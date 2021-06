Μητσοτάκης για Ελληνικό: Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί την πρόοδο της Ελλάδας στις επενδύσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Με μήνυμά του στα αγγλικά μέσω twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην υπογραφή που βάζει σε τροχιά υλοποίησης την επένδυση του Ελληνικού.

Η καταβολή της πρώτης δόσης 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον επενδυτή σηματοδοτεί την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό, και αναδεικνύει την πρόοδο της Ελλάδας στην υποστήριξη των επενδύσεων, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments» έγραψε συγκεκριμένα στο twitter ο πρωθυπουργός.

Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments. pic.twitter.com/XislKE2Y7V — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 25, 2021

