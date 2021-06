Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση χειρίστηκε με μεθοδικότητα μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση σε όλα τα επίπεδα

Newsroom eleftherostypos.gr

«Η κυβέρνηση χειρίστηκε με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα και διορατικότητα μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα.

Στήριξε την δημόσια υγεία, στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με μέτρα, τα οποία προσεγγίζουν την περίοδο 2020 – 2021 τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ». Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας απόψε κατά την διάρκεια εκδήλωσης του περιφερειακού συνεδρίου ανάπτυξης που συνδιοργανώνουν στην Πάτρα, η εφημερίδα «Πελοπόννησος» και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «για το 2021 τα μέτρα πλέον προσεγγίζουν τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ, μία και δεν έχουν εκταμιευθεί πλήρως, αφού ένα ποσό της τάξεως των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εκκρεμεί να καταβληθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μέσα από διάφορα προγράμματα που έχουμε κτίσει συνεκτικά ως κυβέρνηση».

Επίσης, ο Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε ότι «αυτά έγιναν μέσα από μία ορθολογική συστηματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας, μέσα από την συχνή επικοινωνία και επαφή με τις αγορές, μέσα από την άντληση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία διετία με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, μέσα από την άντληση πόρων εντόκων γραμματίων με συστηματικά αρνητικά επιτόκια, το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού στα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια, αλλά και μέσα και από ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως είναι το πρόγραμμά SURE, από το οποίο η χώρα έχει ήδη αντλήσει πάνω από πέντε δισεκατομμύρια ευρώ και τα έχει διοχετεύσει όλα στην απασχόληση». Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «αυτά κάναμε στο δημοσιονομικό πεδίο και στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη».

«Για να μιλήσουμε συγκεκριμένους δείκτες», συνέχισε ο υπουργός Οικονομικών, «η ύφεση συγκρατήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι κάποιοι εκτιμούσαν και προσδοκούμε ότι θα έχουμε ισχυρή ανάκαμψη το 2021», προσθέτοντας: «Θα επιμείνω και παρά το γεγονός ότι με προκαλούν όλες οι εκθέσεις των θεσμών σε 3,6% το 2021, γιατί είμαστε οι πιο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις. Το 2021 ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι θα αναπτυχθούμε με 3,8% και η Ευρώπη με 4.1%. Εμείς, με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα θα επιμείνουμε στο 3,6% ισχυρή ανάκαμψη».

Επίσης, είπε ότι «η απασχόληση διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα και δεν είχαμε αύξηση της ανεργίας», ενώ συμπλήρωσε ότι «υπήρξε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναβάθμιση, μέσα στην κρίση, της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και επιτυχημένες εξόδους στις αγορές με χαμηλό κόστος δανεισμού».

Ακόμη, ανέφερε ότι «υπήρξε σημαντική αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων από την αρχή της κρίσης, συστηματική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος και του δείκτη υπευθύνων προμηθειών για τον τομέα της μεταποίησης και επιτυχημένες ολοκληρώσεις των εκθέσεων αξιολόγησης από τους θεσμούς». Όλα τα στοιχεία δείχνουν, όπως συμπλήρωσε, ότι «έχουμε κάνει ικανοποιητική διαχείριση της οικονομικής κρίσης και των προκλήσεων». Στην συνέχεια αναφέρθηκε «στους πέντε μεσομακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε θέσει» και τους περιέγραψε:

– Επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης με βελτίωση της ποιότητας του ΑΕΠ υπέρ των επενδύσεων και της εξωστρέφειας από το 2021 και μετά.

– Έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας εντός του 2022.

– Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2022

– Επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας το 2022 και ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023, καθώς και αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα το 2023».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «οι αγορές, οι θεσμοί, οι οίκοι αξιολόγησης, οι εταίροι και πρωτίστως η κοινωνία αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έχει γίνει». Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «η πρώτη εικόνα που έχω από την ανάγκη για ασφαλή επανεκκίνηση της οικονομίας είναι ικανοποιητική και αυτό δείχνει ότι τα μέτρα στήριξης πιάνουν τόπο». Ακόμη, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα:

«Πρώτον, ενίσχυση πληττομένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, αφού 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι τα μέτρα που θα έρθουν μπροστά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα τους στηρίξουν σε αυτή τη μετάβαση στο επόμενο εξάμηνο.

Δεύτερον, συνέχιση της υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών διότι θέλουμε να βοηθήσουμε πρωτίστως την μεσαία τάξη.

Τρίτον, ενίσχυση της ικανότητας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να παράσχει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα έχουμε και την υλοποίηση ενός νόμου που για πρώτη φορά η χώρα αντιμετωπίζει ολιστικά το ιδιωτικό χρέος και ταυτόχρονα θα έχουμε και τον ‘Ηρακλή 2′.

Τέταρτον, έχουμε ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο υλοποιούμε και εφαρμόζουμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ υλοποιούμε ένα πρόγραμμα προώθησης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Παράλληλα, η προσέλκυση επενδύσεων αναγνωρίζεται και εμφανίζεται σε καθημερινή βάση, κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Πέμπτον, είναι προτεραιότητα η συνεχής υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Έκτη προτεραιότητα είναι οι έγκαιρες αξιολογήσεις των θεσμών, γιατί χρειάζεται ηρεμία με τις αγορές στην περίοδο αναταράξεων και αμφισβητήσεων.

Έβδομη προτεραιότητα είναι η ορθολογική αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων θα πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/finance/staikouras-i-kyvernisi-xeiristike-me-methodikotita-mia-protognori-oikonomiki-krisi

