Η αναφορά του Μητσοτάκη σε μία λαμπρή αλλά άγνωστη ιστορία

Η αναφορά του Μητσοτάκη σε μια λαμπρή αλλά άγνωστη ιστορία

Με μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή σε μια λαμπρή, αλλά σχετικά άγνωστη σελίδα μιας άλλης εθνικής προσπάθειας, το 1913, όταν τα ελληνικά όπλα αγωνίζονταν για να κάνουν διπλάσια την πατρίδα, ολοκλήρωσε την ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός:

«Στις 11 Μαΐου του 1913, παραμονές του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, χολέρα χτύπησε τον ελληνικό στρατό, ο οποίος στάθμευε τότε στη Θεσσαλονίκη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναθέτει στον καθηγητή Κωνσταντίνο Σάββα την παρασκευή αντίδοτου.

Και εκείνος, μαζί με τον αρχίατρο Παναγιώτη Μανούσο και πέντε στρατευμένους φοιτητές της Ιατρικής παραδίδουν ένα μήνα μετά το πρώτο ελληνικό αντιχολερικό εμβόλιο, το οποίο θα χορηγηθεί σε 150.000 στρατιώτες και 350.000 κατοίκους της Μακεδονίας, σταματώντας μια επιδημία που αποδεκάτιζε τις γειτονικές χώρες. Και δημιουργώντας και ένα ορόσημο, τον πρώτο μαζικό εμβολιασμό στη χώρα μας κατά της χολέρας».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως και σήμερα βρισκόμαστε απέναντι σε μια ανάλογη διπλή εθνική πρόκληση: «Την απόκρουση της υγειονομικής απειλής, ταυτόχρονα και με την αναχαίτιση των επιθετικών συμπεριφορών σε βάρος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Ερώτηση για επέκταση αλιευτικής ζώνης στο Αιγαίο

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή και είχε γίνει γνωστή η δήλωση Ερντογάν ότι είναι θετικός σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δύο «γαλάζιοι» βουλευτές, οι κ.κ. Ανδρέας Κατσανιώτης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση ζητώντας την επέκταση της αλιευτικής ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Οι βουλευτές, απευθυνόμενοι προς τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, εξηγούν ότι η προστασία του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κεντρική επιδίωξη της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναφερόμενοι στην τουρκική προκλητικότητα σημείωναν ότι «οι κανόνες αυτοί όμως δεν ισχύουν για τρίτα, εκτός Ενώσεως, κράτη, οι αλιευτικοί στόλοι των οποίων ανεξέλεγκτοι, και ως προς τον τρόπο, τα μέσα και ως προς το χρόνο αλιείας, καταστρέφουν συστηματικά την ενάλιο αειφορία, ιδίως στα αβαθή του Αιγαίου Πελάγους».

Kαμπάνια των ΗΠΑ για τα 200 έτη από την ελληνική επανάσταση

Την έναρξη καμπάνιας, διάρκειας ενός έτους, της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Eλληνική Eπανάσταση ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας.

Τίτλος της καμπάνιας, όπως αποκάλυψε ο Τζέφρι Πάιατ (ΕΡΤ), είναι «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας» και προβλέπει μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν «το σεβασμό των ΗΠΑ για τα αρχαία ελληνικά ιδανικά της δημοκρατίας που αποτέλεσαν έμπνευση για την ίδρυση της χώρας μας». Παράλληλα θα υπογραμμιστεί ο ρόλος που έπαιξαν οι Αμερικανοί Φιλέλληνες στον αγώνα των Ελλήνων να ιδρύσουν τη χώρα τους.

«Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Η φιλία μας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ελληνικού πολέμου για ανεξαρτησία και ο εορτασμός των διακοσίων χρόνων το 2021 στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτήν την ιστορία και τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας που οι λαοί μας υπερασπίστηκαν για πάνω από 200 χρόνια», δήλωσε ο κ. Πάιατ.

Σημειώνεται πως η ανακοίνωση του Αμερικανού πρέσβη ακολούθησε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» την 1η Ιανουαρίου για την έναρξη των εορτασμών της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με προγράμματα που θα γιορτάσουν την Ιστορία της Ελλάδας, θα τιμήσουν τους ανθρώπους της, θα αναδείξουν τα επιτεύγματά της και θα οραματιστούν το μέλλον της.

Μεταξύ των εκδηλώσεων που έχουν αποφασιστεί είναι: διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας «Connect the Dots», Athens Science Festival 2021 – 200 Χρόνια Καινοτομίας, μουσικές παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή-Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, έκθεση «Αμερικανικός Φιλελληνισμός» στο Μουσείο Φιλελληνισμού, έκθεση «The Free and the Brave: American Philhellenes and the Glorious Αγώνας των Ελλήνων (1776-1866)» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, υποστήριξη για τη δημιουργία προγράμματος Αμερικανικών Σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο, σεμινάριο στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συνέδριο στη Σπάρτη, δημιουργία ενός διαδικτυακού εκθέματος που παρουσιάζει την ιστορία του Γενικού Προξενείου και την παρουσία των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Διχάζει η πρόταση των «7» για Helexpo

Νέο κύκλο διχόνοιας στη Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει η πρόταση επτά δημάρχων (συνεπικουρούμενοι από το μητροπολίτη Νεαπόλεως) για μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου της Helexpo στη Σίνδο. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει λήξει οριστικά πριν από εννέα χρόνια, όταν πάρθηκε η απόφαση για ανάπλαση και όχι μετεγκατάσταση των χώρων της ΔΕΘ. Ο δημόσιος καβγάς εξελίσσεται καθημερινά με μπαράζ ανακοινώσεων.

Το τελευταίο «επεισόδιο» αφορούσε ανακοίνωση 19 φορέων της Θεσσαλονίκης, με την οποία εξέφραζαν την «ακλόνητη υποστήριξή» τους στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ. Σημειώνουν ότι το έργο μελετάται ήδη από το 2012 και αποτυπώνεται στο απαραίτητο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που θα λάβει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος και υπενθυμίζουν ότι το σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση εντός του 2019 και στην τελική του μορφή έχει ενσωματώσει σημαντικές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ τυγχάνει της αποδοχής τόσο της προηγούμενης όσο και της σημερινής κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση των φορέων απάντησε ο δήμαρχος Δέλτα, στην περιοχή του οποίου βρίσκεται η Σίνδος. Ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης αναφέρει: «Δεν μπορεί ένας στενός περίγυρος ανακυκλούμενων συμφερόντων, με επαναλαμβανόμενο τρόπο, να προσπερνά τις όποιες εναλλαγές εξουσίας, να εγκλωβίζει την πόλη, να περιορίζει τις δυνατότητές της πέριξ του κέντρου και να της στερεί την πλέον δυναμική εκδοχή της ανάπτυξής της».

Πώς ο Βαρουφάκης «κάρφωσε» τον Τσίπρα

Ενα… καρφί έριξε ο Γιάνης Βαρουφάκης στον Αλέξη Τσίπρα αναφερόμενος στην πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει η Ελλάδα πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι χώρες-μέλη να εξασφαλίσουν τη διαχείριση της πατέντας των εμβολίων για παραγωγή τους στις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες. Ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25, απευθυνόμενος προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Εσείς θα το κάνατε αυτό αν ήσασταν σήμερα πρωθυπουργός; Εσείς που το βράδυ του δημοψηφίσματος είπατε σε όλα “ναι”;». Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το άφησε να πέσει κάτω στη δευτερολογία του: «Δεν σταματά να με εκπλήσσει ο βαθμός αυταρέσκειας και αλαζονείας του κ. Βαρουφάκη, που αναφέρεται στη διαδρομή προ του 2015 χωρίς να έχει συναίσθηση των προσωπικών του επιλογών, επειδή ήθελε να παίξει το δικό του δήθεν παιχνίδι αντίστασης», είπε μέσα σε θερμά χειροκροτήματα ο κ. Μητσοτάκης, θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, το αχρείαστο Μνημόνιο, αλλά και την προσωπική κωλοτούμπα του Αλέξη Τσίπρα.

Πρωτοβουλία μετά τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη

Τη δυνατότητα να εξεταστεί το ενδεχόμενο για αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών για αδικήματα που αφορούν βιαιοπραγίες σε βάρος εργαζομένων, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του σταθμάρχη του μετρό, ζήτησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, από τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του νέου Ποινικού Κώδικα, καθηγητή Λάμπρο Μαργαρίτη. Ο κ. Τσιάρας στην επικοινωνία του με τον πρόεδρο της επιτροπής επισήμανε πως «όσα συνέβησαν αποτελούν εικόνες ντροπής και οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί θα πράξουν τα δέοντα για την απόδοση δικαιοσύνης» και εισηγήθηκε να εξεταστούν ενδεχόμενες αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα για περιστατικά όπως αυτό που έλαβε χώρα στο μετρό, εισάγοντας ρήτρες ειδικών επιβαρυντικών περιστάσεων για τους δράστες που βιαιοπραγούν σε βάρος εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

