«Αφού ήξερες γιατί δεν μίλαγες»

Τη σημαντική προσφορά στην κοινωνία από κάθε μορφή γυναικείας παρουσίας υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σημείωσε την ανάγκη να επανεξεταστούν τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Μιλώντας στη διακοινοβουλευτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο με ευρωβουλευτές και βουλευτές από τα εθνικά Κοινοβούλια της Ε.Ε. με θέμα τον καίριο ρόλο των γυναικών στην καταπολέμηση της νόσου Covid-19, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έκανε και σχετική αναφορά στο ελληνικό ≠ΜeΤoo, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

«Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται φέτος σε ιδιαίτερες συνθήκες. Η πανδημία είναι για όλους μια σκληρή, επώδυνη εμπειρία και οξύνει, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το γυναικείο φύλο. Από τη θέση μου ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της επιφύλαξε σε μια γυναίκα αυτό το υψηλό αξίωμα, νιώθω ευθύνη για τον αγώνα που έδωσαν και δίνουν οι γυναίκες για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες αυτής της περιόδου», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά την ομιλία της επισήμανε ότι επείγει σήμερα η ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις αναλύσεις μας για την πανδημία και στη μετάβασή μας στη φάση της ανάκαμψης: «Η ισότητα των φύλων συναρτάται με πολιτικές που λαμβάνουν υπ’ όψη τις διαφορετικές εμπειρίες γυναικών και ανδρών, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού. Η αλληλεπίδραση του φύλου με άλλους λόγους διακρίσεων είναι προϋπόθεση για να συλλάβουμε το εύρος του προβλήματος και την πολυπαραγοντική του διάσταση. Οι έμφυλες διαμεσολαβήσεις στην κοινωνική ιεραρχία, στην οικογένεια, στην εργασία και στην εκπαίδευση υπονομεύουν την ίδια τη συμπεριληπτική δύναμη της δημοκρατίας μας. Λειτουργούν ανασχετικά στην οικονομική ανάκαμψη και αναπαράγουν μια στερεοτυπική πρόσληψη της κοινωνικής κινητικότητας και ενσωμάτωσης. Με δυο λόγια, διατηρούν μια παρωχημένη μορφή κοινωνικής οργάνωσης και κυριαρχίας που, παρότι υποχωρεί, κι αυτό είναι εμφανές από τη σταθερή άνοδο των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, αντιστέκεται ακόμη. Οι ανισότητες δεν ανατρέπονται από τη μια μέρα στην άλλη. Η ισότητα είναι μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους μας, ιδίως όσες και όσους έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε στη χάραξη και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών για την επίτευξη του στόχου αυτού».

Βροχή οι ευχές στον Πρωθυπουργό

Ημέρα γενεθλίων η χθεσινή για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και οι ευχές έπεσαν «βροχή» στα μέσα μαζικής δικτύωσης, ενώ «έσπασαν» τα τηλέφωνα με «χρόνια πολλά» απ’ όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους πάντως που του ευχήθηκαν διαδικτυακά ήταν ο γιος του. «Χρόνια πολλά Iron Man», έγραψε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναρτώντας μια φωτογραφία όπου πατέρας και γιος χαμογελούν στο φακό.

Σε αποκάλυψη πως ήταν αυτήκοος μάρτυρας των ανατριχιαστικών φαντασιώσεων του Δημήτρη Λιγνάδη προχώρησε ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης από το βήμα της Βουλής. «Δεν μπορούσαμε να πάμε σε κανέναν εισαγγελέα για να καταγγείλουμε κάποιον για τις φαντασιώσεις που εξιστορούσε… Δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι οι τάσεις του θα έφταναν σε εγκληματικό επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Δίνοντας διευκρινίσεις για παλαιότερη τοποθέτησή του κατά την οποία υποστήριξε για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου πως «τα τελευταία 25 χρόνια έχει βουίξει ο τόπος ότι ο κ. Λιγνάδης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και ότι έχει παιδεραστικές τάσεις» και, απαντώντας στον Αδωνη Γεωργιάδη, που τον ρώτησε για ποιον λόγο επί τόσα έτη δεν προχώρησε σε καταγγελία, ο κ. Γρηγοριάδης ανέφερε: «Η δήλωσή μου είναι σαφέστατη. Λέω ότι έχει βουίξει ο τόπος ότι είχε τέτοιες τάσεις και όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του το γνωρίζουμε. Δεν μπορούσαμε όμως να πάμε σε κανέναν εισαγγελέα για να καταγγείλουμε κάποιον για τις φαντασιώσεις που εξιστορούσε».

Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΜέΡΑ25: «Εσύ που δήλωσες ότι βούιζε ο τόπος για 25 χρόνια ότι ο Λιγνάδης είχε παιδεραστικές τάσεις γιατί δεν πήγες στον εισαγγελέα; Σε εκθέτει η δήλωσή σου. Εσύ, ένας τόσο έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος, πώς άντεξες να το γνωρίζεις και δεν το κατήγγειλες σε κάποιον εισαγγελέα για να προστατέψει τα παιδιά;».

Η ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι από το προσεχές σχολικό έτος θα διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα ελληνικά σχολεία ικανοποίησε ιδιαίτερα τον τ. υπουργό Βασίλη Μπεκίρη, διότι από την εποχή που ήταν στο υπουργείο Παιδείας (1990-1993) είχε προτείνει και είχε αγωνιστεί να διδάσκεται από τότε το μάθημα αυτό στα ελληνικά σχολεία. Δυστυχώς όμως πολλοί παράγοντες είχαν αντιδράσει, και έτσι απερρίφθη η πρότασή του. Παρά ταύτα, ο Βασίλης Μπεκίρης δεν απογοητεύτηκε και από καιρόν εις καιρόν έφερνε στην επικαιρότητα το θέμα αυτό. Μάλιστα, στο βιβλίο του «Οι αγώνες μου για μία καλύτερη Παιδεία» έχει γράψει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων ήταν μια προσπάθεια σημαντική, η οποία προσέκρουσε σε μια συντηρητική αντίληψη που επικρατούσε την περίοδο εκείνη στη νοοτροπία πολλών εκπαιδευτικών».

Μία ακόμη παραφωνία από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε χθες στην Ολομέλεια. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε τελειώσει τη δευτερολογία της και μέσα σε «γαλάζια» χειροκροτήματα ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από την αίθουσα, όταν ακούστηκε η απίστευτη παρατήρηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Κωνσταντίνου Μάρκου, που ετοιμαζόταν να πάρει το λόγο: «Εφυγαν οι κλακαδόροι για να αρχίσω;». Αμεση ήταν η παρέμβαση του προεδρεύοντος Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος ζήτησε να διαγραφεί η φράση από τα πρακτικά, «υπενθυμίζοντας» στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι στη Βουλή δεν υπάρχουν κλακαδόροι.

O Άρης βρέθηκε μία ανάσα από την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν τελικά αυτός που κατέκτησε το πολυπόθητο εισιτήριο. Κι αυτό γιατί ο Κουέστα στο 87ο λεπτό υπέπεσε σε ένα ολέθριο σφάλμα, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο… πολυμήχανος Μπουχαλάκης, ο οποίος είχε στήσει… καρτέρι και, κλέβοντάς του την μπάλα, ισοφάρισε σε 1-1, γέρνοντας την πλάστιγγα της πρόκρισης υπέρ των Πειραιωτών. Όπως αναμενόταν, δεδομένου ότι ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, το γκολ του Κρητικού μέσου έκανε τον γύρο της Ευρώπης, με πολλούς χρήστες του Twitter να μένουν άφωνοι από τη συγκεκριμένη φάση.

