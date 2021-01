Το «αντίο» του Πομπέο με φωτογραφία Μητσοτάκη και με αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

Την Ελλάδα ανάμεσα στους στενούς φίλους και συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριέλαβε ο απερχόμενος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο σε αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του στο Instagram.

«Η επιτυχημένη διπλωματία σημαίνει ενίσχυση στενών σχέσεων με τους συνεργάτες μας, όχι μόνο με ταξίδια για να μαζέψεις μίλια και στατιστικά. Ευλογημένος να μπορώ να τους αποκαλώ φίλους» γράφει χαρακτηριστικά στην λεζάντα της ανάρτηση του.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνόδευσε τα θερμά λόγια του με εικόνες από διάφορες συναντήσεις του μεταξύ των οποίων και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Μάικ Πομπέο, με ανάρτησή του έστειλε, αποχαιρετιστήριες ευχές στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συζυγό του, Μαρέβα τονίζοντας τη στενή σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021