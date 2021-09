Δημοσκόπηση Opinion Poll: Διψήφια διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ – Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Newsroom eleftherostypos.gr

Ακλόνητη παρά τις δυσκολίες του τελευταίου διαστήματος παραμένει η δημοσκοπική κυριαρχία της κυβέρνησης αλλά και του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με ‘έρευνα της Opinion Poll για την εφημερίδα Political.



H διαφορά της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στις 13,9% ποσοστιαίες μονάδες ενώ την ίδια ώρα ισχυρό προβάδισμα με 25,9% διατηρεί ο κ. Μητσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έρευνα στο ερώτημα «Αν προέκυπτε θέμα εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» το 35% απαντά ΝΔ ενώ το 21,1% ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ: 35%

ΣΥΡΙΖΑ: 21,1%

ΚΙΝΑΛ: 6,2%

ΚΚΕ: 5,5%

Ελληνική Λύση: 3,5%

ΜεΡΑ25: 3,2%

Σημειώνεται δε πως συντριπτική είναι και η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας στο ερώτημα, ανεξάρτητα από την κομματική προτίμηση, ποιο κόμμα θα κέρδιζε τις εκλογές, όπου το κυβερνών κόμμα 66,2% έναντι 11,3 του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή αδιαμφισβήτητη είναι η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην one on one «μονομαχία» αφού εμφανίζει ποσοστό καταλληλότητας για πρωθυπουργός 45,6% την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας «χάνει» από τον «Κανένα» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 19,7% έναντι 30,6% των πολιτών που δεν επιλέγουν κανέναν από τους δύο.

Το ίδιο μικρές είναι οι απώλειες στη δημοφιλία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος παραμένει πρώτος ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς καθώς παρά την απώλεια των πέντε μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, διατηρεί υψηλό το ποσοστό του στα επίπεδα του 52,8%. Απώλειες στη δημοφιλία τους παρουσιάζουν Αλέξης Τσίπρας και Φώφη Γεννηματά με τρεις και επτά μονάδες αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα οι δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης για τους Α. Τσίπρα, Φ. Γεννηματά, Δ. Κουτσούμπα, Κ. Βελόπουλο και Γ. Βαρουφάκη διαμορφώνονται αντίστοιχα:25%, 24,7%, 27,5%, 12,5% και 19,6%.

H έρευνα αποτυπώνει και την άποψη του κόσμου για την διαχείριση των πυρκαγιών με το 29,7% να ρίχνει την ευθύνη στην κυβέρνηση ενώ το 27,6% στους εμπρησμούς. Την ίδια ώρα αρνητική είναι η άποψη των πολιτών, σε ποσοστό 51,4% για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα.

Στο ζήτημα της αποδοχής του συνολικού κυβερνητικού έργου καταγράφεται πτώση πέντε μονάδων σε σχέση με τον Ιούλιο (43,4% από 48,4%), αλλά ταυτόχρονα αποδοκιμάζεται η αντιπολιτευτική τακτική όλων των κομμάτων, αφού κανένα δεν συγκεντρώνει αποδοχή άνω του 11,8% και μάλιστα αυτό το ποσοστό ανήκει στο ΚΚΕ. Όσο για την παράσταση νίκης, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς οι δύο στους τρεις δηλώνουν ότι σε ενδεχόμενες εκλογές θα νικούσε η ΝΔ.

Για το εμβολιαστικό πρόγραμμα το 70,1% των ερωτηθέντων έχει αντίθετη άποψη, αφού δηλώνει ικανοποιημένο από την οργάνωση και τον ρυθμό εμβολιασμού, ενώ για την υποχρεωτικότητα το 62% τάσσεται υπέρ της εφαρμογής στους νοσοκομειακούς και το 59,7% υπέρ της επέκτασης και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.