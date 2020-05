Το... απρόοπτο με τον καφέ στη συνέντευξη Βαρβιτσιώτη στο BBC που έγινε viral!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για τον τουρισμό, στο BBC.

Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε ο κ. Βαρβιτσιώτης και παρουσιαζόταν το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης στην Ελλάδα, στα πλάνα που προβάλλονταν στο διπλανό παράθυρο φαίνεται να… φεύγει ένας καφές από τα χέρια του σερβιτόρου και να πέφτει πάνω στον πελάτη!

«Έτσι θα σερβίρουν τον καφέ στην εποχή του κορωνοϊού», σχολιάζει ένας χρήστης στο Twitter. Φυσικά το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral στα social media!

Φυσικά τα βέλη στράφηκαν κατά του BBC που επέλεξε τα συγκεκριμένα πλάνα για το ρεπορτάζ της χαλάρωσης των μέτρων για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα.

Lol that the #BBC decided to use the clip of the waiter dropping coffee on a customer! pic.twitter.com/yip1Ctsl4e

@rickygervais bbc news just now, the Greek minister was being interviewed about bringing tourism back … next to him was an outdoor cafe, a waiter in a mask serving coffee, he throws it all over the man who leaps to his feet, welcome to Greece … maybe trying to deter Cummings

— Robert birnie (@Humbug1703) May 25, 2020