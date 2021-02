Η Μενδώνη, η λάσπη και η κόντρα στη Βουλή

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ελεύθερος Τύπος και το Eleftherostypos.gr σας φανερώνουν όλα όσα είναι στο σκοτάδι.

Μετασεισμούς προκάλεσαν οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον Δημήτρη Λιγνάδη ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πριν γίνει γνωστή η θέση του Μεγάρου Μαξίμου ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κυρία Μενδώνη αν και ο επικοινωνιακός χειρισμός ήταν λάθος, η ευρωβουλευτής Ν.Δ. Ελίζα Βόζεμπεργκ δήλωσε (Θέμα): «Οφείλει να παραιτηθεί η κυρία Μενδώνη, έχει πολιτική ευθύνη» είπε χαρακτηριστικά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θάνος Πλεύρης σχολίασε: «Εάν εξαπατήθηκε ή όχι, είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο οφείλει να απαντήσει η υπουργός, τι εννοεί, διότι πολιτικός -κατά την άποψή μου- δεν νοείται να λέει “εξαπατήθηκα”». Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Ακης Σκέρτσος τόνισε (ΣΚΑΪ) ότι έγινε μια λανθασμένη επιλογή από το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά αποσύρθηκε και η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης τάχθηκε υπέρ της κυρίας Μενδώνη χωρίς αστερίσκους.

Βολές Μπίστη κατά Βαξεβάνη: Η Αριστερά είναι μακριά από εκτοξευτήρες λάσπης

Εντείνονται οι αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ για τις αναρτήσεις Βαξεβάνη στα social media, όπου -με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη- αφήνει αισχρά υπονοούμενα για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά τον διευθυντή της «Αυγής» Αγγελο Τσέκερη, ο οποίος έκανε λόγο για «εμετικό κιτρινισμό και Μακελειό», ήρθε η σειρά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Μπίστη. Σε ανάρτησή του στο facebook, o Ν. Μπίστης αναπαράγει τη δημοσίευση του Αγγελου Τσέκερη, λέγοντας πως αντέδρασε σωστά. «Θα δυσαρεστήσει αρκετούς που θεωρούν ότι τα πάντα επιτρέπονται στον αντιδεξιό αγώνα, αλλά θα ικανοποιήσει πολλούς που έχουν μάθει αλλιώς», γράφει ο Μπίστης, για να προσθέσει με νόημα: «Θα ικανοποιήσει πολλούς που έχουν μάθει αλλιώς. Και θέλουν την Αριστερά μαχόμενη με επιχειρήματα και μακριά από τους εκτοξευτήρες λάσπης. Ιδίως από εκείνους τους εκτοξευτήρες που εμφανίζονται με φίλιο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποξενώνουν από την Αριστερά πολίτες για τους οποίους τα θέματα ύφους και ήθους είναι ταυτοτικά της παράταξής τους. Από τη συνέχιση της κομματικής αντιπαράθεσης σε ηθικολογική βάση και με υπόστρωμα χυδαιότητας -ακόμα και αν γίνεται από αυτόκλητους παρατρεχάμενους- θα ενισχυθεί το υπάρχον ρεύμα πολιτικού κυνισμού, η διαδεδομένη αντίληψη ότι όλοι ίδιοι είναι. Αυτό θα είναι πλήγμα για τη δημοκρατία και ήττα για την Αριστερά. Δεν είναι το δικό μας γήπεδο. Δεν το αντέχουμε».

Δύσκολες ώρες και βαρύ πένθος για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη ο οποίος έχασε την αδελφή του Τζίνι όπως ο ίδιος αποκάλυψε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. “Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς την αδελφή σου, μεγάλο κενό. Θα σε θυμάμαι πάντα κεφάτη και χαμογελαστή. Πάλεψες με πείσμα. Περίμενες να γυρίσεις στο Κάμπο αλλά η μοίρα τα έφερε διαφορετικά… Θα σε θυμόμαστε πάντα” έγραψε και ανήρτησε μια φωτογραφία της αδελφής του.

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τη Σύνοδο θα απασχολήσουν κυρίως η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας Covid-19, θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οι σχέσεις με τη «Νότια Γειτονία».

Νικητής βγήκε στη μάχη του με τον κορονοϊό ο Λεωνίδας Γρηγοράκος. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 17 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Πάλεψε για πολλά 24ωρα και αποσωληνώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, όπου και μεταφέρθηκε σε ειδικό θάλαμο της πανεπιστημιακής κλινικής του νοσοκομείου «Σωτηρία». Χθες πήρε εξιτήριο και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα κινητικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί εξαιτίας της πολυήμερης νοσηλείας του στην Eντατική.

Με μια οργισμένη ανάρτηση απάντησε στη λάσπη που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας. Εβαλε τελεία και παύλα στη φημολογία ότι είχαν φιλικές σχέσεις αλλά και στο ότι ο Λιγνάδης του έκανε μαθήματα ορθοφωνίας: «Αρκετά πια με τη λάσπη: Ο Λιγνάδης δεν ήταν φίλος του πρωθυπουργού. Τον γνώριζε μόνο από παραστάσεις που είχε παρακολουθήσει. Αλλο χονδροειδές ψέμα: ότι του έκανε μαθήματα ορθοφωνίας. ΠΟΤΕ δεν συνέβη. Κάποιοι προσπαθούν να εκφυλίσουν το ελληνικό #metoo σε ελληνικό QAnon», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε ανάρτησή του στο Twitter. Στο ίδιο πνεύμα ο πρώην Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του: «Η παιδεραστία είναι έγκλημα που δεν πρέπει να παραγράφεται ποτέ. Σε αυτό θα πρέπει όλοι εμπράκτως να συμφωνήσουν. Η επίθεση σε βάρος του πρωθυπουργού είναι τρισάθλια και απαράδεκτη. Το θέμα δεν προσφέρεται για κομματική αντιπαράθεση και αξιοποίηση».

Αμεση ήταν η απάντηση του πανεπιστημιακού Γιώργου Μπαμπινιώτη στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΟΙΕΛΕ) Μιχάλη Κουρουτό, ο οποίος ζήτησε την παραίτησή του από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία επικαλούμενος τη δημόσια στήριξή του στον Δημήτρη Λιγνάδη, όταν αυτός ανέλαβε τη θέση του διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο. Με μια μακροσκελή δήλωσή του ο κ. Μπαμπινιώτης τόνισε ότι ούτε ο ίδιος μπορεί να θυμηθεί πόσες φορές ο Μ. Κουρουτός έχει ζητήσει την παραίτησή του, ενώ έκανε λόγο για μία οργανωμένη απόπειρα διασυρμού. «Αισθάνομαι, κατ’ αρχάς, την ανάγκη να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στα θύματα παντός είδους βίας», δήλωσε, υποστηρίζοντας όμως ότι κατά τη συνεργασία του κ. Λιγνάδη με τα Αρσάκεια Σχολεία -για τον οποίο αναφέρει ότι ήταν εξωτερικός συνεργάτης πριν 19 χρόνια- «ουδεμία καταγγελία περιήλθε σε γνώση μου έστω και προφορική», επισήμανε ο κ. Μπαμπινιώτης.

Ένα βίντεο από το μακρινό 2008, στο οποίο ο Έλον Μασκ εξηγεί γιατί τα αυτοκίνητα Tesla είναι τόσο ακριβά, εμφανίστηκε ξανά στο διαδίκτυο και έχει γίνει το απόλυτο viral στο Twitter. Εκείνη την εποχή, ο Έλον Μασκ πνιγόταν στα χρέη. Ένα βίντεο από την εκδήλωση εκείνου του Δεκεμβρίου 2008 έγινε viral, αφού κοινοποιήθηκε στο Twitter από τους Tesla Owners of Silicon Valley.

«Όποτε κάποιος αγοράζει ένα σπορ αυτοκίνητο Tesla Roadster, παρόλο που κοστίζει χιλιάδες δολάρια, κάθε τι που κερδίζει η Tesla πηγαίνει στην ανάπτυξη ενός μικρότερου οχήματος χαμηλότερου κόστους», λέει ο Μασκ στο βίντεο.

Στο ίδιο βίντεο, ο γνωστός επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι τα ακριβά ηλεκτρικά οχήματα της Tesla δεν είναι παρά «παιχνίδια για πλούσιους ανθρώπους» και δεν βοηθούν πραγματικά το περιβάλλον, εξηγώντας ότι χρειάζεται χρόνος για τη βελτιστοποίηση της νέας τεχνολογίας.

.@elonmusk discussing electric vehicles in 2008 as tesla was nearly out of cash. pic.twitter.com/q41Tw9bfx9

— Tesla Owners Of Silicon Valley (@teslaownersSV) February 22, 2021