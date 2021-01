25η Μαρτίου: Γιατί κλήθηκαν στην επετειακή παρέλαση Μακρόν, Πούτιν και Κάρολος

Newsroom eleftherostypos.gr

Μπορεί ο κορωνοϊός να μην «επέτρεψε» να γίνουν παρελάσεις στις προηγούμενες εθνικές επετείους, ωστόσο αυτό αλλάζει για την 25η Μαρτίου. Για την επέτειο συμπλήρωσης 200 χρόνων, αποφασίστηκε να γίνει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, τηρουμένων φυσικά όλων των μέτρων προστασίας για την πανδημία. Οπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρίγκιπας Κάρολος έχουν προσκληθεί να τιμήσουν με την παρουσία τους τους επετειακούς εορτασμούς των 200 χρόνων από την 25η Μαρτίου. Κατά τις ίδιες πηγές, η επιλογή της πρόσκλησης των ηγετών της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Αγγλίας έγινε με αιχμή τη συμβολή των τριών δυνάμεων στη νικηφόρα έκβαση του ελληνικού αγώνα με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, η οποία σήμανε το τέλος και του οθωμανικού επεκτατισμού προς τη Δύση.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός είχε προσκαλέσει από τον Οκτώβριο τους Πούτιν, Μακρόν και πρίγκιπα Κάρολο στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2021 και κατά τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι οι αφίξεις των ηγετών θα εξαρτηθούν φυσικά από την επιδημιολογική κατάσταση που θα επικρατεί σε ένα μήνα.

Στην περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και στην παρέλαση παραστεί και ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες θα παραδώσει στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης και το ιστορικό αρχείο των Εβραίων. «Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια δεν αποτελούν απλά μία ευκαιρία να αναπολήσουμε το ένδοξο παρελθόν μας και να αξιολογήσουμε συνολικά την ιστορική μας διαδρομή, αλλά έχουμε και την υποχρέωση να προδιαγράψουμε το μέλλον μας – και το μέλλον μας, όπως σας είπα, πρέπει να το δούμε μακροπρόθεσμα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση εργασίας που είχε με την πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου, επιμένοντας, ωστόσο, ότι «θα γιορτάσουμε φέτος -έστω και με ενδεχομένως λίγο διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποίον είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες- τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη προσφορά στις επόμενες γενιές».

Με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάντρ Γκρουσκό, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα, θα συναντηθεί σήμερα το μεσημέρι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Αντικείμενο της συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού, θα είναι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας και ιδιαίτερα θέματα Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, τα αποτελέσματα της ελληνικής προεδρίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι σχέσεις Ε.Ε.-Ρωσίας.

Μετωπική σύγκρουση για την πανδημία, τα συλλαλητήρια αλλά και τους τρομοκράτες της «17Ν» είχαν στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης και ο Πάνος Σκουρλέτης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. εξήγησε πως η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας έχει προκαλέσει περιορισμούς στα δικαιώματα των πολιτών και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία. «Πείτε ότι θέλετε να έχετε 10.000 κόσμο στο δρόμο. Βγείτε και πείτε ότι στις συναθροίσεις δεν κολλάει. Πείτε ότι στη ζυγαριά δημόσια υγεία ή διαμαρτυρία εσείς επιλέγετε τη διαμαρτυρία και ότι αποδέχεστε την αύξηση των κρουσμάτων και των ασθενών στις ΜΕΘ», ανέφερε ο κ. Πλεύρης για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως «θέλετε να ζείτε στο ψέμα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα: θέλουμε τάξη και στα πανεπιστήμια… Εσείς νομοθετήσατε έξι παρεμβάσεις υπέρ των τρομοκρατών της 17Ν». Απαντώντας ο Π. Σκουρλέτης υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο δημοκρατική κυβέρνηση από το 1974 και μετά» και πρόσθεσε: «Το κράτος δικαίου είναι για όλους. Φωτογραφικές διατάξεις δεν υπήρξαν για κανέναν».

Επιχείρηση ενημέρωσης για τον εμβολιασμό ξεκινάει η ΟΝΝΕΔ. Η πρώτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου μετά τις αλλαγές στο οργανόγραμμά της, πραγματοποιήθηκε παρουσία του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και επικεντρώθηκε στις δράσεις της γαλάζιας νεολαίας. Ανάμεσά τους είναι η καμπάνια για τους απόδημους Ελληνες και η δημιουργία οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ σε όλο τον κόσμο, δράσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό σε συνέχεια όσων ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ευχαρίστησε τον κ. Δημητριάδη για την παρουσία του και έκανε έναν απολογισμό δράσεων που έχουν φέρει την ΟΝΝΕΔ κοντά σε νέους από όλες τις κοινωνικές ομάδες, Βασικά σημεία της ατζέντας του απολογισμού ήταν η διοργάνωση του διαδικτυακού τηλεμαραθωνίου «Μαζί από απόσταση», η υλοποίηση των προτάσεων της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και οι πολιτικές ακαδημίες που πραγματοποιούνται με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών.

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, εκφράζοντας την ευχή «σύντομα να εμβολιασθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες στον κόσμο προκειμένου να αναχαιτιστεί ο θανατηφόρος ιός». Ο κ.κ. Βαρθολομαίος εμβολιάστηκε στη δημόσια πανεπιστημιακή κλινική ÇAPA της Κωνσταντινούπολης. Μετά τον εμβολιασμό του ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές «και στα πρόσωπά τους όλους τους συναδέλφους τους σε όλο τον κόσμο, για την αυτοθυσία τους στον αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών και τη στήριξη των συγγενικών τους προσώπων».

Θέμα ωρών είναι η κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας με τις αλλαγές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη φύλαξη των ΑΕΙ, σύμφωνα κοινοβουλευτική πηγή. Με αυτά τα δεδομένα, την προσεχή εβδομάδα θα εισαχθεί για συζήτηση και επεξεργασία στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στη συνέχεια στην Ολομέλεια, πιθανώς τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

H Λέσλι Λόπεζ, μετεωρολόγος του ABC7, παρουσίαζε το δελτίο καιρού από το σπίτι της, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στα πόδια της ένα κεφαλάκι. Ήταν ο 9 μηνών γιος της, ο οποίος είχε μάθει να μπουσουλάει, την είχε πλησιάσει και άρχισε να σκαρφαλώνει πάνω της.

Από το στούντιο αποφάσισαν να κόψουν εν τέλει τα πλάνα του μικρού εισβολέα, ωστόσο ο Μπράντι Χιτ, συνάδελφος της Λόπεζ, αποφάσισε να μοιραστεί τη στιγμή της αναπάντεχης «εισβολής» με το κοινό σε βίντεο που ανήρτησε στο Τwitter.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi

— Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 28, 2021