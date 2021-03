Αννα Διαμαντοπούλου: Απέσυρε την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΟΟΣΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

Την απόσυρσή της από την διεκδίκηση της θέσης της Γενικής Γραμματέως του ΟΟΣΑ ανακοίνωσε σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε και την στήριξη που της παρείχε.

Σύμφωνα με την ίδια, πήρε την εν λόγω απόφαση προκειμένου να «διευκολυνθεί η ομοφωνία στη διαδικασία επιλογής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι ευγνώμων στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και στις χώρες – μέλη, που επίσης τη στήριξαν, οδηγώντας την υποψηφιότητά της μέχρι την τρίτη θέση.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.

— Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) March 1, 2021