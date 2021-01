Τηλεδιάσκεψη των «27»: Επί τάπητος η πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού – Συναγερμός για τις μεταλλάξεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Η πρόταση Μητσοτάκη για ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης τεστ για κορωνοϊό σε όλους τους ταξιδιώτες, είναι ένα από τα βασικά θέματα της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει ως θέμα τον συντονισμό των κρατών – μελών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ενώ η Κομισιόν – όπως και αρκετές χώρες της Ένωσης, αλλά και διεθνείς Οργανισμοί, όπως η ΙΑΤΑ – τάσσονται υπέρ μίας τέτοιας ρύθμισης, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είπε σε δηλώσεις της ότι δεν αναμένει οριστικές αποφάσεις από την αποψινή τηλεδιάσκεψη. Σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι στο Βερολίνο άφησε να εννοηθεί ότι σε αυτή τη φάση δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε ταξιδιωτικές διευκολύνσεις μέσω πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα ισχύουν για ολόκληρη την ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί και για εκείνους που έχουν εμβολιαστεί, η καγκελάριος απάντησε ότι το θέμα δεν τίθεται για όσο διάστημα παραμένει άγνωστο αν όσοι έχουν εμβολιαστεί μεταδίδουν τον κορωνοϊό ή όχι. Επίσης δεν είναι γνωστό αν τα εμβόλια που κυκλοφορούν θα εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά και στην περίπτωση των μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού που θα εμφανιστούν στην πορεία. Ένας άλλος αστάθμητος παράγοντας είναι, σύμφωνα με την καγκελάριο, κατά πόσο οι εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν τις απαιτούμενες ποσότητες εμβολίων.

«Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν αφορά τον περιορισμό της δυνατότητας των ανθρώπων να ταξιδέψουν», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε..

The vaccination certificate is not about restricting people’s ability to travel. It's about opening up the freedom of movement using a simple, secure digital solution that can get our economies moving again. Looking forward to discussing this at the #EUCO. https://t.co/UJBDeoi1uh

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2021