Η επιστροφή Αβραμόπουλου στα γαλάζια ψηφοδέλτια και η μουτρωμένη Μελάνια!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ελεύθερος Τύπος και το Eleftherostypos.gr σας φανερώνουν όλα όσα είναι στο σκοτάδι.

Στο πλευρό των ανθρώπων του πολιτισμού βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων, που αποφάσισε να διαθέσει 7 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ΄ αυτόν τον τομέα στην Αθήνα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηριχθεί η ρευστότητα αυτών των επιχειρήσεων και η υγιής επαναλειτουργία τους την επόμενη μέρα της πανδημίας από το «πρόγραμμα-ομπρέλα» ύψους 40 εκατ. ευρώ που ενεργοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Η σχετική πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησής τους θα εκδοθεί την Πέμπτη 28 του μηνός, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ).

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην πρόσκληση. Προκειμένου, εξάλλου, οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες διαδικασίες με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία τους, έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες της ΕΑΤΑ. Η χρηματοδότηση θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 200.000 ευρώ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης θα έχουν οι επιχειρήσεις που καταγράφουν έξοδα από 10.000 ευρώ και άνω.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 και οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις να παραμείνουν ενεργές σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021. Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν είναι μόνο ηθική η υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού για όλα αυτά που μας προσφέρουν. Είναι ο στόχος για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις της πόλης ζωντανές. Να σταθούμε δίπλα τους στην πράξη, για να σταθούν όρθιες και να κάνουμε όλοι μαζί ό,τι μπορούμε για να ξαναβρεί η Αθήνα τους ρυθμούς της».

Αμεση ήταν η ανταπόκριση του δημάρχου Καλλιθέας, Δημήτρη Κάρναβου, στην έκκληση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, προκειμένου οι δήμοι και οι περιφέρειες να διοργανώσουν αιμοληψίες για την ενίσχυση των τμημάτων αιμοδοσίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας. Ο Δήμος Καλλιθέας διοργάνωσε σε χρόνο-ρεκόρ, σε συνεργασία με το νοσοκομείο του Πειραιά «Τζάνειο», Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας, που ξεκίνησε από χθες. «Πιστός και εγώ μαζί με εκατοντάδες Καλλιθεάτες στο καθιερωμένο ραντεβού μας για την εθελοντική αιμοδοσία. Κλέψτε κι εσείς λίγα λεπτά από το χρόνο σας και ελάτε να δώσετε αυτήν την πολύτιμη βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας», δήλωσε ο δήμαρχος, Δημήτρης Κάρναβος. Εθελοντική αιμοδοσία, με την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Πιερίας της Ν.Δ., Φώντα Μπαραλιάκου, διοργανώνει αύριο και το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του παλιού νοσοκομείου της πόλης, από τις 09:00 έως τις 13:00.

Τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια προανήγγειλε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο πρώην υπουργός, επίτροπος της Ε.Ε. και διαπραγματευτής της Ε.Ε. με τις ΗΠΑ για θέματα ασφάλειας, μιλώντας στο Action24 και στον Γιώργο Κουβαρά απάντησε σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στις επόμενες εκλογές: «Πριν από καιρό είπα ότι τώρα, που κλείνει ο κύκλος της θητείας μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επιστρέψω πίσω στην πατρίδα και στην πολιτική μου κοιτίδα.

Πλέον, παρακολουθώ τις εξελίξεις και αναμένω τη στιγμή που θα διεκδικήσω ξανά την ψήφο των πολιτών». Και συνέχισε λέγοντας: «Η εμπειρία που αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τρομερή. Μέσα σε πέντε μήνες είχα το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο που κατείχε ποτέ η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Eπιτροπή. Απέκτησα εμπειρίες και ισχυρές επαφές με την ηγεσία κρατών όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και από όλον τον κόσμο. Είδα τα καλά της Ευρώπης, αλλά και τα στραβά της. Πολλά από αυτά που είδα στην Ευρώπη θα ήθελα να τα εισαγάγω μαζί με άλλους στον ελληνικό δημόσιο βίο αναφορικά με θέματα διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και σωστής λειτουργίας των θεσμών».

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Ντελόν, η οποία έπαιξε στην ταινία «Ο Σαμουράι» του Ζαν-Πιερ Μελβίλ με τον τότε σύζυγό της Αλέν Ντελόν και κάποτε θεωρούνταν η ομορφότερη γυναίκα στο κόσμο, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε ο γιος της Άντονι Ντελόν. «Η μητέρα μου πέθανε σήμερα το πρωί στο Παρίσι, έχοντας κοντά της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Πέθανε γρήγορα από τον καρκίνο», δήλωσε ο γιος της Ναταλί και του Αλέν Ντελόν.

«Είμαι πολύ λυπημένος. Με πληγώνει πολύ πάντα όταν φεύγουν αυτοί που αγάπησα», είπε ο Αλέν Ντελόν στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η Ναταλί ήταν η πρώτη μου γυναίκα και η μόνη κυρία Ντελόν», πρόσθεσε.

Εκτός από τον «Σαμουράι«, η Ντελόν γύρισε σχεδόν τριάντα ταινίες, σε δευτερεύοντες ρόλους, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως η ταινία «Ο Στρατός των Σκιών» (1969), επίσης του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ, «Docteur Justice» (1975) του Κριστιάν-Ζακ, «Une femme fidèle» (1976) του Ροζέ Βαντίμ.

Τελεία και παύλα έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, στα σενάρια που διακινήθηκαν περί διάστασης απόψεων ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Αδωνη Γεωργιάδη αναφορικά με τη χρονική στιγμή του ανοίγματος των χιονοδρομικών κέντρων: «Δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων. Εχουμε πει ότι αυτό που κάνουμε είναι να μετράμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα δεδομένα. Στη συνέχεια εισηγείται η επιτροπή και αποφασίζει η κυβέρνηση», ήταν η ξεκάθαρη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Να καταγγέλλουν με θάρρος περιστατικά βίας και οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης κάλεσε τις γυναίκες η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βία κατά των γυναικών -κυρίως της ενδοοικογενειακής βίας- που κατέγραψε «εκρηκτικές διαστάσεις» στη διάρκεια της πανδημίας, λόγω των μέτρων καραντίνας και περιορισμού των μετακινήσεων.

Η τέως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ σχολιάστηκε έντονα για την αντίδρασή της τη στιγμή που έφτασε στη Φλόριντα με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

«Φαίνεται πως η Μελάνια είναι έτοιμη για ένα διάλειμμα» από τη δημοσιότητα, σχολιάζει η Daily Mail, με αφορμή το βίντεο με τη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν σταμάτησε μπροστά στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στη Φλόριντα. Αντιθέτως, μοιάζει μουτρωμένη και, σε αντίθεση με τον σύζυγό της, δεν σταματά για να τους χαιρετίσει και προχωρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, στέκεται για λίγο για να βγάλουν φωτογραφίες οι δημοσιογράφοι.

President Trump arrives in Florida as Biden #Inauguration gets underway pic.twitter.com/A5OqK7fOis

— Breaking911 (@Breaking911) January 20, 2021