Μπλακ άουτ: Το Υπουργείο Πολιτισμού βλέπει αστοχίες στην διακοπή ηλεκτροδότησης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Σε πλήρη λειτουργία επανήλθαν τα ηλεκτρολογικά συστήματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το οποίο παρέμεινε στο σκοτάδι για αρκετή ώρα μετά το χθεσινό black out που δημιουργήθηκε λόγω της έκρηξης στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, πέραν του black out της ΔΕΗ, υπήρξαν, προφανώς, και άλλες αστοχίες οι οποίες άφησαν το ΕΑΜ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι το καθολικό black out. Η μη λειτουργία των ηλεκτρολογικών συστημάτων του δημιούργησε θέμα ασφαλείας, παρά την παρουσία της νυκτερινής φύλαξης.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ειδοποίησε αμέσως τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρη Οικονόμου, ώστε να δημιουργηθεί αλυσίδα ασφαλείας από αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το Μουσείο. Ταυτόχρονα, έσπευσε στο Μουσείο με το γενικό γραμματέα Γιώργο Διδασκάλου, ώστε να ενημερωθούν για τις αιτίες του προβλήματος, να γίνει έλεγχος των συστημάτων και άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων.

Από στις 2 π.μ. σήμερα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα φωτισμού και ασφάλειας, ενώ, από νωρίς το πρωί, γίνεται διεξοδικός έλεγχος για την επίλυση των αστοχιών που κατεγράφησαν.

Επίσης, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να ερευνηθούν οι τυχόν παραλείψεις των υπευθύνων για την άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

«Το black out που δημιουργήθηκε στην Αττική, σε πάρα πολλές περιοχές του κέντρου, δημιούργησε πρόβλημα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεδομένου ότι πέραν του black out της ΔΕΗ υπήρχαν προφανώς και κάποιες άλλες αστοχίες, οι οποίες άφησαν για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι το καθολικό black out το Εθνικό Μουσείο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν υποχρέωσή μου να πάω επιτόπου με τον γενικό γραμματέα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη».

Τα παραπάνω τόνισε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Όπως διευκρίνισε η υπουργός, αν και το ανθρώπινο δυναμικό ήταν εκεί, «δημιουργήθηκε ένα θέμα μη λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων του μουσείου».

«Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και πήγαμε εκεί, ακριβώς για να δούμε τι συμβαίνει και να φροντίσουμε για την άμεση αποκατάσταση, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μαζεύτηκαν 100 αστυνομικοί και πάνω. Βεβαίως, γιατί με το που με ειδοποίησε ο γενικός γραμματέας, τον οποίο είχε ειδοποιήσει, όπως έπρεπε να γίνει, η αρμόδια αρχιφύλακας, επικοινώνησα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ για την άμεση αντίδρασή του, και μέσα σε μερικά λεπτά, γύρω από το Εθνικό Μουσείο είχαν προστρέξει δυνάμεις, δημιουργώντας μία αλυσίδα ασφαλείας», συμπλήρωσε η κ. Μενδώνη απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Όταν ένα μείζον μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας μας, το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο στο επίπεδο των συλλογών του, έστω και για ελάχιστο χρόνο μένει με πλημμελή φύλαξη, είναι το στοιχειώδες καθήκον μας, και αυτό έπραξε και ο υφυπουργός, ο κ. Οικονόμου, και η αστυνομία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκαναν κλοιό γύρω από το μουσείο», σημείωσε η υπουργός.

Κλιμάκιο των επιθεωρητών περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει μεταβεί στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο, προκειμένου να γίνουν μετρήσεις για το ενδεχόμενο επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας μετά από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, έως τώρα δεν προκύπτει κάτι ανησυχητικό. Σύμφωνα, επίσης, με τα Ελληνικά Πετρέλαια, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την αύξηση της φλόγας στους πυρσούς των διϋλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας, που οφείλεται στην διακοπή λειτουργίας τους, εξαιτίας της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Το ΚΥΤ Κουμουνδούρου τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 11 χθες το βράδυ, ύστερα από πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική και την Πελοπόννησο.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις περισσότερες περιοχές σε διάστημα μιας ώρας, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική τα ξημερώματα. Πηγές του ΑΔΜΗΕ ανέφεραν ακόμη ότι το σύστημα της Πελοποννήσου δεν θα είχε υποστεί διακοπή εάν λειτουργούσε ο «δυτικός διάδρομος», η ολοκλήρωση του οποίου εκκρεμεί στην περιοχή των Καλαβρύτων εξαιτίας των αντιδράσεων από τη τοπική Μονή.

Το ΚΥΤ Κουμουνδούρου αποτελεί νευραλγικό σημείο του Συστήματος Μεταφοράς ρεύματος για την τροφοδοσία τόσο της Αττικής όσο και της Πελοποννήσου. Έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα διαγωνισμός για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και να λειτουργήσει ως σημείο υποδοχής της «μεγάλης» διασύνδεσης της Κρήτης. Η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται.

Τα ΕΛΠΕ επισημαίνουν ότι οι δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου στις περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας, αναγκάστηκαν να προβούν σε έκτακτη, μη προγραμματισμένη, διακοπή της λειτουργίας σημαντικών μονάδων τους.

«Όλα τα συστήματα ασφαλείας των διυλιστηρίων τέθηκαν άμεσα και με απόλυτη επιτυχία σε λειτουργία, ενώ η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης από το υπεύθυνο προσωπικό των δύο εγκαταστάσεων υπήρξε υποδειγματική. Σαν αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, παρουσιάστηκαν εκτονώσεις καυσαερίων προς τους πυρσούς των δύο διυλιστηρίων, με αύξηση της φλόγας που είναι ορατή από τις γύρω περιοχές. Το συμβάν αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς προκύπτει ακριβώς για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας», τονίζουν τα ΕΛΠΕ.

«Παράλληλα, οι ενέργειες αποκατάστασης ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων θα οδηγήσουν, τις επόμενες ημέρες, σε σταδιακή επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, στην Αττική η λειτουργία του δικτύου επανήλθε εντός 40 λεπτών και στην Ανατ. Πελοπόννησο εντός 55 λεπτών. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα.

