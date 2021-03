Σε καλό κλίμα η πρώτη επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπάιντεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Την πρώτη τους συνομιλία πραγματοποίησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αμερικανικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ανήμερα της εθνικής μας επετείου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Η συνομιλία διήρκεσε μισή ώρα και, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία των δύο ανδρών μετά την ανάληψη καθηκόντων του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει έρθει ακόμη σε επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Εντογάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να θέσει το θέμα των τουρκικών κινήσεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση Μπάιντεν στην τηλεδιάσκεψη Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε δεκτή με θερμά λόγια από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

