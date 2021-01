Στήριξη Πομπέο σε Μητσοτάκη: Το έργο ΗΠΑ – Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο διασφαλίζει την ελευθερία

Newsroom eleftherostypos.gr

Το έργο των ΗΠΑ και της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο διασφαλίζουν την ελευθερία της Αμερικής και του ελληνικού λαού, ανέφερε σε ανάρτησή του για το ταξίδι στην Κρήτη και τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

«Η περιήγηση στην Κρήτη, το σπίτι σας, ήταν αξέχαστη. Το έργο που κάνουν μαζί οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής και παράλληλα εκείνη του ελληνικού λαού. Ευλογίες σε εσάς και τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Και ο ομόλογός μου, ο Νίκος Δένδιας, είναι ένας καταπληκτικός επαγγελματίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021