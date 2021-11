Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρεθενώνα

Newsroom eleftherostypos.gr

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανάρτηση σχετικά με τα αποτελέσματα έρευνας στην βρετανική κοινή γνώμη για το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως γράφει ο πρωθυπουργός οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ισχυρές. «Ας τις ενδυναμώσουμε περαιτέρω. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το σωστό και να επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Μία κίνηση που υποστηρίζεται από τον βρετανικό λαό», σημειώνει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στo Twitter.

The relationship between Greece & the UK is strong.

Let’s strengthen it further. It’s time to do the right thing and reunite the Parthenon Sculptures in Athens. A move backed by the British people.https://t.co/sAOeSyhyRY pic.twitter.com/EGGtq9o8pl

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 24, 2021