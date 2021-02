Γιατί οι φωνές του Χατζηδάκη ακούγονταν μέχρι τον δρόμο

Newsroom eleftherostypos.gr

Αστραψε και βρόντηξε για τους «γραφειοκράτες» του υπουργείου Εργασίας ο Κώστας Χατζηδάκης. Και διεμήνυσε, από το βήμα της Βουλής, ότι δεν θα ανεχθεί άλλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων.Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο τροπολογία για την καταβολή ενός ορισμένου αριθμού συντάξεων ανάλογα με το χρόνο υποβολής αιτήσεως στο ύψος της εθνικής σύνταξης, ως έναντι στους ασφαλισμένους που περιμένουν επί χρόνια την απονομή της σύνταξής τους. «Θα προβλέπεται μηχανισμός συμψηφισμού για όσους πάρουν κάτι που δεν το δικαιούνται. Λέω όμως κάτι για να το ακούσουν και οι γραφειοκράτες και όποιος άλλος εμπλέκεται. Ενα κράτος -όποιο κι αν είναι αυτό- το οποίο καθυστερεί να δώσει τις συντάξεις για ένα, δύο τρία ή ακόμα και τέσσερα χρόνια δεν δικαιούται να βγάζει γλώσσα στους ασφαλισμένους και να τους περνάει από 40 κόσκινα για να τους δώσει έστω έναντι. Το ξεκαθαρίζω και να το ακούνε και οι οποίοι γραφειοκράτες. Με μένα υπουργό αυτό αποκλείεται να γίνει. Το θέμα των συντάξεων θα λυθεί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης . Και πρόσθεσε: «Στο Δημόσιο αυτοί που περιμένουν να πάρουν σύνταξη και δεν θα πάρουν τη σύνταξη που προσδοκούν είναι το 3%. Για αυτά τα ποσοστά θα μπλοκάρουμε το σύστημα εσαεί;».

Τους γιατρούς του και μάλιστα ονομαστικά έσπευσε να ευχαριστήσει ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, αμέσως μόλις βγήκε από το νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό. «Παύλο, Γαρυφαλλιά, Θωμά, Μιράντα, Αθανασία, γιατροί, νοσηλευτές του “Σωτηρία”, το ευχαριστώ είναι λίγο. Δυνατό ΕΣΥ, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών, στήριξη της έρευνας και των θεραπειών για να κερδηθεί η μάχη. Από το παράθυρο αυτό πέρασαν οι ευχές. Να πιάσουν τόπο και για τους άλλους ασθενείς. Σιδερένιοι όλοι», έγραψε στο λογαριασμό του στο facebook.

Διευρύνει τις δράσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ο Δήμος Αθηναίων για να συνδράμει τους ηλικιωμένους, τα άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά και τους μοναχικούς συμπολίτες μας, στη μετακίνησή τους, προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα. Το «Βοήθεια στο Σπίτι Plus», που ενισχύθηκε από το πρώτο κύμα της πανδημίας και παρέχει γεύματα, είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα σε όσους Αθηναίους δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι, προσαρμόζει τη λειτουργία του στις ανάγκες που ανακύπτουν ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια, αλλά και να τηρούνται τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εύρυθμη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων. Μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποδοχής Κοινωνικών Αιτημάτων του Δήμου Αθηναίων, 2103428745, οι κάτοικοι της Αθήνας που αδυνατούν να μετακινηθούν μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες επισκέφθηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι, όπου είχε συνάντηση με τον γ.γ./ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προσεχή Σύνοδο Κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας, τις θέσεις του γ.γ. για «το ΝΑΤΟ του 2030», την επικρατούσα κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, τις υβριδικές και κυβερνοαπειλέ, τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές επιπτώσεις της COVID-19, καθώς και τη στρατιωτική συμμετοχή των Σκοπίων στις αποστολές του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βόρεια Μακεδονία προτίθεται να ενισχύσει με επιπρόσθετα στρατιωτικά στελέχη αυτές τις πολυεθνικές αποστολές. Αργά χθες το βράδυ ο Στόλτενμπεργκ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπουργό Αμυνας της Βόρειας Μακεδονίας Ραντμίλα Σεκερίνσκα.

Εντύπωση προκάλεσε η κοινή στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝ.ΑΛ. κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας στη Βουλή. Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης ένωσαν τα «όχι» τους για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, για το παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, ακόμα και τη θέσπιση μονάδας ασφάλειας και προστασίας των ΑΕΙ που υπάγεται στον πρύτανη, πρόταση που το ίδιο το ΚΙΝ.ΑΛ. υποστήριζε στις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των ΑΕΙ πρέπει να υπάγεται στον πρύτανη. Κύκλοι του υπουργείου Παιδείας έκαναν λόγο για «τυφλή αντιπολίτευση» και εμμονή στο «όχι», όταν είδαν ότι καταψηφίστηκε από τα δύο κόμματα ακόμα και διάταξη που όριζε απαλλαγή των μαθητών από τη Γυμναστική και τη Μουσική σε περίπτωση θέματος υγείας.

Τον γύρο του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο κάνει βίντεο, στο οποίο ο πρωταγωνιστής προσφέρει στην αγαπημένη του για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου μια θήκη, που αντί για δαχτυλίδι εμπεριέχει ένα φιαλίδιο με το εμβόλιο της Pfizer. «Αυτή τη χρονιά χαρίστε της, αυτό που περίμενε με αγωνία. Το εμβόλιο της Pfizer. Εμβολιαστείτε, με αγάπη» κλείνει το βίντεο. Το βίντεο παρουσιάστηκε στο show του αμερικανού τηλεπαρουσιαστή Jimmy Kimmel και από τη στιγμή που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα με την ένδειξη «έχεις μόνο μια ευκαιρία για το τέλειο δώρο» έγινε viral με εκατομμύρια προβολές.

You only have one shot at the perfect gift… #ValentinesDay pic.twitter.com/GocYXZMG0q

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) February 11, 2021