Βραζιλία: Υπάλληλοι security χτύπησαν μέχρι θανάτου 40χρονο μαύρο άνδρα μέσα σε σούπερ μάρκετ

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές επιτέθηκαν σε σούπερ μάρκετ της Carrefour Brasil στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε της νότιας Βραζιλίας, οργισμένοι από τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου που διέπραξαν φρουροί ασφαλείας με θύμα Αφροαμερικανό, μόλις ένα 24ωρο πριν από την τοπική αργία της Ημέρας «Ευαισθητοποίησης για τους Μαύρους».

Οι δύο άντρες που φέρεται να χτυπούσαν τον João Alberto Silveira Freitas έχουν τεθεί υπό κράτηση αντιμέτωποι με κατηγορία ανθρωποκτονίας. Ο ένας φαίνεται σε βίντεο να γρονθοκοπά τον Freitas στο πρόσωπο λίγο έξω από τις πόρτες του σούπερ μάρκετ, αργά την Πέμπτη.

"Nenhum tipo de violência e intolerância é admissível " ELE IMPLORANDO AJUDA E NINGUÉM FEZ ABSOLUTAMENTE NADA pic.twitter.com/QlxrUeDobB — 𝓕.🐍 (@franzinhaaf_) November 20, 2020

Σπασμένα παράθυρα, διάσπαρτα προϊόντα από ράφια στο πάτωμα, ακόμη και φωτιές, προκάλεσαν χιλιάδες διαδηλωτές που συντονίστηκαν στη διαμαρτυρία στις μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, στο Ρίο ντε Τζανέιρο αλλά και στο Σάο Πάολο.

Video shows fire inside supermarket in São Paulo, Brazil, during protests over killing of black man by security guards in Porto Alegre pic.twitter.com/Lp6AdWhjsV — Factal News (@factal) November 20, 2020

«Η ζωή μάυρων έχει σημασία» ήταν κοινό σύνθημα, ενώ σε πλακάτ αναγραφόταν: «Μην ψωνίζετε στο Carrefour. Κινδυνεύετε με θάνατο».

Η Carrefour δημοσίευσε δήλωση για «βάναυσο θάνατο» και διαβεβαίωσε ότι θα τερματίσει τη σύμβασή της με την εταιρεία ασφαλείας και θα απολύσει τον υπεύθυνο του καταστήματος που ήταν σε υπηρεσία.

ago — In Sao Paulo, dozens of protesters smashed the front windows of a Carrefour store with rocks, pulled … Brazilian city of Porto Alegre on Friday after security guards beat to death a Black man at the store. #Brazil pic.twitter.com/R9gkQ5V4ai — H24 (@H24News_) November 21, 2020

Η τοπική διαδικτυακή ιστοσελίδα ειδήσεων G1 μετέδωσε για το περιστατικό στο Carrefour στο Πόρτο Αλέγκρε ότι ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ του Freitas και ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε ασφάλεια για να τον «πετάξουν έξω».

Και οι δύο φύλακες ήταν λευκοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

