, αν και ως αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση.

Παλλάς

Το Παλλάς ωστόσο όπου παρουσιάζεται το Moby Dick του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, αν και με μεγαλύτερη χωρητικότητα των 1.000 θέσεων, εξακολουθεί τις παραστάσεις του, καθώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο χώρος θα τηρήσει απόλυτα τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας σχετικά με τον περιορισμό των 1.000 ατόμων, έχοντας ήδη προσαρμόσει ανάλογα τις διαθέσιμες στο κοινό θέσεις. Συγκεκριμένα το θέατρο έκλεισε τους εξώστες του, οπότε η χωρητικότητα είναι μικρότερη των 1.000 ατόμων.

Επίσης στο πλαίσιο των νέων προληπτικών μέτρων η Εθνική Λυρική Σκηνή αναστέλλει τις παραστάσεις της στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος (χωρητικότητας 1.400 θέσεων) μέχρι νεωτέρας. Οι παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (χωρητικότητας 320 θέσεων) θα πραγματοποιηθούν κανονικά, εκτός αν εκδοθεί διαφορετική οδηγία από το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για την προσεχή εβδομάδα αναστέλλεται η Πάπισσα Ιωάννα της 15ης Μαρτίου 2020.

Τα ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα επικοινωνήσουν με τους θεατές που έχουν αγοράσει εισιτήρια για την Πάπισσα Ιωάννα, προκειμένου να τους προταθεί επιστροφή των χρημάτων τους ή μεταφορά των εισιτηρίων σε άλλη ημερομηνία ή άλλη παραγωγή.

Ανάλογη είναι και η αντιμετώπιση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα παραμείνουν κλειστές όλες οι μεγάλες αίθουσες χωρητικότητας άνω των 1.000 ατόμων (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης και Αλεξάνδρα Τριάντη). Ανοιχτές θα μείνουν οι μικρότερες αίθουσες Νίκος Σκαλκώτας, Δημήτρης Μητρόπουλος, το Υποσκήνιο Β, οι παιδικές παραστάσεις του Καραγκιόζη, το Avanti Maestro απόψε. Ανάλογες αναβολές συναυλιών έχουμε και σε μικρότερους χώρους συναυλιών και μουσικές σκηνές. Ήδη αναβλήθηκαν οι δύο συναυλίες της Αλκηστης Πρωτοψάλτη χθες και προχθές. Επίσης αναβάλλεται η προγραμματισμένη παράσταση Νo man’s land του Γιάννη Ψαθά στις 14 Μαρτίου.

Επίσης αναστέλλονται οι παραστάσεις της όπερας The Phantom of the opera του Αντριου Λόιντ Βέμπερ, στο Christmas Theater, χωρητικότητας άνω των 1.000 ατόμων.

Αναβάλλεται και η συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Piraeus Academy στις 13 Μαρτίου για το Σάββατο 9 Μαΐου στον ίδιο χώρο.

Ανάλογα αναβάλλονται και οι προγραμματισμένες για απόψε και στις 18 Μαρτίου παραστάσεις της Κατερίνας Πολέμη στο club του Σταυρού του Νότου. Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια προπώλησης μπορούν να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς τους για την επιστροφή των χρημάτων τους.

Τέλος, στο πλαίσιο του γενικότερου κλίματος ανησυχίας και για προληπτικούς λόγους η μουσική σκηνή «Οδός Λυσίου» στην Πλάκα, όπου εμφανιζόταν ο Σταμάτης Κόκοτας, ανέβαλε τις παραστάσεις της.

