Φωτιές: Ο Μητσοτάκης ευχαρίστησε τις ξένες δυνάμεις

Φωτιές: Με ευχαριστήρια ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού στις χώρες που έστειλαν βοήθεια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας σε όλες τις χώρες που έχουν στείλει βοήθεια και πόρους για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε που στέκεστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 8, 2021